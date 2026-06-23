La crisis por el abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) suma un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Este martes, taxistas, remiseros, fleteros y conductores particulares realizan una protesta en la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires para reclamar una solución ante las restricciones que afectan la carga de combustible desde hace más de una semana.

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Según publicó el medio local 0221, la movilización se desarrolla bajo la consigna "Basta de restricción al GNC" y refleja el creciente malestar de miles de trabajadores que dependen del combustible para desarrollar su actividad diaria.

El conflicto se da en medio de una fuerte ola de frío que disparó el consumo de gas residencial y obligó a priorizar el abastecimiento de hogares, escuelas y hospitales. Como consecuencia, numerosas estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de distintos municipios bonaerenses limitaron o suspendieron la venta de GNC.

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Filas de varias cuadras y horas de espera

En La Plata, la situación se volvió crítica. Durante los últimos días se registraron filas de hasta seis y siete cuadras en las pocas estaciones habilitadas para vender GNC. Los conductores denuncian esperas de entre dos y cuatro horas para poder cargar combustible y, en algunos casos, la imposibilidad de trabajar.

Los taxistas reclaman además la habilitación de estaciones exclusivas para vehículos afectados al transporte de pasajeros. Entre las alternativas propuestas figura la estación ubicada en 44 y 143, en la localidad platense de San Carlos.

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Según denunciaron, algunas estaciones comienzan a despachar combustible recién durante la noche y con cupos limitados, una situación que complica seriamente la prestación del servicio.

Foto: El Día

Qué explica el Gobierno nacional y qué cuestiona el sector

Desde el Gobierno nacional sostienen que las restricciones responden al fuerte incremento del consumo provocado por las bajas temperaturas. El esquema de emergencia establece que el suministro residencial tiene prioridad por sobre la industria y el expendio de GNC.

Sin embargo, desde distintos sectores de la industria energética cuestionan la falta de previsión. Señalan que Argentina cuenta con producción suficiente de gas, especialmente desde Vaca Muerta, pero advierten que persisten limitaciones en la infraestructura de transporte y almacenamiento.

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Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó que el principal problema aparece durante los picos de demanda invernal, cuando la capacidad de los gasoductos resulta insuficiente para cubrir todos los consumos simultáneamente.

También recordó que durante junio y julio ingresarán nuevos buques de Gas Natural Licuado (GNL) para reforzar el sistema, aunque aclaró que mientras continúe la ola polar podrían mantenerse las restricciones.

@LaPlataMLP recibe a los taxistas por faltante de GNC

Este es el panorama a esta hora pic.twitter.com/3uNr7sWIeP — marita duarte (@marita1270) June 23, 2026

Restricciones "hasta nuevo aviso"

Desde Camuzzi informaron que las limitaciones continuarán "hasta nuevo aviso" y alcanzan incluso a estaciones que cuentan con contratos firmes de abastecimiento.

Según explicó la distribuidora, esas estaciones reciben actualmente entre un 30% y un 50% menos del volumen habitual para garantizar el suministro residencial.

En La Plata, Berisso y Ensenada son apenas seis las estaciones que continúan comercializando GNC, aunque con cupos reducidos y hasta agotar existencias.

Mientras tanto, el malestar sigue creciendo entre taxistas, remiseros y fleteros, que advierten sobre pérdidas económicas cada vez mayores y no descartan profundizar las medidas de protesta si la situación no se normaliza en los próximos días.