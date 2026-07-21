Axel Kicillof inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Papa Francisco” en Castelar, municipio de Morón. Fue junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Lucas Ghi.

Ads

En ese marco, Kicillof afirmó: “Quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública en nuestro país: vinieron a destruir al Estado y, con ello, a empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”. “A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente: este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos", agregó.

"Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “La verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos".

Ads

Con una inversión de $556 millones, el CAPS ubicado en el barrio 20 de Junio cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología.

Por su parte, Kreplak subrayó: “Estamos construyendo un sistema de salud integrado, que pone en el centro la atención primaria y la prevención. Este CAPS, el N°208 que inauguramos, expresa la convicción de acercar el Estado a cada barrio para garantizar un acceso más equitativo”.

Ads

"Frente a un Gobierno nacional que paraliza todas las obras, el pueblo de Morón valora enormemente el esfuerzo que hace la Provincia: este centro de salud demuestra que el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente”, explicó Ghi.

Por último, Kicillof remarcó: “Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo: hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”. “Nosotros nos paramos exactamente en la vereda de enfrente: seguimos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires haya más salud, más educación y más acompañamiento para los sectores vulnerables”, concluyó.