Los Pueblos Turísticos Rafael Obligado, en Rojas; Villa Ruiz, en San Andrés de Giles; y Crotto, en Tapalqué realizarán la 55º Fiesta Provincial de la Galleta, la 20º Fiesta Provincial del Camino Real y los festejos por los 112 años de la fundación. Y continúan los Pre Cosquín en diferentes localidades.

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FIESTAS POPULARES

LA PLATA

144º Aniversario de la Ciudad de La Plata

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ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 19 al domingo 22, en diferentes horarios y espacios

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físicos de La Plata.

Descripción: Jueves, desde las 15:30, festejos por el 144 aniversario en la Plaza Moreno. Espectáculos musicales con Los Palmeras, Dillom, Etiqueta Negra y la Orquesta Sinfónica Juvenil de PBA, La Cumparsita, Islas Mujeres y la presentación de los grupos ganadores del certamen local La Plata Rock. Además, del viernes 20 al domingo 22, Festival del Jazz La Plata Capital en el marco de la Semana de la Música. Viernes, a las 20:00, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, presentación de Javier Malosetti, Jacinto de Piazzola Maza Trío y Kiki Victoria; sábado, a las 18:00, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, presentación de Sebastián Peyceré Cuarteto, Lara Fichera - Néstor Gómez y Franco Luciani Trío; domingo 22, a las 19:00, en el pasaje de Dardo Rocha, presentación de Piazzolla Octeto Electrónico dirigido por Nico Sorín. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../MunicipalidadDeLaPlata

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MAGDALENA

250º Aniversario de Magdalena

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 19 al lunes 23, en diferentes horarios y espacios físicos de Magdalena.

Descripción: Jueves 19, a las 18:00, en el Teatro Español, velada de gala con la Orquesta Municipal y corte de la torta de cumpleaños aniversario; viernes 20, en plaza San Martín, acto protocolar, desfile de instituciones, espectáculos musicales con artistas locales y la F Etchemendy; sábado 21, presentación de Rodrigo Tapari; domingo 22, música con artistas locales y espectáculo de La Konga y lunes 23, presentación de La Delio Valdez. Los espectáculos se realizan en el Parque de la Memoria. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Magdalena.

Más información: http://www.instagram.com/.../MunicipalidaddeMagdalena/

BOLÍVAR

4° Fiesta Provincial del Asado con Cuero y Concurso de Asadores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 21:00 y domingo 22, desde la mañana, en el Parque Las Acollaradas.

Descripción: Sábado, peña folklórica, con artistas y ballets locales; por la noche se encenderá el fuego y comenzará la preparación del tradicional asado con cuero. Domingo, Concurso de Asadores, juegos tradicionalistas, feria de artesanos y manualistas, y cierre musical con Yamila Cafrune. Sector de acampe. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/bolivarcultura/ www.instagram.com/bolivarmunicipio/

BRAGADO (O'Brien)

9º Fiesta Tradicionalista O´Brien

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 19:30 y domingo 22, a partir de las 10:30, en O`Brien.

Descripción: Sábado, encendido de fogones en la plaza, peñas folclóricas, artistas en el escenario mayor y cierre bailable con Miguel Ángel. Domingo, desfile institucional y paseo criollo; a las 15:00, prueba de riendas, espectáculos, ballet folclórico y cierre con la presentación de El Gordo Luis. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta Tradicionalista O´Brien con el acompañamiento de la Delegación de O´Brien y la Municipalidad de Bragado.

Más información: https://www.facebook.com/.../municipalid.../obriendelegacion

CHASCOMÚS

18º Domingo Santiagueño

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 12:00 y domingo 22, a partir de las 10:00, en el Fortín Chascomús.

Descripción: Sábado, danza y música durante todo el día; a las 21:00, Peña de Vigilia con la participación de Quique Ponce, Gustavo Chazarreta, Benja Labriola, Tamara Orellana, Somos Danza Viva y La Fogonera (entrada: $15.000). Domingo, palabras de bienvenida y espectáculos musicales con más de 40 grupos y solistas. Llevar silla, lona o reposera. Entrada gratuita. Estacionamiento arancelado. Organiza la Agrupación Santiago Amigo con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús e instituciones locales.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../santiagoamigochascomus

GENERAL BELGRANO

Fiesta de la Bondiola y la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 17:00 y domingo 22, a partir de las 12:00, en el predio Mateo Bruzzo.

