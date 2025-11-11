Los Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires tendrán una tentadora agenda de festividades: Saldungaray (Tornquist), la 5° Fiesta de la Tradición; Pardo (Las Flores), la Fiesta del Lechón de Campo; y Berdier, la 10° Fiesta de la Tortita Negra.

Por otro lado, Chacabuco llevará a cabo la 41° Fiesta Provincial de la Primavera y La Costa, la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia.

FIESTAS POPULARES

LA COSTA (Mar de Ajó)

Fiesta Nacional de la Corvina Rubia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 14 al domingo 16, desde las 14:00, en el Camping General Lavalle.

Descripción: Concurso de pesca con importantes premios, cocción asada de 150 corvinas rubias para distribuir gratuitamente entre el público, feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico y cervezas artesanales. Murgas y grupos de danzas. El viernes cerrará Sin Rumbo; el sábado, Los Charros y el domingo, La Nueva Luna. Concurso de pesca con inscripción arancelada. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Festejos de Mar de Ajó con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/muni.lacosta - www.facebook.com/MuniLaCosta - www.lacosta.gob.ar/

Puede interesarte

PUAN

Fiesta de Darregueira

Fecha, hora y lugar: Domingo 16 a las 12:00, en el Predio Barrio Humo.

Descripción: Torneo regional de tejo, feria de artesanías y manualistas, puestos comerciales, clases de zumba, paseo gastronómico y espectáculos en

vivo. En caso de lluvia los espectáculos se realizarán en el Club Darregueira. Llevar reposera. Entradas anticipadas: $3.500 (participan de sorteo); en puerta $5000. Menores de 12 años, entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/fiestadarregueira/ - www.facebook.com/fiestadedarregueira

SAN ANTONIO DE ARECO

86° Fiesta Nacional de la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 14 al domingo 16, desde las 10:00, en el Parque Criollo.

Descripción: Viernes, fogón surero; sábado, destrezas criollas y baile de campo; domingo, música en vivo, bailes tradicionales, comidas típicas, entrega de premios y desfile de la tradición en la Plaza Ruiz de Arellano. Entrada gratuita.Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismoareco - www.sanantoniodeareco.tur.ar/home

Puede interesarte

SAN CAYETANO

52° Fiesta de Milongas y Baguales

Fecha, hora y lugar: Del viernes 14 al domingo 16, en distintos horarios y espacios físicos.

Descripción: Peñas folclóricas, gran baile popular, espectáculos de humor y destrezas criollas. Entrada arancelada. Organiza Fortín Gaucho de San Cayetano con el acompañamiento de la Municipalidad de San Cayetano

Más información: www.instagram.com/p/DPzquKmDuOl/?img_index=1

CORONEL SUÁREZ (Huanguelén)

5º Fiesta del Cantor Orillero

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a partir de las 15:00; domingo 16, a las 10:00, en el Balneario Samuel Davies.

Descripción: Distancias competitiva 66 kilómetros y promocional 33 kilómetros. Habrá puestos de hidratación en carrera, sorteos, patio de comidas y exposición con stands de ciclismo e indumentaria. Inscripción arancelada. Organiza Suárez Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: https://www.instagram.com/p/DNVeEtOusuN/?igsh=MTcxeW43bTUxZWV6cA%3D%3D

CHACABUCO (Rawson)

41° Fiesta Provincial de la Primavera

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a partir de las 19:00; domingo 16, desde las 15:00, en av. Guillermo Rawson desde av. Vieytes hasta San Martín.

Descripción: Patio de comidas, feria de artesanías, desfile de carrozas y paseo de compras. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Rawson y la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaprimavera/

https://www.facebook.com/FiestaProvincialdelaPrimaveraRawson

LUJÁN

Fiesta de la Cerveza en Luján

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, a partir de las 11:00, en el parque Ameghino.

Descripción: Música en vivo, patio gastronómico, variedades de cerveza artesanal y puestos de productores locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

GENERAL LAS HERAS

Fiesta de la Capital Nacional del Pato

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, desde las 10:00, en el Campo de Pato General Las Heras.

