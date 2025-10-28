Te dejamos el cronograma semanal de fiestas provinciales, eventos culturales y actividades dentro de la provincia de Buenos Aires.

LOBOS

4° Fiesta de la Tradición y el Asado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde el mediodía, en el Parque Municipal.

SUIPACHA

Fiesta del Pueblo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Suipacha.

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

8º Fiesta del Sabor Alemán

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 10:00, en Arboledas.

FLORENCIO VARELA

Fiesta de la Frutilla 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 10:00, en el Museo Guillermo Hudson.

PUAN (Bordenave)

7° Fiesta del Asado Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 08:00, predio de la fiesta.

GUAMINÍ

2° Guaminí Cocina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, desde el mediodía, en Lago del Monte.

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

40º Festival Internacional de Cine

Fecha, hora y lugar: Jueves 6 al domingo 16, en diferentes horarios y salas de cines de Mar del Plata.

LOBERÍA

Expo Lobería

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 10:00, predio de la Sociedad Rural de Lobería, acceso Eva Perón.