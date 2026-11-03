Además, en el mes que homenajea a la cultura gauchesca, Bragado realizará la 60° Fiesta de la Tradición; La Matanza, el 55º Pre Cosquín Sede La Matanza; y General Guido, la 22°Fiesta Provincial del Modelito.

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FIESTAS POPULARES

GENERAL GUIDO

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22º Fiesta Provincial del Modelito

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, desde las 13:00; sábado 7, desde las 7:00; y domingo 8, desde las 8:00.

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Descripción: Actividades tradicionalistas, destrezas criollas, ruedas de distintas categorías, campeonato de truco, entretenimientos para las infancias, presentaciones de espectáculos musicales y bailes populares. Además, paseo de emprendedores, artesanos y pilcheros, propuestas gastronómicas, y servicios para acampar. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil El Modelito con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovdelmodelito/ www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

LA PLATA

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Festival de la Cerveza Capital

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, a las 18:00; sábado 7, a las 16:00; y el domingo 8, desde las 14:00; en el Camping Municipal de La Plata, av. 122 y 56.

Descripción: Participan productores regionales con más de 200 variedades de cerveza elaboradas artesanalmente; feria de emprendimientos, gastronomía, actividades recreativas y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de La Plata, Islas Malvinas, Asociaciones de Cervecerías Artesanales y la Asociación de Cerveceros Platenses.

Más información: www.instagram.com/laplata.capital/

www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata

LOBOS

5° Fiesta de la Tradición y el Asado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, a las 19:00; sábado 7 y domingo 8, desde las 11:00, en el Parque Municipal Ing. Hiriart.

Descripción: Viernes, patio peñero; domingo, concurso de asado a la estaca. Durante las tres jornadas habrá feria de artesanías, viveros, food trucks y gazebos gastronómicos, música en vivo y danzas tradicionalistas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

www.facebook.com/culturalobos/?locale=es_LA

LA COSTA (Mar del Tuyú)

32º Fiesta de la Náutica y el Mar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, desde el mediodía, en la Plaza de la Cultura.

Descripción: Presentación de agrupaciones de baile, música en vivo, desfiles cívico- institucional, paseo gastronómico, patio cervecero y feria de emprendedores y artesanías. Además, entrega del Ancla de Mar y elección de nuevos representantes. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

Más información: www.instagram.com/fiestadelanauticayelmar/ www.instagram.com/turismolacosta/

TAPALQUÉ

163º Aniversario de Tapalqué

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, a las 18:00; sábado 7, desde las 10:00; y domingo 8, a partir de las 18:00, en la Plaza Principal.

Descripción: Viernes, música con la presentación de Isabella Grosso, Tomás y Manuel Lamardo, Kúspide y el Ensamble del Conservatorio Municipal. Sábado, acto protocolar y desfile institucional. A las 15:30, talleres de circo y murga, y grupos de danzas del Conservatorio municipal. A las 17:00, desfile criollo organizado por La Yerrita y Fiesta del Antiguo Cantón Esencia Nativa, Dúo Bonfantín-Solís, Di Aders, Carli Matos, Jóvenes Musiqueros y Sin Límites. Domingo, cierre musical con Kelo DJ, Humberto Pallero & 4 de Copas, Milagro, e Iván Emiliano. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ www.facebook.com/municipalidadtapalque

BRAGADO

60º Fiesta de la Tradición en Bragado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a partir de las 18:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Peña y ballet de Bragado y la zona frente a la Municipalidad; desfile por la calle de la ciudad; en la plaza Raúl Alfonsín, espectáculos folclóricos con artistas musicales y cierre a cargo de Pitin Salazar. Además, fogón, patio cervecero y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza Peña y Baile Martín Fierro con la colaboración de la Municipalidad de Bragado.

Más información: https://www.instagram.com/direcciondeturismobragado/

https://www.facebook.com/direcciondeturismobragado

FLORENCIO VARELA

Fiesta de la Frutilla 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, de 10:00 a 22:00, en el Parque Recreativo Thevenet, av. Thevenet y Alfonsina Storni.

Descripción: Puestos de productores frutilleros, venta de frutillas, gastronomía y degustaciones, talleres y espectáculos musicales. Se suspende por lluvia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Florencio Varela con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/varelamunicipio/ www.facebook.com/varelamunicipio

ALBERTI (Coronel Mom)

Fiesta del Pollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, a partir de las 11:00, en Coronel Mom.

