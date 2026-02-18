En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Programación completa: https://docs.google.com/.../1nTbHyCstX0W2CX9jQxLv.../edit...

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Programación completa:https://docs.google.com/.../1nTbHyCstX0W2CX9jQxLv.../edit...

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

PEHUAJÓ (Mones Cazón)

31º Festival Mones Cazón, un Pueblo que Canta y Baila

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 y sábado 21, desde las 20:00, en el Paseo del Centenario.

Descripción: Viernes, presentación de Ballet CAMC, Peña Los Amigos, Peña Crecer, Hernán Luguercho, Hembras, Linaje Pampa, Los Bagualeros, y Daiana Colamarino. Sábado, Ballet Martín Fierro, Peña Los Amigos, Thiago y su Violín, Grupo Inti, Los de Salta, y La Positiva. Feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza Club Atlético Mones Cazón.

Más información: www.instagram.com/festival.monescazon/

CORONEL PRINGLES (Pueblo Turístico Indio Rico)

5º Fiesta Provincial del Cordero al Disco

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 17:00, en el predio de la Estación de Ferrocarril de Indio Rico.

Descripción: Cordero al disco, patio gastronómico, peñas, feria de artesanías y espectáculos musicales con Kaiser Carabela, Los Carrizos y Los Cautivos. Entrada arancelada. Menores de 12 años, gratis. Indio Rico pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo (2983) 555526/576747/576752

JUNÍN (Agustina)

Gran Fiesta Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 19:00 y domingo 22, a partir de las 17:00, en la localidad Agustina.

Descripción: Juego de sortijas, espectáculos artísticos, feria de artesanías y cantinas, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del pueblo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Junín.

Más información: https://junin.tur.ar/events

LAS FLORES

54º Corsolandia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda.

Descripción: 54 ediciones del Carnaval Infantil, con desfile en categoría individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita. Corsolandia continuará los días 27 y 28. Organizan la Comisión Directiva de Corsolandia y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ - www.instagram.com/turismolasflores/ - www.facebook.com/lasflorestur

LA PLATA

Año Nuevo Chino 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 12:00, en la Plaza Moreno, calle 12 entre 50 y 54.

Descripción: Espectáculos sobre el escenario, tradicional ceremonia ancestral del Clavado de Pupilas y expresiones típicas de la cultura oriental. Participan escuelas de artes marciales locales, de otras localidades y artistas provenientes de China. Entrada gratuita. Organizan la Fundación Pro Humanae Vitae, Escuela Mei Hua, Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina, Instituto Confucio UNLP, Municipalidad de La Plata y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/fphvarg - www.facebook.com/fphvarg

PERGAMINO (Acevedo)

12º Fiesta Provincial de la Estaca

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 16:00, en la plaza de la localidad de Acevedo.

Descripción: Tradicional costillar asado a la estaca, gastronomía criolla, menú para personas con celiaquía, feria de artesanías y espectáculos musicales con Sele Vera y Los Pampas, Los 4 de Córdoba, artistas locales y regionales. Importantes sorteos. Entrada arancelada: anticipadas limitadas, $20.000; menores de 6 a 12 años inclusive, $10.000; en puerta, $25.000. Lo recaudado se destina a las instituciones locales. Organiza la Asociación Civil Fiesta de la Estaca y la Municipalidad de Pergamino.

Más información: www.instagram.com/fiestadelaestacaacevedo/ - www.facebook.com/fiestadelaestaca - www.instagram.com/munipergamino/ - www.facebook.com/munipergamino

NECOCHEA (Ramón Santamarina)

49º Fiesta Provincial del Girasol

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, a partir de las 17:00, en Ramón Santamarina.

Descripción: Desfiles, espectáculos musicales, gastronomía regional, feria de artesanías y actividades tradicionalistas. Entrada gratuita. Organizado por la Delegación

Municipal de Ramón Santamarina y la Asociación Civil Entre Retamas

y Girasoles.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/?hl=es - www.facebook.com/NecocheaTur/?locale=es_LA

PUNTA INDIO

1º Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera y 11º Fiesta de la Mariposa Bandera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 9:00, en la Reserva Natural La Amanda.