Descripción: Evento deportivo con eje en el Torneo Copa Capital Nacional de Pato y el Pato de Liga Femenina. Paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza el Campo de Pato General Las Heras, Sociedad Rural y Municipalidad de General Las Heras.

Más información: https://www.instagram.com/campodepatolh/?next=%2F www.facebook.com/muniglh - www.instagram.com/gobiernodelasheras

OLAVARRÍA (Colonia Nievas)

Festival del Vermut

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, de 12:00 a 22:00, en la Pulpería Nievas.

Descripción: Evento que tiene como protagonista al vermut. Presentación de bandas, gastronomía criolla, sector para las infancias y food trucks. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.facebook.com/municipiodeolavarria - www.instagram.com/muniolav

www.instagram.com/olavarria.va/

PERGAMINO (El Socorro)

26° Fiesta de Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16 a las 11:00, en la Plaza del Reencuentro.

Descripción: Puestos de colectividades típicas, gastronomía, artesanías y espectáculo de Los Umbides. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Colectividades con el acompañamiento del Municipio de Pergamino.

Más información: https://www.instagram.com/colectividadeselsocorro/?hl=es

https://www.instagram.com/p/DPH1h_2EuG6/?igsh=Mjk3a3NiYndy

SUIPACHA (General Rivas)

9º Fiesta del Pan

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 10:30, frente a la Capilla del Pueblo.

Descripción: Encuentro creado por un grupo de alumnos y docentes que ganaron la Feria de Ciencias. En esta edición el jurado será Vicente Lanzavechia, Albano Cimminelli, Felipe Tarramasco, Ayelén Rocío Fernández y Patricio Daniel Castro. Categorías: pan artesanal, pan de campo y/o pan francés; profesional: baguette y/o galleta; e innovación: creatividad y originalidad en la elaboración. Patio de comidas, feria de artesanías, emprendimientos locales, música y baile. Entrada gratuita. Organiza la Asociación por lo Solidario con el acompañamiento de la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/general_rivas/ - www.facebook.com/rivasdelegacion - www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ - www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha - www.instagram.com/suipacha.turismo/ - https://disfrutasuipacha.gob.ar/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CHIVILCOY (Gorostiaga)

3° Fiesta de la Empanada Frita al Disco

Fecha, hora y lugar: Viernes 14, a las 20:00, en la estación Gorostiaga

Descripción: Empanadas al disco, improvisación teatral, destrezas circenses, exposiciones artísticas, música y danzas en vivo. Entrada gratuita. Organiza la EES N° 13 con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy y HRG Pastas

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelaempanada.gorostiaga/

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

5º Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a partir de las 17:00 y domingo 16, desde la mañana, en la Estación de Saldungaray

Descripción: Patio gastronómico y cervecero, juegos y paseo de artesanías. Sábado: presentación de peñas invitadas, La Guarda, Carolina Centurión, La Chacarerata Santiagueña, y Dj Colo. Domingo: concurso de asadores, desfile a caballo, juegos de destrezas, espectáculos musicales, entrega de premios de asadores y juegos de destreza. Saldungaray forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Entrada gratuita. Organizan los Talleres Folclóricos Municipales de Saldungaray con el acompañamiento del Municipio de Tornquist.

Más información: www.sierrasdelaventana.tur.ar –

www.instagram.com/turismosierradelaventana/ www.facebook.com/turismosierradelaventana/

LAS FLORES (Pueblo Turístico-Pardo)

Fiesta del Lechón de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 13:00, en el predio de la estación de trenes de Pardo.

Descripción: Gastronomía, espectáculos artísticos y paseo de artesanías regionales.

Venta de tarjetas: (2244) 445496. Pardo forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.Organiza la comunidad local, la Delegación Municipal de Pardo con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.facebook.com/fiestadellechonpardo/?locale=es_LA - www.instagram.com/culturalasflores/ - www.facebook.com/culturalasflores

SALTO (Pueblo Turístico Berdier)

10º Fiesta de la Tortita Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde el mediodía, en Berdier.

Descripción: Artistas en vivo, feria de artesanías y emprendimientos, entretenimientos y las infaltables tortitas negras para degustar. Entrada gratuita. Berdier pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/saltocultura/ - www.facebook.com/saltocultura

EVENTOS CULTURALES

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

40º Festival Internacional de Cine

Fecha, hora y lugar: Jueves 6 al domingo 16, en diferentes horarios y salas de cine de Mar del Plata.

