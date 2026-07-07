Después de siete meses de licencia para desempeñarse como diputado provincial, Diego Nanni presentó su renuncia definitiva como intendente de Exaltación de la Cruz, oficializando una situación que, en los hechos, ya se venía dando desde fines del año pasado con Luis Mariano Martín al frente del Ejecutivo local.

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La decisión fue confirmada por el propio dirigente en diálogo con El Lugareño. Allí explicó que el paso era parte de una transición planificada y sostuvo que buscó evitar que existiera una conducción compartida del Municipio.

"Hay que desdramatizar el hecho. Yo ya venía con una licencia para asumir mi rol en la Legislatura provincial y, habiendo pasado siete meses, hemos hecho una buena transición con el intendente. La centralidad de la conducción de la gestión tiene que pasar por el intendente y está claro que no puede haber ninguna idea de doble comando", afirmó.

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Nanni también explicó que el crecimiento de sus responsabilidades como legislador provincial influyó en la decisión. "La agenda se me fue complicando" tras la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados, señaló.

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El exintendente destacó que durante este tiempo trabajó junto a Martín para ordenar el traspaso de responsabilidades y aseguró que seguirá acompañando la gestión desde otro lugar.

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"Lo que me queda es seguir apoyando al intendente y a toda la gestión desde mi rol. No estaré las 24 horas, pero Luisma tiene la capacidad para hacerlo y quienes él conduzca tienen que marcar su impronta", expresó.

Al explicar por qué decidió formalizar ahora su salida, remarcó que "era el momento". "Muy agradecido por todo, por el respeto y el trabajo conjunto. Es algo natural, que lo veníamos hablando, y ya era el momento indicado. Para mí es un honor haber sido intendente y seguiré aportando desde mi lugar", sostuvo.

Un mensaje de despedida

Tras hacer oficial su renuncia, Nanni publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, donde comparó su paso por la intendencia con un gran viaje y aseguró que cerró una de las etapas más importantes de su vida política.

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"Haber visto nacer y crecer este proyecto de mi vida fue como coronar una de las montañas más altas o realizar un viaje a un lugar extraordinario. Fue un viaje necesario, vibrante y lleno de luz", escribió.

También reflexionó sobre el cierre del ciclo: "Todo gran viaje tiene un boleto de retorno. El verdadero éxito no es quedarse a vivir allí donde querías llegar, sino saber cuándo bajar para compartir la historia con quienes amas y emprender otros viajes".

Finalmente, aseguró que, después de años de intensa actividad política, valora especialmente el regreso a la vida familiar. "Hoy cambio el eco de la exposición por el sonido cálido de las risas compartidas, las largas jornadas de trabajo y rosca por un café sin prisa en la mesa familiar. El viaje fue maravilloso, pero este refugio de amor y cotidianidad es, sin duda, el mejor lugar del mundo", concluyó.

Con la renuncia presentada, Diego Nanni continuará exclusivamente con su tarea como diputado bonaerense, mientras Luis Mariano Martín queda formalmente consolidado al frente de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.