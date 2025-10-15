El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Pablo Adrián Juliano, oriundo de Necochea, cuestionó con dureza la inasistencia de Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones a la interpelación que el Congreso había convocado para hoy.

Ads

Los tres funcionarios alegaron “cuestiones de agenda” como motivo de su faltazo. Caputo explicó que estará “fuera del país en cumplimiento de una misión oficial”, mientras Milei señaló que tenía “compromisos previamente asumidos” y Lugones adelantó que enviará información por escrito si fuese necesario. La citación incluía al ministro de Economía por negociaciones con Estados Unidos y a Milei y Lugones por audios que vinculan a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con presuntas coimas.

Puede interesarte

Para Juliano, la actitud del oficialismo evidencia un desdén institucional: "Es patética la posición del gobierno, porque, evidentemente, desnuda un modus operandi. Anoche llegó la nota diciendo que no iban a comparecer, de que no van a venir, y la verdad que es deplorable. Porque te deja en una situación de gravedad institucional, en donde el Congreso tiene que hacer que los funcionarios públicos den respuesta, acatando la Constitución".

Ads

En diálogo con DIputados TV, el legislador subrayó que esta inasistencia refleja un patrón del Gobierno: "Ellos que venían a terminar con los privilegios se empiezan a esconder, los veíamos ayer en Estados Unidos", añadió.

Puede interesarte

Desde la oposición, se evalúa aplicar sanciones a los funcionarios que no cumplan con las citaciones del Congreso. La situación generó cuestionamientos sobre la falta de medidas ante la falta de colaboración de los ministros con el control legislativo.

Ads

La citación había sido impulsada por el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), quien remarcó que “es imprescindible que Caputo se presente en el Congreso para dar cuenta de los acuerdos que negocia con el secretario del Tesoro estadounidense y con el presidente de EE. UU."