Descripción: Sábado, gran fogón tradicional. Domingo, desfile institucional, desfile criollo, paseos de artesanías, emprendimientos y gastronómico, actividades artísticas y presentación de ballets locales. Entrada gratuita. Organiza el Círculo Resero y la Secretaría de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio de la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/secretariacultura.patrimonio/

BAHÍA BLANCA (Cerri)

13° Fiesta Regional de la Historia de la Carne

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, a partir de las 11:00, en el predio de la ex Lanera Argentina.

Descripción: Asado popular que incluye una vaquillona al asador rodeada por costillares, feria de artesanías, espectáculos musicales, danzas y peñas folklóricas. Entrada gratuita. Organizan la Sociedad de Fomento, entidades intermedias, la delegación local, el Instituto Cultural y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.instagram.com/turismobahiablanca

www.bahia.gob.ar/conoce

MARCOS PAZ

26º Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, de 13:00 a 24:00, en Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 Km 50.

Descripción: Comidas típicas, exposiciones, danzas, música nativa, vestimentas tradicionales, espectáculos artísticos y feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/turismommp/

www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz

MAR CHIQUITA (Camet Norte)

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, de 14:00 a 18:00, en la Plaza Municipal de Camet Norte, av. San Martín y Luis Sáenz Peña.

Descripción: Productores locales, emprendedores y artesanos, espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organizan productores de la Fiesta con el apoyo de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

www.facebook.com/turismomarchiquita

CARMEN DE ARECO

3º Gin Festival

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, desde las 17:00, en la Ex Estación de Ferrocarril predio René Favaloro, calle Carlos M. Espil y Chacabuco.

Descripción: Propuesta en formato sunset de la que participan productores locales de gin artesanal, ofrece coctelería y gastronomía de la zona, master class gastronómica, feria de emprendedores y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco y comercios locales.

Más información: www.instagram.com/ginfestivalcda/

www.facebook.com/turismocarmendeareco

GENERAL MADARIAGA

9° Concurso de Asadores y 4° Feria Sabores de Mi Pago

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, desde la mañana, en el Puesto Histórico La Invernada, Ruta 74 KM 5,5.

Descripción: Concurso de Asadores que destaca el rol del asador y la tradición gauchesca de cocinar la carne vacuna en la cruz, además de visibilizar el trabajo que llevan a cabo las instituciones de Madariaga y la región. Además, música y danzas folclóricas, artesanías criollas y gastronomía con emprendedores locales de Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Lavalle. Charlas a cargo de la UADE y cocina en vivo. Sugerencias: llevar reposera, plato, cubierto y mate. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/madariagamunioficial www.facebook.com/MadariagaMuni

ADOLFO ALSINA (Carhué)

3° Fiesta del Pan

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 11:00; y domingo 8, a las 12:00, en la Sociedad Rural, Carhué 6430.

Descripción: Food trucks, expositores, espectáculos musicales y espacios para las infancias. Talleres de cocina y degustación con Chef Sale, Juan Pascualá, Laura Pedersen Juano Cocina y Antonino elaborará pastas artesanales. Ezequiel Ortigoza, campeón mundial de freestyle Las Vegas 2018, realizará el show de pizza acrobática. Entrada arancelada, menores de 12 años ingreso gratuito. Organizan Carhué El Molino y San Nicolás D.I.S.A con el acompañamiento de la Municipalidad de Adolfo Alsina, la Sociedad Rural de Carhué y empresas privadas y la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Consultar atlas

Más información: www.instagram.com/fiestadelpancarhue/

www.facebook.com/profile.php?id=61564964022317

CORONEL ROSALES (Pehuen Co)

9º Fiesta de la Comida al Disco – A Mar y Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde las 12:00, en la Plaza Carrasco.

Descripción: Más treinta stands gastronómicos con cocina al disco en vivo, expresiones artesanales y productivas, degustaciones y espectáculos musicales con la presentación de bandas y grupos locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales y la Red de Fiestas Gastronómicas.

Más información: www.instagram.com/amarycampo/

www.facebook.com/amarycampo

BRANDSEN

15º Encuentro Internacional de Danzas Folklóricas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, a las 19:00, en el Club Social Brandsen.

Descripción: Danza y folklore con la participación especial de una delegación proveniente de Chile. Entrada gratuita. Organiza el Taller Municipal de Danzas Nativas con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: https://www.instagram.com/tdmbrandsen_/

MERCEDES

11º Fiesta de la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 11:00; y domingo 8, desde las 9:30, en el Parque Municipal Independencia.

