"Me impresionó que un Presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar a la Argentina. Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un ex Presidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva", sentenció Alberto Fernández en declaraciones televisivas.

"Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión y soberanía y que está condicionado en su futuro", añadió, a la vez que aseveró que, "es asombroso" que Macri se haya manifestado sobre la deuda "con tanta ligereza", pero agregó: "Quizás estaba en un momento de confesión ante los propios".

"Si yo viera que una medida del Gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más", concluyó.