Fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires 2025: Eventos turísticos del 30 de octubre al 06 de noviembre
En Lobos se desarrollará la Fiesta del Asado, en Florencio Varela la frutilla se destaca mientras que en General Pueyrredón se pone en marcha el festival de cine.
Te dejamos el cronograma semanal de fiestas provinciales, eventos culturales y actividades dentro de la provincia de Buenos Aires.
LOBOS
4° Fiesta de la Tradición y el Asado
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde el mediodía, en el Parque Municipal.
SUIPACHA
Fiesta del Pueblo
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Suipacha.
DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)
8º Fiesta del Sabor Alemán
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 10:00, en Arboledas.
FLORENCIO VARELA
Fiesta de la Frutilla 2025
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 10:00, en el Museo Guillermo Hudson.
PUAN (Bordenave)
7° Fiesta del Asado Criollo
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Domingo 2, a partir de las 08:00, predio de la fiesta.
GUAMINÍ
2° Guaminí Cocina
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 1, desde el mediodía, en Lago del Monte.
GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)
40º Festival Internacional de Cine
Fecha, hora y lugar: Jueves 6 al domingo 16, en diferentes horarios y salas de cines de Mar del Plata.
LOBERÍA
Expo Lobería
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 10:00, predio de la Sociedad Rural de Lobería, acceso Eva Perón.