Descripción: Taller de Mariposas. Cómo fotografiarlas y filmarlas: charla y muestra fotográfica sobre los estadios de la MBA, a cargo de Julio Millat y Laura Gravino. Charla abierta con Florencia Tuñon y Estela Cesaroni, Programa de Educación Ambiental Embanderados. Visitas guiadas a la Reserva Natural La Amanda (actividad arancelada) y recorrido por el sendero Coronillo Abuelo (con inscripción previa, actividad gratuita). Feria itinerante, charlas informativas, patio de comidas y actividades culturales en el Fortín Punta del Indio. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Punta Indio con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipalidadpuntaindio/ - www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza/ - www.puntaindio.gob.ar

RIVADAVIA (Roosevelt)

Carnaval en Rivadavia 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, por la noche, en la localidad de Roosvelt.

Descripción: Comparsas, murgas y espectáculos en vivo con la presentación de Pipi Córdoba. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rivadavia.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ - www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

SAN VICENTE

Carnaval Norteño

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 18:00, en la Estación Cultural, avenida Sarmiento 1000.

Descripción: Carnaval norteño con ronda de copleras, ballets folclóricos, sikuris y banda de bronces. Espectáculo didáctico musical para las infancias “Música Andina para jugar”. Feria de artesanías de la Estación Cultural, la Eco feria y el Colectivo de artistas plásticos Sanvicentinos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/ - www.facebook.com/sanvicenteculturaenred

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LUJÁN

Peatonal Gastronómica de Verano 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, desde las 18:00, en avenida San Martín, entre Humberto y M. Moreno.

Descripción: Puestos gastronómicos, música en vivo, artistas urbanos, pintura en vivo, juegos infantiles y ferias de artesanías y EcoPop. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/elegilujan/ - www.facebook.com/profile.php?id=100054780188917

LUJÁN

Truck & Birra Park

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los viernes de febrero, desde las 18:00, en el Parque San Martín, Colón y Dr. Real.

Descripción: Música en vivo, feria de artesanías, patio gastronómico y cervecero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan - www.facebook.com/culturasyturismolujan

EVENTOS CULTURALES

LOBOS

Festival Encontrarte en Carnaval 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 19:00, en avenida 9 de Julio entre Belgrano y Ayacucho.

Descripción: Sábado, Noche de las Bibliotecas con recorrido de bibliotecas y mercado artesanal en la Plaza 1810. Premio a la mejor puesta en escena. Domingo, Peatonal Cultural, Paseo de las Estrellas, exposición de artistas visuales locales y regionales y espectáculos en vivo. Puestos gastronómicos, feria de artesanías y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ - www.facebook.com/culturalobos

LEZAMA

Ciclo de Música a Orillas del Salado "La Postrera"

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 18:00, a orillas del Salado.

Descripción: Presentaciones artísticas de Bernardos Trío, Daniel Farisano y su conjunto, Grupo La Corte y DJ en vivo. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/culturalezama/ - www.lezama.gov.ar

EVENTOS DEPORTIVOS

SAAVEDRA

Cicloturismo en Arroyo Corto

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20, a las 20:00; sábado 21, a las 09:00 y domingo 22, a las 10:00, desde la plaza 9 de Julio.

Descripción: Viernes, bicicleteada familiar; sábado, circuito de 20 kilómetros y por la noche, servicio de cantina, espectáculos y pileta gratis para los ciclistas. Domingo, pedaleada de despedida. Actividad gratuita con inscripción previa. Organizan Shortcreek Team, la Delegación de Arroyo Corto y la Municipalidad de Saavedra.

Más información:

www.instagram.com/turismosaavedrapigue/ - www.facebook.com/turismosaavedrapigue

https://turismo.saavedra.gob.ar/agen.../lista/p%C3%A1gina/2/

PUAN

Triatlón Puan

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 15:00, en la laguna de Puan.

Descripción: Distancias, olímpico: natación 1.5 kilómetros, ciclismo 40 y pedestrismo 10; short: natación 750 metros, ciclismo 20 kilómetros y pedestrismo, 5. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/p/DUOGAJWDkoU/ - www.facebook.com/municipiodepuan - (2923) 487684.

SAN ANDRÉS DE GILES

Cross 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 18:00, desde la pista de atletismo, en el Parque Municipal, avenida Scully y Alem.

