El exintendente de Avellaneda y presidente del PJ de ese distrito, Jorge Ferraresi, realizó una recorrida por el norte de la provincia de Buenos Aires con actividades en Zárate y San Nicolás, donde mantuvo reuniones con dirigentes políticos, sindicales y referentes locales, además de encabezar un encuentro con vecinos y militantes.

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Durante la visita también participaron el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, y el histórico dirigente de la UOM Naldo Brunelli, junto a representantes de las centrales obreras y de las conducciones del Partido Justicialista de ambos distritos.

En el encuentro realizado en el Club San Nicolás, Ferraresi expuso algunas de las propuestas que impulsa para la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "hay que construir una mayoría para ganar las elecciones y transformar esta realidad, pero esa unidad tiene que ser de abajo hacia arriba, a partir de nuestras propuestas y con la comunidad organizada".

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RECORRIENDO LA PROVINCIA, FORTALECIENDO EL PROYECTO ✌️



Visitamos San Nicolás y nos encontramos con organizaciones gremiales y políticas, y muchos compañeros y compañeras. También estuvo presente el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar y el entrañable compañero metalúrgico,… pic.twitter.com/o0teeFPZPp — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) July 29, 2026

Entre los ejes de su exposición, planteó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria y poner el foco en la educación. "Hay que discutir la educación y comenzar por debatir el salario, además de trabajar en cómo bajar el ausentismo. Es una construcción colectiva en la que todos tenemos que aportar, y ahí es donde resulta fundamental una reforma tributaria", afirmó.

El dirigente también defendió el rol del Estado y remarcó que "cuando gobernamos, las políticas deben ser universales y no testimoniales, porque estas últimas no resuelven los problemas estructurales". En ese sentido, agregó que el objetivo es construir "un Estado eficaz que genere equilibrio y oportunidades".

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En otro tramo de su discurso, aseguró que "no se trata de recursos, sino de decisión y organización para generar políticas y espacios que respondan a las necesidades de la gente. Para gobernar no hay que inventar nada; solo estudiar, trabajar y tomar decisiones".

Finalmente, Ferraresi hizo una referencia al escenario político bonaerense y expresó: "Atravesamos momentos complejos, pero la sociedad, en este contexto, entiende que el único emergente que puede dar vuelta la historia es Axel. No estamos discutiendo una interna, estamos planificando el futuro".

Antes del acto con la militancia, el exintendente visitó la sede de la UOCRA de Zárate, donde fue recibido por el secretario general Julio González y por el titular del gremio en Avellaneda, Héctor Villagra, junto a dirigentes del Frente Grande y de otros espacios políticos y sindicales. Luego, en San Nicolás, mantuvo un encuentro en la sede de la CGT local con la conducción del PJ distrital y representantes gremiales.