Descripción: Peña y baile popular, paseo de emprendimientos y artesanías, patio de comidas, paseo dulce con sector alfajorero, helados, postres y café, variedad de bondiolas en cantinas, patio cervecero, juegos infantiles, espectáculo ecuestre, desfile criollo y entrevero de caballos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/profile.php...

GENERAL PINTO (Germania)

19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20, a las 21:00; sábado 21, a las 17:30 y domingo 22, a las 9:00, en el Parque del Centenario Germania.

Descripción: Viernes, previa de la fiesta. Sábado, apertura del escenario con Gastón Gabriel, Urban Soul, Alive Dance, taller de ritmos latinos Club Juventud, Alex, Daiana Colamarino, Peña El Cencerro y La 2022; a la medianoche, ceremonia de encendido del fuego y presentación de los grupos Nuevo Estilo y Destapa2. Domingo, desfile de agrupaciones gauchas por las calles del pueblo; a las 12:30, almuerzo (venta del asado con cuero, llevar cubiertos); a las 14:30, juego de riendas y destrezas criollas con $1.500.000 en premios y la totalidad de lo recaudado; a las 16:00, espectáculos con Clasicanto, Cato Camino, Baila Con Maira, Dejando Huellas, Los Bagualeros, La 440, Tarritazo, y cierre con Los Palmeras. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/profile.php...

LUJÁN (Jáuregui)

142º Aniversario de Jauregui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 16:00, en el predio de la Estación del Ferrocarril.

Descripción: Presentaciones de bandas y música en vivo, juegos, paseo y feria de emprendimientos, patio gastronómico y food trucks, espacio cervecero y puestos dulces. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui - Eventos Socioculturales y Desarrollo Local con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/jaureguifesteja/

jaureguifesteja.com.ar/

PERGAMINO

Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde la mañana, en el predio del Fortín Pergamino.

Descripción: Sábado, clasificatoria para el Concurso Nacional de Aperos de Uso Tradicional y Caballos de Trabajo de la Sociedad Rural Argentina, desfile tradicional por las calles de la ciudad y peña folklórica. Entrada gratuita. Domingo, tiro de lazo, jineteada, pialada de terneros por cuarteto, rueda de bastos y cuero tendido; almuerzo, servicio de cantina y actuación de Pablo Ivalo. Entrada general $10.000. Organiza el Fortín Pergamino con el acompañamiento de la Municipalidad y prestadores privados.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../fortin.pergamino

ROJAS (Rafael Obligado)

55º Fiesta Provincial de la Galleta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a partir de las 9:00, en la Plaza Manuel Belgrano.

Descripción: Sábado, espectáculos con el Ballet Folclórico Huellas Argentinas, Grupo Esperanza, Juan y los Bisca, Rocío Godoy, Sofía Bastianello, Los Sacheritos, La Veintiuna, Gabriel y La Nueva y La Dupla Letal. Domingo, acto protocolar, apertura de la fiesta y desfile; desde las 13:30, espectáculos musicales con Noche de Cristal, Rubén Michelli, Escuela de Danzas Árabes Hadi, Academia de Danzas Origen, El Culo de Yoko, Maikan Sumaj, Manantial y Bagual Junín, junto al Grupo Folclórico Carabelas; Ballet Folclórico Manantial y Banda Incógnito. Elección de la reina y cierre con La 2001 y La Adictiva. Además, patio gastronómico y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza Rafael Obligado Asociación Civil con el acompañamiento de la Municipalidad de Rojas. Rafael Obligado pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../MunicipioDeRojas

DAIREAUX (Arboledas)

16° Fiesta Regional del Cordero

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 12:00, en Arboledas.