Descripción: Sábado, izamiento de la bandera, pialada de terneros, tropillas entabladas, jura y entrevero. Domingo, danzas y desfile criollo, almuerzo en el parque nuevo y destrezas gauchas. Durante ambos días habrá feria de artesanías y emprendimientos productivos, gastronomía. Entrada gratuita. Organizan la Comisión de Amigos Peñeros y la Municipalidad de Mercedes.

Más información: nw.mercedes.gob.ar/turismo/calendario/fiesta-tradicion

www.instagram.com/amigos.penieros/

www.facebook.com/p/Amigos-Pe%C3%B1eros-61582585234840/

SALADILLO (Álvarez Toledo)

10º Juntada la Oxidada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde las 10:00, en Álvarez Toledo

Descripción: Autos antiguos, rat rods, hot rods, street rods, autos clásicos, americanos, muscle cars y motos. Bandas en vivo, gastronomía, sorteos y remates. Entrada gratuita. Organiza Juntada La Oxidada Asociación Civil y el Municipio de Saladillo.

Más información: www.instagram.com/juntadalaoxidada/

www.facebook.com/juntadalaoxidada

TANDIL

CHACINAR 8º Festival del Salame y el Cerdo de Tandil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 al lunes 9, desde el mediodía, en Diagonal del Parque Independencia.

Descripción: Festival que reúne sabores, productores, música, amigos y la actividad porcina. Entrada gratuita. Organiza Clúster Porcino de Tandil junto al Municipio de Tandil y Consejo de la Denominación de Origen del Salame de Tandil.

Más información: www.instagram.com/festivalchacinar/ www.instagram.com/tandil.turismo/

https://www.facebook.com/FestivaldelSalameydelCerdodeTandil

BARADERO

21° Fiesta Provincial del Mate

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 al lunes 9, desde las 12:00, en el Centro Tradicionalista El Resero.

Descripción: Concurso de tomadores y cebadores de mates, competencia de chamamé, ballets y talleres de danza, feria y paseo de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/turismobaradero/ www.facebook.com/direccionturismobaradero

SAN PEDRO

Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 al lunes 9, desde el mediodía, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Con distintas Colectividades, su gastronomía y bailes típicos, habrá Desfile de Abanderados de cada colectividad, feria de artesanos y emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sanpedromunicipio/ www.facebook.com/sanpedrobuenosaires

AZUL (Paraje Pablo Acosta)

4° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a partir de las 10:00, en el paraje Pablo Acosta.

Descripción: Celebración para compartir en familia la cultura rural a través de distintas propuestas: desfile criollo, espectáculos artísticos, feria de artesanos, emprendedores y productores locales. Entrada gratuita.Organizan CEPT N° 31 y la Comisión organizadora de la Fiesta con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo.pabloacosta/

www.facebook.com/profile.php?id=61550788830336

OLAVARRÍA

41° Un aplauso para el Asador

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a partir de las 11:00, en el Parque Helios Eseverri.

Descripción: Participarán instituciones y organizaciones locales, stands gastronómicos, cantina con carnes asadas, emprendedores y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va/

SAAVEDRA (Espartillar)

116º Aniversario de Espartillar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a partir de las 8:30, en Espartillar.

Descripción: Comienzo con el izamiento de la bandera nacional; a las 9:00, desfile cívico tradicionalista sobre la diagonal Beltrán; y a las 10:30, 3° Concurso de Asadores. Habrá cantinas institucionales, manualistas, emprendedores y números musicales. Entrada gratuita. Organizan la Delegación Municipal de Espartillar y la Municipalidad de Saavedra.

Más información: turismo.saavedra.gob.ar/evento/116-aniversario-de-espartillar/

SALTO (Pueblo Turístico Berdier)

10º Fiesta de la Tortita Negra

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, desde el mediodía, en el Pueblo Turístico Berdier.

Descripción: Concurso de la Tortita Negra, números artísticos en vivo, feria de artesanías, emprendimientos, productores locales, degustación y venta de tortitas negras. Entrada gratuita. Berdier pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Salto.

Más información: www.instagram.com/saltocultura/

www.facebook.com/saltocultura

SAN ANDRÉS DE GILES (Cucullú)

14º Fiesta del Hornero en Cucullú

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, desde las 10:00, en el Club Atlético de Cucullú.

Descripción: Demostraciones de corte de ladrillos y quema de hornallas en vivo, espectáculos musicales, paseo de artesanos, patio gastronómico y juegos recreativos. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta del Hornero, con el apoyo de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

Más información: www.instagram.com/fiesta_del_hornero/

www.facebook.com/fiesta.del.hornero

EVENTOS CULTURALES

LA PLATA

6º Noche de las Librerías Platenses

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, de 17:00 a 23:00, en las librerías participantes de La Plata, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.

