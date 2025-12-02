Berisso realizará la 11° Fiesta de la Cerveza y Monte Hermoso, la Fiesta de la Cerveza 2025 que marcará el comienzo de la temporada de verano.

FIESTAS POPULARES

GENERAL MADARIAGA

53° Fiesta Nacional del Gaucho

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Actividades criollas como el traslado en carruaje de la Virgen de Luján, ceremonia “Abriendo tranqueras a los cuatro rumbos”, misa de campaña, homenaje al gaucho y Pericón Nacional. Además, espectáculos de destreza nativa, música y danza con presentaciones de artistas de nivel nacional. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar - www.instagram.com/turismomadariaga - www.facebook.com/TurismoMadariaga www.turismo.madariaga.gob.ar/fiesta-nacional-del-gaucho

MONTE HERMOSO

Fiesta de la Cerveza 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, desde las 12:00, en la Plaza Parque General San Martín.

Descripción: Beer Truck, gastronomía, música en vivo y DJs, en el marco de la inauguración de la temporada de verano 2025/2026 de Monte Hermoso. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ - www.facebook.com/TurismoMonteHermoso

PILA

4º Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, desde el mediodía; en la Plaza General San Martín.

Descripción: Desfile Criollo y concurso al Mejor Cordero al Asador con importantes premios en efectivo, en el marco del 186º aniversario del Partido de Pila. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila.

Más información: www.instagram.com/munipila/ - www.facebook.com/partidodepila

PUNTA INDIO (Verónica)

Día de la Autonomía Municipal del Partido de Punta Indio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 15:00, en el Parque Municipal de la Autonomía.

Descripción: Presentación de bandas locales, paseo de artesanías, emprendimientos locales y actividades recreativas pensadas para toda la familia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Punta Indio.

Más información: www.instagram.com/municipalidadpuntaindio/ - www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza/ -

BERISSO

11º Fiesta de la Cerveza 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 17:00; domingo 7 y lunes 8, desde las 14:00, en el Parque Cívico de Berisso.

Descripción: Cervezas artesanales de producción local, gastronomía, banda de la región en vivo. Habrá cerveza sin alcohol, comida vegana y sin TACC. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Cerveceros de Berisso con el apoyo de la Municipalidad de Berisso y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DQ4xkOQEWWZ/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/cervecerosdeberisso - www.facebook.com/cervecerosberisso

CARMEN DE ARECO (Pueblo Turístico Gouin)

31º Fiesta Nacional del Pastel

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 11:00, en Gouin.

Descripción: Desfiles de instituciones y centros tradicionalistas, Concurso de Pasteleras y Pasteleros, puestos de productores, artesanías, patio de comidas, espectáculos musicales y destrezas criollas. Bono contribución de $4.000. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco. Gouin pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/carmendearecoturismo/ - www.facebook.com/turismocarmendeareco

AVELLANEDA

Copa Argentina del Pan Dulce Avellaneda 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 al lunes 8, desde el mediodía, en la Estación Parque, Güemes 700.

Descripción: Elección del mejor pan dulce, espectáculos en vivo, juegos y food trucks, en el marco del Parque Navideño, evento que se desarrolla del 6 al 21/12, de 16:00 a 21:00. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/ - www.facebook.com/municipalidad.avellaneda - [email protected]

PELLEGRINI (De Bary)

Fiesta Gaucha

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 17:00; domingo 7, desde las 08:00, en De Bary.

Descripción: En el marco del 116° aniversario de De Bary, celebra las tradiciones, la música y el espíritu del campo. Sábado: cabalgata criolla a las 17:00 y peña folclórica a las 20:30. Domingo: prueba de riendas a las 08:00; almuerzo criollo, a las 13:00, y finales de las pruebas de riendas a las 15:00. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pellegrini.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/ - www.facebook.com/municipiodepellegrini

SAAVEDRA (Pigüé)

26º Fiesta de la Omelette Gigante - 141º Aniversario de Pigüé

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, desde las 08:00; domingo 7, a las 11:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.

Descripción: Sábado, Expo Rural y Comercial; emprendimientos, artesanías, manualistas, paseo gastronómico y espectáculos musicales. Domingo, elaboración de la omelette gigante con 25 mil huevos, a cargo de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante, y cierre con Amar Azul. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/omelettepigue - www.facebook.com/omelettepigue.argentina - https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/141aniversario-pigue-26edicion-de-la-omelette-gigante/

SALADILLO

2º Fiesta Cervecera de la Cuenca del Salado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 12:00, en el predio del Galpón de las Juventudes (Mariano Acosta y 12 de Octubre).

