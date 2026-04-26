Mientras todas las miradas se centran en el Road Show de Franco Colapinto en Palermo, la capital de la Provincia fue escenario de un fin de semana marcado por la tensión en la Fórmula 3 Metropolitana. El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue escenario de dos accidentes de alto impacto que encendieron las alarmas pero, afortunadamente, sin consecuencias graves para los pilotos.

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El episodio más reciente ocurrió este domingo durante la segunda carrera de la categoría, cuando Agustín Fulini y Benjamín Traverso disputaban los primeros puestos. En plena maniobra, un toque derivó en el despiste y posterior vuelco del piloto oriundo de Esquina, Corrientes, en una secuencia que generó preocupación inmediata en el circuito.

Según informó el medio especializado Carburando, Traverso fue asistido rápidamente por el equipo médico y trasladado a la sala del autódromo, donde se confirmó que no sufrió lesiones de gravedad.

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TREMENDO VUELCO de Benjamín Traverso en la final de la @F3Metropolitana pic.twitter.com/HvBMjEpwMP — Tomás Molina 🎙 (@TomiMolinaOK) April 26, 2026

“Estoy perfecto, con todos los controles realizados y salió todo perfecto, por ese lado tranquilo y contento”, aseguró el piloto tras el impacto. No obstante, lamentó las consecuencias materiales: “Muy triste porque éramos el auto a vencer hace dos carreras y se destrozó. Pero todo eso se recupera, así que volveremos más fuertes en Córdoba”.

El propio Traverso dio su versión sobre lo ocurrido en pista y descartó cualquier tipo de intencionalidad en el contacto con Fulini.

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“Mi parecer desde arriba del auto es que como voy a doblar por afuera le dejo el espacio, un buen espacio, y no sé si se le mueve el auto al frenar y me engancha la rueda y ahí se levanta”, explicó. Y agregó: “Sé que no lo hizo con intención, corremos desde chicos, seguramente charlemos y va a quedar todo bien”.

El incidente se produjo en un momento clave de la carrera, cuando ambos peleaban en los puestos de vanguardia, lo que elevó la exigencia en una categoría caracterizada por la paridad mecánica y la intensidad en pista.

El antecedente del sábado: otro vuelco que encendió las alarmas

El accidente de Traverso no fue un hecho aislado. El sábado, durante la segunda serie, el piloto Cristian Galeano también protagonizó un impactante vuelco en uno de los sectores más veloces del trazado platense.

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En esa oportunidad, el joven de 19 años perdió el control del monoplaza, que comenzó a dar tumbos sobre el pasto hasta quedar completamente destruido. La secuencia fue tan violenta como llamativa por su desenlace: Galeano logró salir sin lesiones graves.

Tras ser atendido, el piloto confirmó: “Fue un golpe fuerte. Pasó todo muy rápido, pero para mí fue un montón porque no paraba de dar vueltas. Creo que la saqué bastante barata”. Aunque reconoció molestias físicas, especialmente en una rodilla, descartó complicaciones mayores.

Un fin de semana que puso a prueba la seguridad

Los dos accidentes, ocurridos en menos de 24 horas, reflejan el nivel de exigencia de la Fórmula 3 Metropolitana y volvieron a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad en el automovilismo.

Pese a la violencia de ambos impactos, la rápida intervención de los equipos médicos y las condiciones de los vehículos evitaron consecuencias más graves, en un fin de semana que combinó espectáculo con momentos de alta preocupación en el Mouras.