Descripción: Recorrido para disfrutar de la noche entre charlas, recomendaciones y promociones. Librerías que participan: Big Sur, City Bell Libros, Espacio Crumb, Cuarto Propio, De la Campana, Hola Librería, La Colmena, La Libroteca, La Normal Libros, La Templanza,Libros Lenzi, Libros Que Van, Libros Villa Elisa, Malisia, Mascaró, Pacomiro Libros, Palabras Sin Prisa, Patio Interno Libros, Rayuela, The Nooks, y Viva el Libro. Entrada gratuita. Organizan el colectivo de Librerías Independientes de la región con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/laplata.ciudadcultural/

www.facebook.com/LaPlataCiudadCultural

LA MATANZA (Ramos Mejía)

55º Pre Cosquín Sede La Matanza

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, en la Sociedad de Fomento C.S.D. Lomas del Mirador, calle Artigas 667, Ramos Mejía.

Más información: Certamen con competencias en el rubro Música (solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y canción inédita) y en el rubro Danza (solista de malambo femenino y masculino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico). Los ganadores participarán del 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la provincia de Córdoba, a realizarse en enero del 2027. Organizan la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de La Matanza y la Comisión Municipal del Folklore de Cosquín.

Más información: www.instagram.com/culturamatanza/

www.facebook.com/culturamatanza

DAIREAUX (La Larga)

Fiesta del Trabajo Rural en La Larga

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, desde las 10:30, en el predio de la estación de trenes de La Larga.

Descripción: Desfile campero, juegos rurales, espectáculos de danzas folclóricas, música en vivo, paseo emprendedor y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux y la Escuela Secundaria N° 3 de La Larga.

Más información: www.instagram.com/prensa_municipal_daireaux/

www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal

https://daireaux.gob.ar/fiesta-del-trabajo-rural-en-la-larga/

CHACABUCO (Rawson)

2° Fiesta del Juguete Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, de 12:00 a 18:30, en la Plaza San Martín.

Descripción: Más de 25 emprendimientos de juguetería, talleres de construcción de juguetes, de circo, calle de juegos, feria de juguetes artesanales, gastronomía, cierre con carrera de autitos de piolín. El sábado 7, programación de lujo en la previa de la fiesta con proyecciones, talleres, charlas y expo juguetera. Entrada gratuita. Organiza La Desfábrica con el acompañamiento de la Delegación de Rawson y la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/fiestadeljugueteartesanal

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Medieval Fest – Mar del Plata 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, de 12:00 a 19:00, en Casa del Mar, Scaglia 5400.

Descripción: Juegos medievales, danzas tradicionales, arquería recreativa, espectáculos musicales, actividades interactivas, concurso de vestuario, sets fotográficos, y presentación de combates y luchas de caballeros a cargo de integrantes del club Dragones Atlánticos. Además, mercado artesanal temático y propuesta gastronómica a cargo de la casa de té del establecimiento.Música irlandesa con Tribal Dance, Drunken y Bards; patio de juegos medieval para los chicos, mercado artesanal temático, juegos de rol y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza Medievales Mar del Plata con la colaboración de la Casa del Mar.

Más información: www.instagram.com/medievalesmdp/

EVENTOS DEPORTIVOS

LA PLATA (Gonnet)

Gonnet Corre II

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 8:00, en la República de los Niños.

Descripción: Carrera solidaria organizada a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital San Roque de Gonnet con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, en las distancias de 7 kilómetros competitivos y 2,5 kilómetros de correcaminata participativa. Inscripción a través del siguiente link: acortar.link/5s4kft. Actividad arancelada. Organiza la Asociación Cooperadora del Hospital San Roque de Gonnet.

Más información: www.instagram.com/sanroque.cooperadora/

COLÓN

Travesía del Lago

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 10:00, en el Lago Municipal de Colón.

Descripción: Distancias de 10 y 15 kilómetros competitivos, 5 recreativos y 5 de trekking (caminata), cross kids. Servicio de cantina. Inscripción a través del siguiente link: acortar.link/ZbJUMW. Actividad arancelada. Organiza Gimnasio JM Gym, JM Runners Group y la Municipalidad de Colón.