Descripción: A las 12:00, almuerzo y breve acto en el marco del aniversario de la localidad. Presentaciones de La F Etchemendy, con cumbia estilo campera; Martín Barraza, con folklore; Clara Straccia y Luis Piriz, con danzas folklóricas y el Taller Municipal de Danzas de Arboledas “Floreciendo”. Además, puestos de venta a cargo de instituciones locales. Entrada arancelada: $25.000 para mayores y $15.000 para menores. Incluyen cordero al asador, chorizos, pan, postre y acceso a los espectáculos. Se solicita llevar cubiertos. Organizan la Delegación de Arboledas y la Municipalidad de Daireaux. Arboledas forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: daireaux.gob.ar/16-fiesta-regional-del-cordero-en-arboledas/

https://www.facebook.com/daire.../prensa_municipal_daireaux/

CORONEL SUÁREZ (Pueblo San José)

11° Fullsen Fest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, a partir de las 16:00, en el Pueblo San José.

Descripción: Festival al aire libre en la avenida Eduardo Case, visitas guiadas al templo local, artesanías, degustación del fullsen y gastronomía típica de los alemanes del Volga. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Fullsen Fest con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.instagram.../suarezturismo/

TRES ARROYOS (Claromecó)

25° Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 10:00 y domingo 22, a las 19:00, en el SUM de la Escuela Secundaria de Claromecó.

Descripción: Sábado, acto protocolar en la Plaza San Martín; por la tarde, gastronomía, danzas de las colectividades, feria de artesanías, emprendimientos y sorteos con la compra de una rifa de valor accesible. Entrada gratuita. Organiza la Sociedad de Colectividades de Claromecó con el acompañamiento del Ente Descentralizado de Claromecó y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../turismo.tresarroyos/

GENERAL LAS HERAS (Villars)

120º Aniversario de Villars

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, desde la mañana, en la Plaza Villars.

Descripción: Desfile, espectáculos musicales, patio gastronómico, emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Comisión organizadora, las instituciones de Villars con el acompañamiento de la Municipalidad de General Las Heras.

Más información: www.instagram.com/p/DfLFzDmu6Fp/?dlrf=NmJ2N2UyY2RkcTgywww.facebook.com/muniglh

SAN ANDRÉS DE GILES (Villa Ruiz)

20º Fiesta Provincial del Camino Real

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 10:30, en el predio de la ex estación de ferrocarril de Villa Ruiz.

Descripción: La fiesta rinde homenaje a la histórica ruta colonial del siglo XVII que conectaba el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú. Su trazado original aún se conserva entre Villa Ruiz y Carlos Keen por donde supieron transitar carretas, mensajeros y figuras de la historia argentina. A las 11:00, destrezas gauchas; a las 15:30, desfile, entrevero de tropillas y jineteada; a las 17:00, final de tambores que enfrentará a motocross, un atleta y los ganadores de la prueba de riendas; desde las 12:30, música y danza con ballets Los hermanos Vera, Agitando Pañuelos, Alborada, Huellita Pampa, Sofía Crivelli, Los Tanta, Algarrobal, Juan Ivalo y Edgar López y Los Rebeldes del Chamamé; a las 22:30, cierre con La Nueva Luna. Además, patio de comidas y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta del Camino Real con la adhesión de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Villa Ruiz pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo PBA.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/MunicipioSAG

RAMALLO

162° Aniversario de Ramallo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 10:30, en diferentes espacios físicos de Ramallo.

Descripción: Por la mañana, acto institucional en la intersección de av. San Martín y av. Belgrano, desfile de instituciones y centros tradicionalistas; a partir de las 14:00, en el Puerto Municipal, música con bandas locales, patio gastronómico, y paseo de artesanías. Cierre musical con Bersuit Vergarabat. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ramallo.

Más información: http://www.instagram.com/muni.ramallowww.../muni.ramallo

TANDIL (Gardey)

9º Fiesta de la Empanada en Gardey

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 11:00, en Gardey.

Descripción: Fogones con asado y cordero, empanadas, servicio de cantina, feria de emprendimientos y de artesanías. Espectáculos con Normita Fernández y José, Carlitos Gómez, Cristal, Jorge Zárate y sus amigos, Cumbia Campera, el Taller Municipal de Folclore, Sergio Llera, Kisuwen Ballet, Somos Nosotras, El Serenatero, Sole Herrera y Baila Show. Cierre musical con Los Charros. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gardey con el acompañamiento del Municipio de Tandil. Gardey pertenece al Programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../tandil.turismo/

TAPALQUÉ (Crotto)

112º Aniversario de Crotto

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, desde las 12:00, en Crotto.