Descripción: Festival competitivo de la región acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) -categoría que comparte con Cannes, Venecia y San Sebastián-. País invitado: Italia. Las funciones en Villa Ocampo, con pantalla al aire libre, son con entrada gratuita. Salas de proyección en el Teatro Auditorium, Paseo Aldrey, Teatro Colón y Cine Ambassador. Organiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.mardelplatafilmfest.com/40/ - www.facebook.com/turismomardelplata - www.instagram.com/turismomardelplata - www.turismomardelplata.gob.ar

LA PLATA-ENSENADA

10º Encuentro de Acordeonistas

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a partir de las 12:00, en La Plata y domingo 16 a las 11:00, en La Plata- Punta Lara.

Descripción: Sábado 12:00, taller de chacarera; 17:00, micrófono abierto en el Centro Cultural Estación Provincial y 21:00, proyección del documental “Raúl Barboza, la voz del viento". Domingo: 11:00, pedaleada hacia el encuentro desde La Plata hasta Punta Lara; 13:00, picnic musical, acordeonada libre en el mirador Nestor Kirchner; 16:00, ronda de acordeonistas y 17:00, presentación del grupo Sabor. Inscripciones a talleres y a la pedaleada [email protected]. Organizan Acordeonistas de la región de La Plata y Ensenada.

Más información:

https://www.instagram.com/encuentro_acordeonistas/ - https://www.facebook.com/encuentrodeacordeonistasdelriodelaplata

DAIREAUX

Encuentro de Coros

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 16:00, en la Sala San Martín

Descripción: Participan el servicio musical “Juaglares del Señor”, la parroquia San José, el coro municipal de Daireaux, el torrecita de Urdampilleta y el polifónico de Catriló. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux, a través de la Dirección de Cultura, y el Coro Municipal.

Más información:

https://www.instagram.com/direcciondeculturadaireaux/

https://www.instagram.com/turismodaireaux

JUNÍN

2x Cuore Edición Extra

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 21:00, en el Teatro La Ranchera.

Descripción: Presentación de Carlos Buono, figura internacional del bandoneón, junto a Alfredo Farías en piano. Artistas invitados. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DO9qMJWlEwG/ - www.facebook.com/profile.php?id=100063161324121 - (0236) 154712308/154315957

LOBERÍA

Encuentro de Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 16:00, frente al Palacio Municipal, av. San Martín 51.

Descripción: Puestos gastronómicos y de bebidas artesanales, espectáculos de colectividades. Presentaciones de la ciudad de Berisso, Arakadz (colectividad Armenia), Ballet Shamrock (colectividad Irlandesa), Bashkimi (colectividad Albanesa), y Sedianka (colectividad Búlgara); de Azul y Olavarría, el ballet Dulce Vida (danzas alemanas y ucranianas); de Mar del Plata, Cuerpo de Baile Cosmo Silvaroli con danzas Italianas perteneciente a la Unione Regionale del Molise; de Balcarce, el ballet Arabe Al shams; de Tres Arroyos, el cuerpo de danza de Sociedad Francesa; de Tandil, el grupo Folclórico Italo Argentino Danzas Italianas; de Necochea, danzas Árabes de Ana Romero y la Escuela Astor Piazzolla; de Lobería, el cuerpo de Danzas Españolas de la Sociedad Española local y Carolina Villamayor, cantante de ópera y de canciones tradicionales italianas. Cierre a cargo de La Rutera. Entrada gratuita. Organiza

Más información: www.turismoloberia.gov.ar - www.instagram.com/turismoloberia/ - www.facebook.com/loberiaturismo

CAPITÁN SARMIENTO

Noche de los Museos

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, de 18:00 a 24:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Música, danza, actuación, pintura, títeres. Seminarios de disciplinas culturales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: https://www.instagram.com/culturacapitansarmiento/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064059104140 - www.instagram.com/turismo_capitansarmiento

BOLÍVAR (Urdampilleta)

5º Encuentro de Rodanteros

Fecha, hora y lugar: Jueves 20 al lunes 24, durante todo el día, en el predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Descripción: Música en vivo, teatro, patio gastronómico, fogón, artesanías, expositores, city tour, sorteo y actividades deportivas. Actividad arancelada: $20.000 por equipo. Organiza la Delegación de Urdampilleta y la Municipalidad de Bolívar con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar/ - www.facebook.com/disfrutabolivar"

EVENTOS DEPORTIVOS

TANDIL

Tandilia 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 18:00, desde las calles La Pastora y Misiones.

