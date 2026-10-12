De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el 12 de octubre, 1.490.400 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 313.610 millones. La cantidad de viajeros creció 3,5% frente al mismo feriado de 2025, lo que reflejó una mejora en la actividad, aunque con diferencias importantes entre destinos.

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A pesar del aumento en la cantidad de turistas, la estadía promedio se redujo de 2 a 1,8 días, una caída del 10% interanual. Este comportamiento confirmó la tendencia hacia escapadas más breves, en las que los viajeros buscaron aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia. La reducción de los días de alojamiento y del consumo terminó condicionando el impacto económico global de la actividad.

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Asimismo, según el reporte de la entidad empresaria, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 116.900, con un incremento real del 5% frente a 2025, descontada una inflación interanual —en el sector turístico— del 22,1%. Sin embargo, el gasto total de $ 313.610 millones representó una caída real del 2,2%.

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“Así, aunque viajaron más personas y cada una gastó más por día en términos reales, la menor duración de las estadías hizo que el movimiento económico total resultara inferior al del año anterior, una vez descontado el efecto precios”, señala.

Por otro lado, la CAME indica que “el comportamiento turístico volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas” y que en “muchas provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha”.

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Provincia de Buenos Aires

El clima fue un factor condicionante en el inicio del fin de semana, con un panorama de marcada inestabilidad. El fin de semana largo del 12 de octubre presentó un movimiento turístico distribuido entre los destinos de la Costa Atlántica, las localidades serranas, los pueblos del interior y los centros de turismo cultural, religioso y de naturaleza.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras previas se ubicaron entre el 45% y el 50%, con la llegada de visitantes de último momento. En Chascomús, las reservas superaron el 60% al viernes, aunque la ocupación definitiva fue superior por las contrataciones de último momento. El gasto turístico por persona en esa ciudad se ubicó entre $ 114.000 y $ 115.000. La actividad en la Costa Atlántica estuvo acompañada por una variada agenda de fiestas populares, propuestas gastronómicas y actividades culturales.

En Villa Gesell se celebró la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con espectáculos, gastronomía, desfile de carrozas y la tradicional Paella de la Amistad, mientras que San Clemente del Tuyú fue sede de la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, que combinó concursos de pesca, espectáculos y actividades recreativas. Mar del Plata ofreció sus tradicionales paseos costeros, circuitos gastronómicos y propuestas culturales, al tiempo que otros destinos como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Necochea y Monte Hermoso integraron la oferta de escapadas de primavera.

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En el interior provincial, Tandil se destacó por la realización de Isla Fest y la Fiesta Popular del Picapedrero en Cerro Leones, junto con sus habituales circuitos serranos, gastronómicos y de naturaleza. Chascomús desarrolló su Festival de Cine entre el 9 y el 12 de octubre, la feria Posta de Sabores, que reunió a más de 60 emprendedores de distintos puntos de la provincia, y la Fiesta del Inmigrante, además de los paseos y actividades recreativas en torno a su laguna.

En Berisso se celebró la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante, con un Festival de Colectividades, patio gastronómico, paseo de artesanos, espectáculos de tango y folklore y el tradicional desfile sobre la avenida Montevideo, que puso en valor las tradiciones de las distintas comunidades que forman parte de la identidad local. San Antonio de Areco inició las actividades de su 87ª Fiesta de la Tradición, con propuestas vinculadas con la cultura gauchesca, mientras que Luján sumó una nueva edición de su Fiesta de la Cerveza, con gastronomía, música y productores locales, además del turismo religioso asociado con la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tigre ofreció recorridos por el Delta, actividades náuticas, ferias y propuestas culturales, y Junín se mantuvo entre las alternativas de turismo de cercanía del noroeste bonaerense, con sus lagunas, espacios verdes y circuitos recreativos. También La Plata sumó una variada agenda de actividades culturales, recreativas y familiares, con propuestas en sus principales espacios públicos y circuitos turísticos. Entre las actividades especiales se destacaron el 22° Encuentro Nacional de Fiat 600 en el Paseo del Bosque, la Feria de Vinilos Platense y distintas propuestas culturales en espacios de la ciudad.