Descripción: Acto protocolar, reconocimientos y desfile de instituciones; desde las 13:30, venta de carne asada y servicio de cantina; a las 15:30, espectáculos musicales con el Taller Municipal de Folklore de Crotto, Danzas Nativas Argentinas, Herederos Folklore y Cristian Braun. Además, guiadas turísticas, encuentro de cicloturismo, campeonato de newcom, emprendimientos, artesanías y el concurso de tortas fritas con homenaje a Doña Arnolda. Organiza la Municipalidad de Tapalqué. Crotto pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo PBA.

Más información: http://www.instagram.com/tapalque.../Tapalqueenamora

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Fiesta Patronal San Clemente Romano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 23, desde las 9:00, en el Vivero Cosme Argerich.

Descripción: En el marco del aniversario de la fundación de la ciudad. Bendición de las aguas en el muelle, misa en la parroquia y procesión de San Clemente Romano hasta la ermita local. Además, picnic, torta gigante, elección de las soberanas, espectáculos musicales, paseo gastronómico y feria. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Vecinos Unidos por San Clemente con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../fiestapatronalsan/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

LUJÁN

Viñedo y restó zaffratelli

Orquesta entre vinos

Entrada sólo con reserva previa – cupos limitados

Fecha, hora y lugar: Lunes 23 de 18:00 a 23:00 en avenida Emilio Mitre, kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).

Descripción: En conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la bodega Zaffratelli celebra una gala solidaria junto a Fundación Mirarte y la Orquesta de Folklore del Falla, a beneficio de proyectos que promueven los derechos de las personas con discapacidad. La entrada al evento incluye una consumición de vino y una copa de souvenir. A partir de las 19:00, la Orquesta de Folklore del Falla será la protagonista de la noche, junto a una propuesta gastronómica con distintas opciones para disfrutar y un DJ set en vivo. Estacionamiento privado sin cargo. No se suspende por lluvia. Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli. Reservas al teléfono+54 9 11 3211-9836

Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/

AZUL

1° Fiesta de la Milanesa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 18:00, sobre av. Cacique Catriel, en el sector de la plaza El Quijote.

Descripción: Variedades de milanesa, propuestas gastronómicas, artesanías, juegos infantiles y espectáculos musicales. Además, restaurantes y casas de comidas locales se suman a la propuesta con variantes especiales en sus menús. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Azul.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.../municipiodeazul

EVENTOS CULTURALES

LA COSTA (Santa Teresita)

55º Pre Cosquín Sede Santa Teresita

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, a las 20:30, en la Plaza del Niño Jesús.

Descripción: Certamen que reúne artistas de distintas disciplinas vinculadas a la cultura y las tradiciones populares: música folclórica, danzas y otras expresiones artísticas. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Folclórica y Cultural de Santa Teresita con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/turismolacosta/?hl=eswww.facebook.com/turismolacostaoficial

LA PLATA

9º Festival de la Gastronomía Italiana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, desde las 12:00, en el Parque Alberti, av. 25 y 38.

Descripción: Puestos gastronómicos con pastas, pizzas artesanales, postres y dulces italianos, actividades culturales, música y cocina en vivo. Entrada gratuita. Organiza el Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina con el auspicio de la Municipalidad de La Plata, la Agencia de Coordinación Italia Argentina (ACTIA), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Pastelera de la Ciudad de La Plata (A.E.H.G), UTHGRA, FEHGRA, la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata, escuela de cocina italiana A Tavola con lo Chef y la Academia Italiana de Gastronomía y Gastrosofía.

Más información: corredorproductivo.net/festival-della-gastronomia-italiana/

http://www.instagram.com/.../FestivaldellaGastronomiaItal...

MAR CHIQUITA (General Pirán)

Fiesta Provincial de la Avicultura

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, a las 21:00, en la Plaza Libertad de General Pirán.

Descripción: Productores, emprendedores y artesanos locales, desfile, patio gastronómico, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta con el apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../turismomarchiquita

MONTE HERMOSO

Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 20, a las 20:00; sábado 21 y domingo 22, a las 12:00, en la plaza Parque General San Martín.