Descripción: Bandas en vivo, food trucks, juegos temáticos y las mejores cervezas y comidas de producción local. Entrada gratuita. Organiza Cerveceros de la Cuenca con el acompañamiento de la Municipalidad de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/fiestacerveceradelacuenca/

TANDIL

7º Fiesta del Queso Tandilero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 al lunes 8, a partir de las 12:00, en la Diagonal del Parque Independencia.

Descripción: Más de cincuenta variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales, degustación de platos con el queso como ingrediente estrella, Carpa Quesera donde se ofrecerán maridajes, charlas temáticas y catas dirigidas por expertos. El "Patio de Perfume de Carnaval" brindará espectáculos de música en vivo, mientras que en el escenario central se presentarán espectáculos y cocina en directo desde la tarde/noche. Entrada gratuita. Organiza el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: http://instagram.com/clusterqueserotandil/ - www.facebook.com/clusterqueserodetandil

LAS FLORES (Paraje Rosas)

11º Fiesta del Cordero Deshuesado

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, desde las 13:00, en el Paraje Rosas.

Descripción: Concurso Mi Mejor Cordero, paseo de artesanías y emprendimientos locales. Valor de la tarjeta: $35.000; menores $12.000. En caso de lluvia se posterga para el 14/12. Organiza CEPT nº 37 con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/elcorderoenrosas/ - www.facebook.com/elcorderoenrosas - www.instagram.com/culturalasflores/ - www.facebook.com/culturalasflores

LUJÁN

Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen

Fecha, hora y lugar: Domingo 7 y lunes 8, en diferentes horarios, en el Santuario Ntra. Sra. de Luján y otros espacios físicos de la Ciudad.

Descripción: Las actividades comienzan el domingo 7, a las 07:30, con la apertura del Santuario celebrando Misas en los horarios habituales. A partir de las 20:00, las Misas y actividades se desarrollarán en la plaza Belgrano en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la Provincia. Además, Peña de la Virgen, Rosario de Luces, y repiqueteo de campanas. Lunes 8, Día de la Virgen, las celebraciones continúan durante la madrugada. Desde las 09:00, las Misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior del Templo hasta las 20:00. Organiza el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján con el acompañamiento del Municipio de Luján.

Más información: https://santuariodelujan.org.ar/horarios/ - www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

15° Fiesta Regional del Cordero

Fecha, hora y lugar: Lunes 8, desde las 12:00, en Arboledas.

Descripción: Encuentro de sabores, música y tradiciones, con la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. El almuerzo incluye cordero al asador, chorizos y postre. Arboledas pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Daireaux. Evento previsto para el 30/11 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/prensadaireaux - www.facebook.com/prensamunicipalgestionacerbo

EVENTOS CULTURALES

BOLÍVAR (Urdampilleta)

5º Encuentro de Rodanteros

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al lunes 8, durante todo el día, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Descripción: Música en vivo, teatro, exposición fotográfica, patio gastronómico, fogón, puestos de artesanías y emprendimientos locales, city tour, actividades recreativas, fiesta de disfraces y sorteos. Actividad arancelada: $20.000 por equipo. Organiza la Delegación de Urdampilleta y la Municipalidad de Bolívar. Evento previsto del 21 al 24/11 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar/ - www.facebook.com/disfrutabolivar

MORENO (La Reja)

Apertura de Temporada 2025/2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, desde las 16:00, en Plaza Favaloro, Bustos y Benito Juárez.

Descripción: Presentación de la oferta turística 2025/2026, con actividades en el DER, Los Robles, El Dorado y circuitos urbanos; Bus Turístico, con nuevos recorridos temáticos y salidas programadas; presentación del catálogo gastronómico y circuitos autoguiados; y Calendario de eventos, ferias, festivales y propuestas culturales para la temporada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/moreno_municipio/ - www.facebook.com/MunicipioMoreno

LOBOS

Rock al Parque 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 11:00, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Descripción: Bandas de rock en vivo, mercado artesanal local y regional, patio gastronómico, viveros y espacios verdes, actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Músicos Independientes de Lobos (AMIL) y el Municipio de Lobos. Evento previsto para los días 20 y 21/09 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ - www.facebook.com/culturalobos - www.instagram.com/rockalparquee - https://municipiodelobos.gob.ar/agenda/detalle.php?id_ev=511290

BERAZATEGUI (Ranelagh)

6º Festival Nacional de Cortometrajes

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, en diferentes horarios, en la Estación de Ranelagh (av. Sabin e/ 362 y 363).

Descripción: Festival de cortometrajes de ficción, animación, documental y experimentales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ - www.facebook.com/CulturaBe

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

Navidad Mar de Cobo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7 de diciembre al martes 6 de enero, en diferentes horarios, en la Plaza Central de Mar de Cobo.

