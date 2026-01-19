El Gobierno nacional decidió postergar hasta febrero la implementación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de electricidad, gas natural por redes y garrafas, que inicialmente estaba previsto para comenzar en enero.

La decisión se vincula con demoras administrativas en la secretaría de Energía y con la falta de publicación definitiva del decreto reglamentario que debe establecer los nuevos criterios y precios de referencia del sistema.

La postergación alcanza al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025, e implica que los cambios en las facturas de los usuarios residenciales recién se verán reflejados a partir de marzo, una vez completado el proceso normativo y operativo. Hasta entonces, continuará vigente el esquema actual de subsidios.

La medida pone fin al esquema de transición iniciado en junio de 2024. Los usuarios que ya estaban inscriptos en el antiguo RASE no deberán registrarse de nuevo, aunque podrán actualizar datos sobre ingresos y fuentes de energía para mantener el beneficio.

El nuevo régimen fue diseñado para reemplazar el sistema de segmentación por niveles de ingresos y avanzar hacia un modelo de asistencia más focalizado.

El sistema unificará los subsidios destinados a la electricidad, el gas natural por redes y el gas envasado, y dejará sin efecto programas anteriores como el Programa Hogar y la Tarifa Social Federal de Gas. Bajo este esquema, el acceso al subsidio estará determinado por criterios vinculados a ingresos, situación patrimonial y niveles de consumo.

El SEF define como beneficiarios únicamente a los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo “HOGAR 2”, según el INDEC. Esto deja fuera a una parte de los hogares que hasta ahora recibían asistencia en el antiguo “Nivel 3”, generando incertidumbre sobre quién mantendrá el subsidio completo.

En electricidad, el decreto establece bloques de consumo base de 300 kWh en algunos meses y 150 kWh en otros, con posibilidad de ajustes provinciales por temperatura. Para el gas natural y propano, se mantienen los volúmenes vigentes, aunque la ayuda será menor para quienes superen el consumo base. Además, se implementará un esquema de bonificación extraordinaria decreciente del 25% en enero a 0% en diciembre, para acompañar la transición.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que la reforma apunta a una reducción progresiva del peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas y a una asignación más precisa de los recursos estatales, priorizando a los sectores de menores ingresos. En ese marco, se prevé que durante 2026 los descuentos se apliquen de manera gradual y decreciente.

En paralelo, el Gobierno habilitó una plataforma digital en el sitio oficial argentina.gob.ar para que los usuarios puedan consultar su situación, verificar si están alcanzados por el nuevo régimen y solicitar revisiones en caso de considerarlo necesario.