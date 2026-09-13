El dirigente peronista y exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi aprovechó el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Coronel Suárez para plantear su visión sobre la construcción política del peronismo bonaerense de cara a 2027 y reclamar una estrategia que permita ampliar la base electoral del espacio.

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Ferraresi, uno de los dirigentes que aparece en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof en la Gobernación, participó del encuentro que reunió a referentes de 22 municipios de la Sexta Sección, junto a funcionarios provinciales, intendentes y militantes.

Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de construir una nueva mayoría a partir de la organización territorial.

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“La primera tarea es construir mayorías. Como nos enseñó Perón, a partir de la comunidad organizada. Si uno construye mayorías tiene chance de ganar elecciones. Y cuando uno gana elecciones, la obligación es transformar”, sostuvo.

LA REPRESENTATIVIDAD SE CONSTRUYE DESDE ABAJO, EN LOS TERRITORIOS



En Coronel Suárez participamos del plenario del @MOVIMIENTODAF de la sexta sección, junto a una multitud de compañeros y compañeras de 22 municipios del sur de la Provincia, intendentes y ministros.



Como se dijo… pic.twitter.com/g0OWOV5WRZ — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) September 12, 2026

El dirigente también buscó despegar la discusión de candidaturas de una mirada exclusivamente electoral y planteó que el desafío pasa por definir una nueva forma de construcción política.

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“No solo estamos discutiendo una hoja de ruta para el 2027, también estamos debatiendo una manera de construir, que debe ser multisectorial, de abajo hacia arriba, desde los territorios”, afirmó.

Según consignó el periodista Cristian Lora, Ferraresi también dejó una definición sobre los cambios de alianzas que atravesaron al peronismo en los últimos años y recordó una vieja consigna interna vinculada a Sergio Massa.

“Cantábamos ‘no pasa nada si todos los traidores se van con Massa’ y después Massa terminó siendo nuestro candidato a presidente”, señaló según publicó El Suburbano Digital.

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La frase fue leída como un tiro por elevación a Máximo Kirchner y La Cámpora, que hoy acusan a Axel Kicillof de haber traicionado al kirchnerismo, y como una referencia a las transformaciones del mapa interno del peronismo y a la necesidad, planteada por Ferraresi, de construir una mayoría capaz de contener a distintos sectores.

El dirigente cerró su planteo con una mirada puesta en el modelo de país que, según sostuvo, debería orientar esa construcción: “El destino es una Argentina con trabajo, desarrollo y bienestar para el pueblo”.

La presencia de Ferraresi en Coronel Suárez se dio además en un escenario en el que el peronismo bonaerense comienza a ordenar sus posiciones de cara a 2027, atravesado por la interna entre el sector que responde a Axel Kicillof y el espacio de Máximo Kirchner, además de la discusión sobre las candidaturas para la próxima elección provincial. En ese contexto, distintos dirigentes empiezan a posicionarse y a plantear cómo debería ordenarse el peronismo bonaerense.