Descripción: De jueves a domingo, actividades para toda la familia, espacio para fotografías navideñas gratuitas, feria de emprendedores, talleres y muestras. Espectáculos en vivo, encendido del árbol y pesebre viviente. En esta edición se suman a la propuesta las localidades La Caleta, La Baliza y Parque Lago. Entrada gratuita. Organiza Navidad en Mar de Cobo con el acompañamiento de la Municipalidad de Mar Chiquita. Programación: https://sites.google.com/view/navidadenmardecobo

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita -

http://turismo.marchiquita.gob.ar - [email protected]

EVENTOS DEPORTIVOS

VILLA GESELL

1° Maratón Solidaria - CFI N° 1

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 15:00, en Pinar del Norte.

Descripción: Carrera solidaria del CFI N° 1 de la ciudad, con circuitos de 10 y 5 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza CFC Deportes con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell

Más información: www.gesell.tur.ar - www.instagram.com/villageselltur - www.facebook.com/turismovillagesell - www.gesell.tur.ar/eventos/1-marat-n-solidaria-cfi-n-1-49B5CF2D25

BALCARCE

Balcarce Corre

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en Cerro El Triunfo.

Descripción: Contará con dos distancias, 10 kilómetros de carácter competitivo y 5, recreativos. Inscripción arancelada. Organiza el Grupo Hetz con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/balcarce-corre/ - www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce - www.instagram.com/turismobalcarce

GUAMINÍ

Campeonato Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, en el Balneario Lago de Monte.

Descripción: Acreditaciones de 08:00 a 09:30; largada a las 10:00. Se premiará a cada ganador/a de las categoría tanto de la edición del día como del certamen final. El balneario Lago de Monte cuenta con sombrillas, parrillas y vestuarios. Informes (2923) 35811. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Guaminí con el acompañamiento de la Asociación de Ciclistas de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/?hl=es

GENERAL BELGRANO

1° Circuito Río Salado

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 09:00, desde el Centro Cultural Juan Dobos.

Descripción: Distancias para todos los niveles: 10 y 5 kilómetros competitivas; y 3 correcaminata participativa. Kit, medalla finisher, premios por categorías, copa general y copa al equipo más numeroso. Además, food trucks y puestos de artesanías. Información e inscripción: (2244) 484214. Actividad arancelada. Organizan Nico Castro y Marcelo “Achi” Corvalán con el auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: www.instagram.com/deportesmunigb/ - www.facebook.com/profile.php?id=61580892003459

MARCOS PAZ

Maratón Zabala 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:30, en Espacio Quinta Devoto

Descripción: 12 kilómetros competitivos y 6 participativos, ambos recorridos con inscripción previa. También, contará con una caminata recreativa de 1 kilómetro KIDs. Acreditación a las 07:00. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz. Evento previsto para el 16/11 reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz - www.facebook.com/municipiomarcospaz - [email protected]

TRES ARROYOS (Claromecó)

10° Concurso a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, de 10:00 a 16:00, en el sector del Faro, el cuarto salto.

Descripción: Habrá tres sorteos de un millón de pesos entre todos los inscriptos. Del primer al sexto puesto recibirán dinero como premio, y desde el décimo primero al vigésimo, la inscripción para 2026. Actividad arancelada. Organiza el Club de Pesca Claromecó.

Más información: www.instagram.com/clubdepescatresarroyos/ - www.facebook.com/profile.php?id=100057342016129

VISITAS GUIADAS

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 19:00, desde el Museo Pago de los Lobos, av. Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer las costumbres del pueblo, la vida tranquila, las historias de vecinos y los detalles que hacen a la identidad de Lobos. Actividad gratuita. Inscripción previa en: https://forms.gle/ro2znEHooXiXWaJH9 Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo - WhatsApp (2227) 500405.

LOBOS

Patrimonio

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 11:00, desde el Museo Pago de los Lobos, av. Alem 250.

Descripción: Recorrido guiado por los Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que cuentan una parte significativa de la historia de un país. Actividad gratuita. Inscripción previa en: https://forms.gle/ro2znEHooXiXWaJH9 Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - WhatsApp (2227) 500405.

LOBOS

Cementerio Municipal

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 8, a las 11:00, en la entrada del Cementerio Municipal, calle Loyola y Fortunato Díaz.

Descripción: Recorrido único en donde se explorarán algunos de los monumentos más emblemáticos presentes en estos camposantos, cada uno con su propio relato que contar: la simbología que adorna tumbas y mausoleos, significados ocultos detrás de las esculturas, los epitafios y los detalles que permiten conocer el pensamiento y las creencias de generaciones pasadas. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - WhatsApp (2227) 500405.