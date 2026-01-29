Febrero llega con aumentos en diferentes rubros, que impactarán en el AMBA y en todo el interior bonaerense. Vale destacar que en el mes venidero entrará en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas, que buscará distribuir el costo de las tarifas. El objetivo de esta política es avanzar en el recorte de la asistencia estatal, y por lo tanto determinados sectores registrarán subas en sus servicios.

A su vez, con respecto al transporte de pasajeros, los boletos de colectivos subirán tanto en Provincia como en CABA. En territorio bonaerense el ajuste alcanzará el 4,5%, llevando el tramo inicial de 0 a 3 kilómetros de $685,11 a $721,08. A su vez, en Capital el incremento será del 2,8% y el boleto mínimo pasará de $619,37 a $637,58.

En tanto, los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán un ajuste anual del 34,6% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Asimismo, los contratos firmados tras el DNU registrarán actualizaciones trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, con subas que pueden llevar un alquiler de $500.000 hasta $564.050 en seis meses.

Por otro lado, las cuotas de la medicina prepaga también subirán en febrero. El alza será de hasta un 2,8%, un incremento que se trasladará además a los copagos. A esto se sumarán ajustes en los servicios de cable, internet y telefonía, con incrementos que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5%, según la empresa y el tipo de prestación.

