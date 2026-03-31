Este martes 31 de marzo, estudiantes bonaerenses y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto a la comunidad universitaria, realizarán clases públicas frente al domicilio de Manuel Adorni, en Miró al 500, Caballito, en el marco de las medidas de visibilización del conflicto universitario y el reclamo por la aplicación inmediata de la ley de presupuesto, explicó a LANOTICIA1.COM Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CEFyL).

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La clase frente al departamento de Adorni durará media hora y busca visibilizar el reclamo universitario, dijo Bonfante. “Los trabajadores docentes y no docentes llevan dos años peleando por sus salarios y condiciones de trabajo, y por la aplicación de la ley de presupuesto, que ya se aprobó seis veces y sigue sin aplicarse. Mientras tanto, Adorni sigue comprando propiedades, y una de ellas está a la vuelta de la facultad. Por eso hacemos esta medida: para mostrar la desigualdad y la contradicción que existe entre la vida de los funcionarios y la de los universitarios”.

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Bonfante detalló que no tocaron timbre ni intentaron ver quién vive en el departamento, porque se trata de un espacio privado. “Pero lo que salió en los medios —entre La Nación y otros— es que dos mujeres jubiladas le habrían prestado dinero para comprar el departamento a un precio irrisorio, y ellas mismas negaron conocerlo o haberle prestado plata. Eso genera muchas dudas sobre la operación, sobre cómo se concretó la compra y de dónde sacó el dinero. Cada día que pasa, su imagen se ensucia más”.

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El dirigente de 27 años, que estudia Historia en la UBA y trabaja en una biblioteca pública, también recordó que, mientras tanto, Adorni “no se cansó de basurear a todo el mundo: personas con discapacidad, universitarios, trabajadores despedidos, en definitiva, a todo el mundo”.

Sobre las condiciones de los estudiantes y docentes bonaerenses, Bonfante fue contundente: “Hay ratas por todos lados, los profesores renuncian porque los salarios no alcanzan, y las instalaciones se caen a pedazos. Es bastante desigual la situación. Mientras tanto, él gasta cinco mil dólares por noche en Nueva York. La bronca es enorme, porque vemos cómo la educación pública se vacía y algunos funcionarios se enriquecen sin control”.

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Respecto a las dificultades que deben enfrentar los estudiantes que viajan desde la Provincia de Buenos Aires, Bonfante explicó: “La mayoría vive en el conurbano y muchos pierden dos, tres o cuatro horas de cursada por problemas de transporte. La frecuencia de los trenes se termina y no les permite regresar a sus casas. Estudiar se vuelve todavía más complicado. Eso refleja lo que vivimos todos los días: un desfinanciamiento que impacta directamente en el aprendizaje y en la vida de los estudiantes”.

Para Bonfante, esta situación “no es un hecho aislado. El ataque a la universidad forma parte de un plan de conjunto que se refleja en un modelo de país bastante evidente. Deja afuera a gran parte de la población, a los trabajadores del FATE, a la universidad, a los trabajos del hospital Garraham y a muchos otros sectores. Es un ataque general que perjudica a quienes más dependen del Estado para formarse y trabajar”.

Foto: LANOTICIA1.COM

La clase inaugural frente al departamento se centrará en la ley de glaciares y extractivismo. Bonfante explicó que la actividad abordará “cómo el modelo económico y el saqueo de los recursos naturales se relaciona con el desfinanciamiento de la educación pública”. “Queremos que la sociedad vea cómo el ajuste a la universidad pública contrasta con el enriquecimiento de algunos funcionarios, y que los estudiantes y docentes reclamen condiciones dignas de estudio y trabajo”, concluyó.

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Bonfante insistió en que la medida forma parte de un conjunto de acciones del movimiento estudiantil y sectores docentes para denunciar el ajuste, defender la universidad pública y exigir que la ley de presupuesto universitaria se aplique de manera inmediata. “Es una lucha constante por educación pública de calidad y por derechos que deberían ser básicos. Queremos que todos los bonaerenses vean lo que está pasando en la universidad, que comprendan la desigualdad y la falta de presupuesto, y que se sumen al reclamo por una educación pública fuerte, digna y accesible para todos”, cerró.