Descripción: Se trata de la carrera más tradicional de la ciudad, nacida en 1973. Tiene un recorrido de 11 kilómetros, individual y con postas. Inscripción arancelada. Organiza la Asociación de Atletismo de Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información:https://www.tandil.tur.ar/eventos.php

https://atletismotandil.com.ar/

https://www.todopass.com.ar/

LEZAMA (Los Robles)

Cabalgata por los Caminos de Cobo

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, salida a las 16:00 desde Puesto Estancia El Triunfo.

Descripción: Música en vivo, acampe, fogón, gastronomía de campo, peña folclórica con el grupo Suyay, baile campero con Leo Etchett y recorrido guiado camino al Matadero. Inscripción: Hasta el jueves 13/11 (sin excepción) al (2241) 548662. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/lezama.gov.ar

www.facebook.com/MunicipalidaddeLezama

MARCOS PAZ

Maratón Zabala 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 08:30, en Espacio Quinta Devoto.

Descripción: Maratón de 12 kilómetros competitivos y 6 kilómetros participativos, ambos recorridos se realizarán con inscripción previa y contará con una caminata recreativa de 1 kilómetro Kids. Acreditación a las 07:00. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz - www.facebook.com/municipiomarcospaz - [email protected]

GENERAL JUAN MADARIAGA (Macedo)

Duatlon de Macedo

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 8:00, en el Paraje Macedo.

Descripción: Duatlón de distancias de 3, 25 y 3 kilómetros, a beneficio de las cooperadoras de las instituciones de la localidad. Inscripción arancelada. Organiza la Asociación Cooperadora del Polo Educativo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar - www.instagram.com/turismomadariaga - www.facebook.com/TurismoMadariaga

TRES ARROYOS (Reta)

13°Concurso a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, de 10:00 a 16:00, desde la zona del barco hundido hasta el caracolero y desde la bajada de los pescadores hasta las inmediaciones del Río Quequén.

Descripción: Doscientos millones en premios, dinero y camionetas 4 x 4. Inscripción arancelada. Organiza la Subcomisión de Pesca del Instituto Secundario Almafuerte del Pueblo Turístico Copetonas con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/

https://www.instagram.com/concurso.isa

VISITAS GUIADAS

BALCARCE (Pueblo Turístico- San Agustín)

Paseo de las Peonías de San Agustín

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 14:00, salida desde calle 15 esquina av. Bvard. Chaves.

Descripción: Visitas guiadas a plantación de peonias, de frutales y al Parque Idoyaga Molina. Merienda artesanal Mil Rumbos. Actividad arancelada. San Agustín pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza Balcarce Viajes con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce - www.facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce - https://balcarce.gob.ar/event/paseo-de-las-peonias-de-san-agustin/ - Balcarce Viajes (2266) 631705.

FERIAS Y EXPOSICIONES

BRAGADO

5° ExpoBragado

Fecha, hora y lugar: Viernes 14, a las 9:00; sábado 15, a las 9:30 y domingo 16, desde las 16:00, en el predio Pista de Ciclismo, acceso Juan Domingo Perón.

Descripción: Espacio de encuentro y fortalecimiento del sector productivo de Bragado y la región. Promoción de servicios, desarrollo de networking, exposiciones, conferencias de expertos, demostraciones en vivo y ronda de negocios de multisectorial a cargo del Ministerio Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el municipio local. Gastronomía, juegos para las infancias, espectáculos y talleres. Entrada libre. Organiza la Agencia de Desarrollo local de Bragado de la Municipalidad de Bragado.

Más información:https://www.instagram.com/p/DQW4ZjeDHXq/