Descripción: Danzas, música y patio gastronómico con sabores de distintas partes del mundo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/p/De2utCNxjt5/

http://montehermoso.gov.ar/.../fiesta-de-las.../

SALTO

1º Encuentro de Rodanteros

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, desde la mañana, en el Aeroclub Salto.

Descripción: Puestos de comida, feria emprendedora, charlas, artistas locales y cierre musical con el grupo 100% Santa Fe. Entrada gratuita para el público. Valor para participantes $30.000 los tres días y por equipo. Organizan Salto Rodante y la Municipalidad de Salto.

Más información: http://www.instagram.com/.../Municipalidad.../salto.rodante/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Festival Etcétera

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a partir de las 12:00, en el Centro Cultural Victoria Ocampo.

Descripción: Charlas con profesionales del diseño y el arte, laboratorios creativos, talleres

participativos, feria de diseño y arte gráfico, instalaciones artísticas e interactivas, pabellón de arte, gastronomía y música en vivo. Entrada arancelada. Organiza la plataforma Etcétera con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/profile.php...

CASTELLI

5° Cabalgata Laguna La Rosita

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 9:00 y domingo 22, desde las 11:00, en la Laguna La Rosita.

Descripción: Sábado, salida desde la Laguna con destino a la estancia El Arza donde habrá un almuerzo criollo, campeonato de truco y guitarreada. Regreso a las 20:30. Entrega de diplomas, fogón y servicio de cantina. Domingo, por la mañana, desfile de los cabalgantes, presentación de los ballets Raíces y el Olvidado, almuerzo de vaquillona con cuero, prueba de riendas, prueba especial para cabalgantes y entretenimientos camperos; a las 19:00, cierre con Anabella y Banda Libre. Organiza Cabalgata Laguna La Rosita con el apoyo de la Municipalidad de Castelli.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/castelli.crece

LEANDRO N. ALEM (Vedia)

55º Pre Cosquín Sede Vedia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, en Vedia.

Descripción: Certamen que reúne artistas de distintas disciplinas vinculadas a la cultura y las tradiciones populares: música folklórica, danzas y otras expresiones. Los ganadores participarán del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la provincia de Córdoba, a realizarse en enero del 2027. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Leandro N. Alem, la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../municipioleandroalem

MORENO

22° Encuentro de las Provincias y su Cultura

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 y domingo 22, desde las 12:00, en la Plaza Dr. Buján, RP N °7, KM 35,5.

Descripción: Música en vivo con Mica Chauque, Bruno Arias y Juanjoy. Además, puestos de artesanías, productos regionales y comidas típicas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.../MunicipioMoreno

CHASCOMÚS

Festival Arte Emprende

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, desde las 10:00, en el Paseo de Artesanos y Emprendedores.

Descripción: Juegos y actividades para todo tipo de público, presentaciones de bandas en vivo, espectáculos, puestos de comida, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan el Paseo de los Artesanos y el Paseo de Emprendedores locales y la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/produccionchascomus/ www.instagram.com/turismochascomus/

LA PLATA

55º Pre Cosquín Sede La Plata

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, en diferentes espacios culturales de la ciudad.

Descripción: Sábado 21, competencia y finales de danza en el Teatro Municipal Coliseo Podestá; domingo 22, preselección en La Salamanca; lunes 23, finales de música en el Pasaje Dardo Rocha. Organizan la Municipalidad de La Plata y la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín.

Más información: www.instagram.com/precosquinlaplata

aquicosquin.com.ar/edicion-2027/ - (221) 4885539

LA PLATA

21° FESAALP - Festival de Cine Latinoamericano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al domingo 29, en distintos horarios y espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Difusión y promoción del cine independiente regional, nacional e internacional en el que se realizan talleres, conferencias, y seminarios. Cuenta con secciones de competencias de largometrajes y cortometrajes, muestras paralelas y proyección de obras audiovisuales de diversos géneros y formatos. Cronograma: acortar.link/xM9vQT Entrada gratuita. Organiza equipo independiente del FESAALP con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: fesaalp.com/www.instagram.com/fesaalp/

TANDIL

Tandil Celebra Italia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, desde las 12:00, en la Diagonal del Parque Independencia.

