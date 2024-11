El intendente de Pilar, Federico Achával, se refirió a la situación económica y social en su distrito y aseguró que trabajan continuamente para suplir la ausencia del Estado nacional y explicó que “en algunas cosas podemos hacerlo, en otras no”.

“Pongo un ejemplo que por lo menos para mí tiene mucho impacto, que es ver cómo a los merenderos y comedores empiezan a ir nuestros jubilados”, describió el jefe comunal en una entrevista brindada este jueves en Radio con Vos.

“Cuando la Argentina tiene una etapa de crisis, normalmente lo que pasa es que empiezan a abrirse más merenderos y comedores, por vocación social de un montón de gente y también por una cuestión de necesidad de complementar su alimentación”, explicó.

Y en esa línea detalló: “A esos merenderos y comedores van muchos chicos, algunos con los alimentos hasta la casa, otros comen ahí. Lo nuevo que se está viendo es la cuestión de los adultos mayores, porque no es nuevo que a los jubilados les cuesta llegar a fin de mes, normalmente lo suplían los hijos”.

Y agregó: “Hoy los hijos no llegan y entonces los adultos mayores van a los merenderos y comedores. Es una situación, por lo menos para nosotros atípica, y que la verdad que golpea sensiblemente nuestra forma de ver la realidad y nos afecta mucho”.

“Y creo que es el fiel ejemplo de la crueldad, de la insensibilidad de no entender lo que pasa en la calle cuando uno solamente analiza variables económicas en un éxito”, sentenció en cuanto a la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La política tributaria del municipio y reclamo a Milei por el IVA

Achavla explicó que en su distrito se trabajó en un sistema de tasas progresivas durante todos estos años destacando que eso ha contribuido a la sostenibilidad del distrito. “El que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga”, destacó en primer lugar.

“Y segundo, que nosotros tenemos diálogo permanente con la Cámara Industrial, con la Cámara de Comercio, vamos buscando, por supuesto, equilibrios que tengan que ver con la importancia que tiene el distrito, con la importancia y la ubicación estratégica que tiene para el sector industrial”, detalló.

En ese contexto destacó que las tasas constituyen la contraprestación a un servicio y aludiendo a las declaraciones de Milei respecto a “que el Estado no genera valor. Es una de las afirmaciones que tiene. Sin embargo, a los municipios que somos Estado, igual que a todos, le cobran el IVA”.

“Nosotros en Pilar, en el año anterior, pagamos 13.000 millones de IVA, por coparticipación nos devolvieron 600 millones. Yo ahora tengo que pagar más alimentos, más medicamentos, más obra pública, sin embargo, y con una observación, los municipios pagamos de IVA el 21,5%, pero los privados, si quieren hacer la misma obra, pagan el 10,5%”, detalló.

Y le reclamó a Milei: “Entonces, que no me cobre el IVA, porque no generó valor, y con esos recursos yo garantizo que puedo seguir dando la gestión para la que los vecinos de Pilar nos votaron y nos acompañaron”. En ese contexto también se quejó por el abandono de Nación a la obra pública.

Así declaró que desde el municipio están “encarando proyectos, pensando un poco cómo llevar adelante la gestión en este tiempo de un gobierno nacional que se ha retirado de la realidad y del territorio de nuestros municipios, así que con enormes desafíos y también con dignos proyectos”.

En cuanto a las consecuencias de recibir “cero del Gobierno Nacional” en lo que hace al “presupuesto municipal”, analizó que las partidas nacionales “normalmente nosotros las aplicábamo,s por lo menos en Pilar, más que todo a la realización de obras; y eso te permitía que con los recursos municipales uno podía avanzar en los otros programas”.

“Programas sociales, de contención, deportivos, culturales, también de obra, porque hemos hecho un montón de obra en el municipio con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, teníamos y contábamos con parte de un presupuesto nacional que hoy es cero, inexistente”, sentenció.

En ese marco, Achával se refirió a la política de ajuste de Milei: “Hay una cuestión ideológica, que este gobierno no se compromete con la realidad. Tiene como variable la inflación, tiene como variable la macroeconomía, pero la economía real, lo que pasa en el territorio, lo que pasa en la vida ordinaria de la gente, no es parte de la agenda de este gobierno”.

“Y nosotros ahí tuvimos que asumir una enorme responsabilidad. Por ejemplo, el programa de medicamentos para los adultos mayores. Es una cuestión concreta, los adultos mayores tienen que seguir tomando los medicamentos. El retiro del acompañamiento para los merenderos y comedores”, agregó el jefe comunal.

Interna peronista: “Axel es un excelente Gobernador”

Consultado por la interna que dividió al peronismo en la antesala de las elecciones para renovar autoridades, expresó: “Primero vamos a felicitar a Cristina como Presidenta del PJ Nacional, para nosotros Cristina tiene una capacidad, el coraje, la conducción para ser Presidenta del PJ”.

“Como decía Cristina en muchas de sus cartas, hay que reorientar por lo menos en gran medida, la representación que tiene el peronismo, en mi caso además creo que tenemos que trabajar mucho para poner en valor el trabajo argentino, la industria y la producción nacional, y creo que Cristina tiene las suficientes herramientas para eso”, declaró.

En cuanto al Gobernador dijo: “Y con respecto a Axel, es un excelente Gobernador, que hemos trabajado durante 4 años, ahora ya casi 5 en conjunto, con una metodología de trabajo que nos ha permitido, como decía recién, por ejemplo, construir 24 escuelas en el Distrito”.

“Un Gobernador que además tiene una permanente forma de trabajar, permanente, importante, que obviamente contagia mucho a los que estamos en el territorio. Además, en mi caso por lo menos, con un muy buen diálogo con todos los Ministros para poder resolver problemas”, añadió.

“Lo que dice Cristina y lo que dice Axel, en definitiva tienen una enorme cantidad de puntos en común y de coincidencia”, analizó al tiempo que subrayó: “Y además, también creo que es importante ir buscando cómo los temas que van poniéndose en agenda resultan relevantes”

Asimismo se refirió al rol de los jefes comunales bonaerenses en el marco de la interna: “Nosotros como intendentes normalmente tratamos de unir puntas, nos toca permanentemente como ejercicio estar buscando el consenso, el unir nuestros barrios, el unir a nuestros dirigentes”.

En ese marco destacó: “A la gran mayoría nos ha tocado llegar además de esa manera, es decir, construyendo mayorías políticas dentro de nuestro espacio para hoy tener la responsabilidad de gobiernos, y eso es lo que veo por delante”.

“Yo entiendo que muchas veces incluso desde el otro lado es más redituable sostener que nosotros nos estamos peleando permanentemente y que hay diferencias y bienvenida a las diferencias en todo caso, además el peronismo tiene una vieja frase que es como los gatos, que cuando creen que nos estamos peleando en definitiva nos estamos reproduciendo”, cerró.