Descripción: Circuito Cross de 2 kilómetros con equipos de 5 integrantes. Inscripción [email protected]. Actividad arancelada. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: www.instagram.com/sagdeportes/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064447519533 -

HIPÓLITO YRIGOYEN (Henderson)

Maratón del Lago

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, de 16:00 a 18:30, desde la Plaza Manuel Estrada.

Descripción: En las distancias 8 kilómetros, competitivos y 4, participativos. Medallas para todos los participantes y trofeos para los 3 primeros puestos de cada categoría. Premios en dinero en efectivo para los 3 primeros puestos de la general en mujeres y hombres. Actividad arancelada. Inscripciones: http://bit.ly/4tupozR Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

Más información: www.instagram.com/deportes_hyrigoyen/ - www.facebook.com/deporteshyrigoyen - www.instagram.com/municipalidadhy/ -

www.facebook.com/GobiernoMunicipalHY

VISITAS GUIADAS

TRES ARROYOS (Pueblo Turístico Copetonas)

Visita Guiada a Copetonas

Fecha, hora y lugar: Jueves 19, a las 17:30, en el Parador de la Ruta 72.

Descripción: La visita guiada y coordinación en destino estará a cargo de La Peña, paseos con historia. Dos salidas: 16:30, desde Tres Arroyos, Pueblito Mío, 9 de Julio 71; 17:00, desde la Oficina de Informes Turísticos de Reta, avenida Pescador y calle 34. Recorrido por el pueblo con visita al Museo Histórico y Cultural Copetonas, Bar de Lera y Capilla Nuestra Señora de la Merced. Clase abierta de folclore con Rurales de la Danza y mate y torta fritas. Finaliza a las 21:00. A la gorra. Organiza la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ - www.facebook.com/turismo.tresarroyos

VILLA GESELL (Mar de las Pampas)

Sendero Botánico Mónica E. García

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 19, a las 18:00; martes 24, a las 10:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Descripción: Visita guiada abierta destinada a conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de Mar de las Pampas. El trayecto cuenta con especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas para ubicar al visitante. Se lleva adelante de modo ininterrumpido desde 2004. Actividad gratuita. Organiza la Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.instagram.com/villageselltur - http://www.gesell.tur.ar/.../sendero-bot-nico-m-nica-e...

LOBOS

Visita Guiada Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 19:00, en la Oficina de Turismo (estación de tren).

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para descubrir los edificios históricos, las costumbres de pueblo, la vida tranquila, las historias de vecinos y los detalles que hacen de Lobos un lugar con identidad propia. Actividad gratuita con inscripción previa. Se suspende por lluvia. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: https://municipiodelobos.gob.ar/agenda/ - WhatsApp (2227) 500405.

PATAGONES (Cardenal Cagliero)

Caravana Turística: Salina de Piedras

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 10:00, en la Oficina de Informes Turísticos (muelle de lanchas).

Descripción: Charla sobre los orígenes de la salina, recorrido por el sitio y momento fotográfico. Actividad gratuita. Con inscripción previa: [email protected]. WhatsApp: (2920) 366892/Tel: (2920) 465406.Organiza la Municipalidad de Patagones

Más información: www.instagram.com/turismopatagones/ - www.facebook.com/TurismoPartidodePatagones

ALMIRANTE BROWN (Ministro Rivadavia)

Visita Nocturna a la Granja

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, de 12:00 a 21:00, en la Granja Educativa Municipal Brown, Juan B. Justo 1000.

Descripción: Durante el día, feria de productores rurales, circuitos de viveros y gastronómico, cooperativas florícolas, stand institucional y charlas. Por la noche, 19:30 y 20:30, visitas nocturnas guiadas; parque astronómico y observación del cielo. Domingo, cierre con fogón. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown. Más información: www.instagram.com/granjamunicipalbrown/ - www.facebook.com/GranjaEducativaMunicipalBrown - www.instagram.com/municipiobrown - www.facebook.com/MunicipioBrown

PINAMAR

Visita Guiada al Viejo Hotel

Fecha, hora y lugar: Martes 24 y jueves 26, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Descripción: Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

TAPALQUÉ

Expo Cactus Tapalqué

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, a partir del mediodía, en el Balneario Municipal.

Descripción: Exposición de feriantes y viveristas de plantas, flores y cactus. Feria de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organizan Expo Cactus Cazón y la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque/?locale=es_LA