Descripción: Presentación de ballets locales e invitados, clases de cocina italiana, patio gastronómico y cervecero, puestos de vinos y vermutería tradicional, parque de juegos diseñado para las infancias. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Italianos en Tandil con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/italianosentandil/ www.instagram.com/tandil.turismo/

http://www.tandil.tur.ar/evento-3-edicion-tandil-celebra...

AZUL (Chillar)

Canciones Estelares

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 20:00, en la Trufera La Esperanza de Chillar.

Descripción: Recorrido musical que combina juego, nostalgia y astronomía con canciones de distintos géneros: rock nacional e internacional, tango, folclore, música clásica, Disney, Charly García y Soda Stereo. Valor de la experiencia: $20.000 por persona; menores de 12 años, ingreso gratuito. Llevar reposera o lona. Reserva con anticipación: (11) 51450906. Organiza Trufas La Esperanza.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../trufaslaesperanza

EVENTOS DEPORTIVOS

BALCARCE

Ultra Balcarce

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, en distintos horarios, en la pista de atletismo Serapio Gómez, Cerro El Triunfo.

Descripción: Prueba atlética de resistencia, de carácter internacional, disputada en pista con el objetivo de sumar la mayor distancia y número de vueltas dentro del tiempo seleccionado. Actividad arancelada. Organiza Ultra Balcarce con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/profile.php...

ENSENADA

Carrera Bomberos Voluntarios de Ensenada

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 20:00, en la Rotonda de Punta Lara.

Descripción: Carrera nocturna para toda la familia en las distancias de 8 kilómetros, competitiva y 3 participativa. Inscripción en: acortar.link/qsgLNd

Actividad arancelada. Organiza el Círculo de Atletas Platense y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ensenada con el acompañamiento de la Municipalidad de Ensenada.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../bomberosensenada/

SAAVEDRA (Pigüé)

3º Ciclo Encuentro

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, a las 9:00 y domingo 22, a las 7:30, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.

Descripción: Sábado 21, Vuelta al Cerro de la Cruz, una propuesta de 25 kilómetros por Pigüé y sus caminos rurales. Domingo 22, la aventura continúa con 60 kilómetros hasta la Ermita Nuestra Señora de Luján de las Sierras, atravesando los paisajes que conectan Pigüé con Saavedra. Ambas jornadas parten y finalizan en el Parque Chiappara, con una propuesta recreativa y no competitiva. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../MuniSaavedraPigue

CHASCOMÚS

Acuatlón Chascomús

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 8:00, en av. Costanera.

Descripción: Modalidad individual y de posta que reúne las disciplinas de running y natación. Natación individual y de posta en distancias de 100 metros, promocional y 300 metros, principal; circuito running, se realizará sobre la costanera hasta 3000 metros. Inscripción arancelada. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.facebook.com/profile.php...

LAPRIDA

32° Desafío Aventura Salamone

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 11:00, en el Club Atlético Jorge Newbery.

Descripción: Competencia de running en cuatro distancias: 3 kilómetros de carácter participativo; 7, 15 y 21 competitivos. Incluye kit de participación, medalla de finalización y premiación por categorías y distancias. Actividad arancelada. Organiza el Club Atlético Jorge Newbery con el acompañamiento de la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/lapridadesafioaventura/ www.instagram.com/lapridaturismo/

OLAVARRÍA (Hinojo)

Carrera Homenaje Ara San Juan

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 10:00, en la plaza Monumento Ara San Juan, av. Libertador y av. Crotto.

Descripción: Carrera que une deporte, homenaje y solidaridad en distancias de 5 y 10 kilómetros, recorriendo distintos puntos de la localidad en donde se encuentra emplazada la réplica del ARA San Juan y la plazoleta que rinde homenaje a Diego Wagner y los 43 tripulantes. Lo recaudado es destinado a la Escuela de Educación Técnica N° 2 y Escuela Secundaria N° 23 de Santa Luisa. Inscripción: acortar.link/b839Pp Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Descripción: http://www.instagram.com/olavarria.../olavarriamunicipio

PERGAMINO

Perga Tour a Acevedo

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, desde las 7:00, en Acevedo.

