El Jefe Municipal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reiteró sus diferencias con Máximo Kirchner y con La Cámpora, resurgiendo un encono de larga data que se agravó en la disputa por el manejo del PJ de la Provincia.

En este sentido, en declaraciones televisivas, el alcalde sentenció: "Tienen más diputados que el territorio que representan", y al respecto planteó la necesidad de que el Frente de Todos arme listas más diversas.

Con respecto a la renuncia de Máximo Kirchner a raíz del desacuerdo con el arreglo con el FMI, indicó: "Yo gobierno realidades todos los días. Algunos dicen: 'no paguemos' o 'que la pague no sé quién', y eso puede estar bien, pero así no funciona el mundo. Yo tengo obras en marchas en mi distrito con financiamiento externo y no es lo mismo un acuerdo con el Fondo que un no acuerdo".

Además, volvió a cuestionar a La Cámpora por la situación del PJ: "Querían quedarse con el Justicialismo, no respetando la institucionalidad, y Máximo quedó como Presidente sin que voten los afiliados".