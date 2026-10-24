Jorge Ferraresi volvió a mostrar su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof con una actividad política en Quilmes, donde se reunió con representantes de distintas organizaciones sociales, políticas y territoriales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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El encuentro se realizó este viernes y se enmarca en la construcción política que impulsa el espacio referenciado en el mandatario provincial, en medio de las definiciones internas del peronismo sobre su futuro y la estrategia electoral.

Tras la reunión, Ferraresi compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia de fortalecer la organización territorial y la militancia. “Los desafíos que tenemos por delante son muy importantes y debemos estar a la altura. Por eso es clave la organización territorial, la militancia en cada barrio y la construcción multisectorial”, escribió.

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El intendente de Avellaneda cerró su publicación con una definición política explícita: “Hay otro camino. Y es con Kicillof”. La actividad en Quilmes se suma a los movimientos de dirigentes y referentes que buscan consolidar el MDF en distintos distritos bonaerenses, con la organización territorial como uno de los ejes centrales de su desarrollo.

La actividad previa de Pablo Vera en Quilmes

Antes del encuentro de Ferraresi con las organizaciones del MDF, Quilmes también fue escenario de una actividad vinculada a Pablo Vera, exdirector nacional de Lucha contra el Narcotráfico y actual subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno bonaerense, quien mantiene cercanía política con el intendente de Avellaneda.

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Vera presentó su libro Gato por liebre: Crónicas del experimento libertario en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una actividad que compartió con Claudio Arévalo, titular del sindicato a nivel provincial.

La presentación del libro y la posterior reunión de Ferraresi con referentes territoriales del MDF forman parte de una serie de actividades políticas que tienen como escenario a Quilmes y que se vinculan con la articulación de dirigentes, organizaciones y espacios que respaldan al gobernador bonaerense.

Con el mensaje “Hay otro camino. Y es con Kicillof”, Ferraresi volvió a dejar en claro su posicionamiento político y la apuesta por fortalecer la construcción territorial del espacio que acompaña al gobernador.