Descripción: Jornada de deporte y comunidad a beneficio del Jardín de Infantes N° 905. Participa el equipo de running local promoviendo hábitos saludables, en las distancias de 10 kilómetros de carácter competitivo y 3, de integración. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Atlética Pergamino y la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N.º 905 con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino.

Más información: www.instagram.com/acevedodelegacion/ www.instagram.com/acevedorunningteam/

SALTO

5º Maratón Salto

ACTIVIDAD

Fecha, hora y lugar: Domingo 22, a las 6:00, desde la Plaza San Martín.

Descripción: Carrera con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, con el objetivo de concientizar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El circuito inicia con la distancia de 42 kilómetros y, a medida que avanza, tienen lugar los puntos de encuentro y salida de las otras distancias, llegando a la meta todos juntos. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto a través de la Dirección de Política de Género.

Más información: http://www.instagram.com/.../www.../MunicipalidaddeSalto

CORONEL SUÁREZ

Pasman Folk

Fecha, hora y lugar: Lunes 23, a las 10:00, en Pasman.

Descripción: A las 10:00, cicloturismo por paisajes rurales, recorrido de 16 kilómetros, ida y vuelta; a las 12:40 almuerzo criollo y espectáculos folclóricos en el playón de la Escuela N° 11, actividad arancelada; a las 15:00, visita guiada por Pasman a cargo de Adriana Rosetti, actividad gratuita. Organiza la Delegación de Pasman y la Dirección de Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información:

https://www.instagram.com/suarezturismo/

VISITAS GUIADAS

LA PLATA

La Noche de Los Templos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, de 20:00 a 23:00, en diferentes espacios de culto de La Plata.

Descripción: Las puertas de iglesias, sinagogas, mezquitas y diversos espacios de culto se abren para descubrir la riqueza arquitectónica, histórica y cultural de la ciudad. Se realizan visitas guiadas, conciertos en vivo, coro, muestras de arte con la posibilidad de conocer el patrimonio religioso desde una perspectiva única. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata, la Mesa de Diálogo Interreligioso y la Fundación Emile Coutaret.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/

FERIAS Y EXPOSICIONES

BAHÍA BLANCA

FISA 2026

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al lunes 23, de 11:00 a 21:00, en el Predio Ferial de Bahía Blanca.

Descripción: Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los servicios del Sur Argentino de la que participan más de 200 expositores en una superficie cubierta de 4.800 m². Incluye rondas de negocios, seminarios, conferencias, espectáculos artísticos, cursos y propuestas deportivas. Entrada $10.000 para los cuatro días. Organizan la Corporación de Comercio, Industria y Servicio local, la Municipalidad de Bahía Blanca y el puerto Bahía Blanca.

Más información: www.fisa.com.ar/

PELLEGRINI

49º Expo Rural de Pellegrini

Fecha, hora y lugar: Sábado 21, desde las 10:30 y domingo a partir de las 9:00, en la Sociedad Rural de Pellegrini.

Descripción: Sábado, apertura de la muestra, jornada agro enlazadas, charlas técnicas, aparte campero y espectáculo con la presentación de la 4.40; domingo, aparte campero, almuerzo y acto inaugural, charlas, participación de talleres culturales en el escenario, presentación de La llave y Fusa. Organiza la Sociedad Rural de Pellegrini.

Más información: www.instagram.com/p/DfXq0chAsgd/

www.facebook.com/srpellegrini

TANDIL

14° Expo Jardín Sans Souci

Fecha, hora y lugar: Sábado 21 al lunes 23, a partir de las 10:00, en el Predio Sans Souci.

Descripción: Propuesta para ingresar al mundo del paisajismo, la jardinería y los espacios verdes. Exposición con venta de productos de origen vegetal, insumos, herramientas y servicios. Visitas guiadas, actividades culturales y servicio gastronómico. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Cooperadora del ISFT N° 75 con el INTA Tandil, el Grupo Scout Almafuerte, el Centro de Ingeniería Agronómica de Tandil - Red Argentina del Paisaje con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: www.instagram.com/expojardin_sans_souci/