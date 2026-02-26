Axel Kicillof encabezó este jueves el inicio de las obras de restauración y renovación integral del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago de La Plata.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta obra tiene un significado simbólico muy grande: estamos recuperando cultura, patrimonio y una parte importantísima de la historia de nuestra provincia para todos los bonaerenses”. “En la ciudad capital, además de llevar adelante grandes inversiones en infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, avanzamos con este proyecto: esto también forma parte de nuestra identidad y de nuestro futuro”, agregó.



“Al Gobierno nacional no le interesa la cultura, los teatros ni el bienestar de los argentinos: solo aplica su receta de abandono para el pueblo y de asfixia presupuestaria para nuestra provincia”, remarcó el Gobernador y agregó: “Por eso, en este contexto tan adverso, iniciar este tipo de trabajos vale el doble: esta obra es para el pueblo y se hace gracias al pueblo”.

Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el director ejecutivo y artístico del anfiteatro, Tristán Bauer; y el intendente local, Julio Alak.

Mediante una inversión de $8.341 millones, la obra contempla la intervención interior de los edificios en todas sus áreas -escenario, camarines y oficinas-, la restauración de la envolvente del pórtico de acceso en el edificio histórico y la recuperación total del sector de plateas y pérgolas laterales. Además, se incorporará un museo de sitio, se construirá un café-bar y se pondrán en valor los puentes de conexión exteriores, entre otros trabajos.

Por su parte, Alak remarcó: “Estamos dando inicio al renacimiento de uno de los templos culturales más grandes de la Argentina y de Latinoamérica: este espacio supo ser uno de los primeros teatros al aire libre de la región”. “La nueva etapa que iniciará el Teatro del Lago es posible gracias a un Estado provincial que avanza con la obra pública en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires, a pesar de las trabas que pone el Gobierno nacional”, agregó.

El proyecto, ejecutado de manera conjunta entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto Cultural y la Municipalidad de La Plata, busca recuperar y preservar un espacio histórico de la ciudad -cerrado desde hace 13 años-, devolviéndole su identidad y fomentando la cultura, el esparcimiento y el turismo.

Provincia entregó mobiliario escolar y 1.446 guardapolvos para fortalecer el inicio de clases en las escuelas de Moreno

El mobiliario escolar y los guardapolvos están destinados a escuelas primarias y secundarias del distrito. Durante la actividad, Terigi destacó: “Moreno es uno de los distritos con mayor crecimiento de la provincia: tres de cada diez personas tienen menos de 15 años. Eso implica más escuelas, más aulas, más mobiliario y más guardapolvos. Y es nuestra responsabilidad acompañar ese crecimiento con políticas educativas concretas”.

Los elementos entregados fueron producidos en el marco de políticas que articulan educación y trabajo en contextos de encierro, a partir de una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, orientada a la formación laboral y la reinserción social de personas privadas de la libertad.

El mobiliario —mesas y sillas para equipar aulas completas— fue fabricado en el Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad Penitenciaria 57 de Campana, mientras que los guardapolvos se confeccionaron en el Polo Industrial Textil de la Unidad 37 de Barker, como parte de una provisión sostenida para escuelas de toda la provincia.

En esta etapa se entregaron 165 mesas y 330 sillas que permitirán equipar once aulas: una en la EP N° 14; cinco en la EP N° 84; dos en la EES N° 66; una en la EES N° 85; y dos en la EES N° 87.

Además, se distribuyeron 1.446 guardapolvos que serán asignados a las escuelas primarias del distrito de acuerdo con su matrícula. Durante el acto se realizó una entrega simbólica a las EP N° 5, N° 14, N° 51; N° 53; N° 63; N°67 y N° 84.