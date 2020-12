El municipio que conduce Julio Garro aplicará severas multas económicas a quienes organicen fiestas clandestinas. El monto arranca en el millón de pesos y llega a los 2.132.000. La comuna de Zárate también en el cobro de penas millonarias.

Quienes organicen reuniones masivas en viviendas, edificios o barrios cerrados serán multados con $ 1 millón de pesos. Si la fiesta clandestina sucede en bares, salones de fiestas o casa quinta el valor asciende a $ 2.132.000.

Como medida complementaria se ampliará el horario de bares y restaurantes hasta las 03.30. “Con esta disposición buscamos ampliar los horarios de atención para que los jóvenes y adultos que quieran salir puedan concurrir a lugares que tengan todas las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes”, se explicó.

Serán pasibles de sanción no sólo quienes organicen el encuentro, sino también los propietarios del inmueble y, en el caso de los edificios o barrios cerrados, todo el consorcio.

En Zárate llegan a los 6 millones

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza por el cual se prohíben las fiestas clandestinas en Zárate. Las multas arrancan con un millón de pesos y llegan hasta los seis millones por agravantes. Hubo críticas de la oposición de Juntos por el Cambio.

"El año que viene cumplo 40 años y si quiero invitar a 50 personas y no me motiva un fin de lucro, por qué no lo puedo hacer en mi propiedad", expresó un edil PRO.