Más información: www.instagram.com/jmrunnersgroup/

www.instagram.com/gimnasio_gymjm/

www.instagram.com/subsecretariadedeportes_/

FLORENCIO VARELA

Maratón

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 9:00, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Descripción: Maratón en dos modalidades: 4 kilómetros, participativo y 10, competitivo. Actividad gratuita. Organiza UNAJ – Universidad Nacional Arturo Jauretche con el acompañamiento de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/deportesunaj/

www.instagram.com/unaj_oficial/

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)

Medio Maratón Mar del Plata 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 7:00, en Playa Grande.

Descripción: Recorrido por calles y avenidas emblemáticas de la ciudad, con tramos que bordean la costa con vistas panorámicas al mar. Circuitos de 21, 10 y 5 kilómetros. Inscripción arancelada. Organiza New Balance con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Más información: www.instagram.com/deportesmgp/

www.facebook.com/DeportesMGP

FERIAS Y EXPOSICIONES

ZÁRATE

Feria del Libro 2026 “Zarate Lee”

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 y sábado 7, de 11:00 a 19:00, en el Centro Cultural Negro de la Riestra, Costanera e Hipólito Yrigoyen.

Descripción: Programa municipal La Biblioteca en tu Plaza, exposición de universidades, arte, música, conferencias, talleres, presentaciones de libros y charlas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Zárate.

Más información: www.instagram.com/munizarate/ – [email protected]

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

16° Feria del Libro y la Cultura

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, desde las 10:00, en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana y galpones del ex ferrocarril.

Descripción: Encuentro que reúne a escritores, artistas, editoriales, bibliotecas populares, instituciones educativas y librerías. Habrá presentaciones de libros, lecturas, recitales, espectáculos artísticos y danzas; feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan el Colectivo Cultural Feria del Libro y la Cultura de Sierra de la Ventana, COOPERSIVE y la Municipalidad de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/feriadellibrosierra/

www.facebook.com/FeriadelLibroSierradelaVentana?locale=es_LA

TRENQUE LAUQUEN

La Rural 2026

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, en diferentes horarios, en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen.

Descripción: Expositores, stands, charlas técnicas y competencias. Por la noche, espectáculos musicales: viernes, Braian Carini y La Misteriosa, y Mati Balerdi. Sábado, Big Band de la Escuela de Música de Trenque Lauquen y Esquivando Zorros. Domingo, Alicia en el País de las Maravillas por Volarte Circo y La Llave. Sorteos. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural local el acompañamiento de la Municipalidad de Trenque Lauquen.

Más información: www.instagram.com/sociedadruraltrenquelauquen/

www.facebook.com/RuralTrenqueLauquen

AVELLANEDA

Expo Fan Avellaneda

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, de 12:00 a 20:00, en la Estación Parque Municipal Multipropósito.

Descripción: Convención centrada en la cultura pop. Puestos comerciales, Artist Alley y Cosplay Alley, talleres, espectáculos en vivo y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza Avellaneda Expofan con el acompañamiento de la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: expofan.com.ar/index.html

www.facebook.com/profile.php?id=100083055922521

GENERAL ALVEAR

Feria del Libro de General Alvear

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, de 15:00 a 21:00, Escuela de Educación Secundaria JFK, Italia y Monti.

Descripción: Más de veinte editoriales, bibliotecas municipales e independientes de la región, direcciones de turismo y cultura regionales y locales, escritoras y escritores, comunidad educativa y entidades intermedias. Además, venta de libros y talleres de narración oral, de escritura creativa y dramaturgia. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvear.

Más información: www.instagram.com/p/DeSK7uQCVfp/

www.facebook.com/reel/1422236642668667

MONTE

2° Expo Jardín del Salado

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, de 10:00 a 18:00, en el Vivero Rosales Santa María.

Descripción: Participarán expositores de Monte, Cañuelas, General Belgrano y Las Flores, entre otros municipios. Plantas de interior, aromáticas y nativas; plantines de huerta, frutales, herbáceas y arbustos. Entrada gratuita. Organiza el Municipio de Monte junto al Vivero Rosales Santa María.

Más información: www.instagram.com/turis_monte/

www.facebook.com/TurismodeMonte

SAN VICENTE

Festival San Vicente Agroecológico

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, desde las 9:00, en la Reserva Natural Laguna de San Vicente.

Descripción: Jornada dedicada a la agroecología y la producción sustentable con el objetivo de poner en valor técnicas de producción y de alimentación responsable. Cuenta con feria de artesanías, alimentos saludables, talleres, salida de observación de aves, ecoferia de la laguna y espectáculos infantiles. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Vicente.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteambienteenred www.instagram.com/sanvicentemunicipio/