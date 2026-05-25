El quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales, de acuerdo al relevamiento de la Confederación de la Mediana Empresa (Came).

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El feriado estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas lo que explico en gran parte el movimiento turístico. “El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%”, recordaron desde la entidad.

Asimismo detalló que el gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. “En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor. La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana”, indicó.

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En lo que va del año pasaron cinco fines de semana largos, donde viajaron 9.380.840 turistas que gastaron $ 2.621.963 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 27,7% más (en cantidad de turistas) y se gastó un 45,9% más. Cabe resaltar que esa diferencia se debe a que se compara sólo contra cuatro fines de semana de 2025.

En cuanto a las consideraciones generales que destacó Came respecto a la provincia de Buenos Aires, las escapadas de cercanía, el turismo rural y las celebraciones criollas marcaron el movimiento turístico bonaerense durante el feriado patrio, con visitantes distribuidos entre la Costa Atlántica, las sierras, las lagunas y los pueblos turísticos del interior.

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El perfil predominante volvió a ser el de los viajes cortos, muchas veces definidos a último momento, impulsados por turistas provenientes del AMBA y de otros centros urbanos cercanos. En la Costa Atlántica, Mar del Plata inició el fin de semana con reservas hoteleras cercanas al 50% y expectativas de crecimiento vinculadas al turismo espontáneo. En el Partido de La Costa, las localidades balnearias desplegaron una agenda unificada con fuerte presencia de actividades criollas, ferias regionales y propuestas recreativas. En toda la región las reservas se mantuvieron moderadas, con niveles cercanos al 50% y una estrategia orientada a fortalecer el turismo regional y de cercanía.

El interior bonaerense volvió a mostrar una fuerte presencia de fiestas populares, encuentros tradicionalistas y eventos gastronómicos vinculados a la identidad criolla. Por ejemplo, Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina con recitales, concursos gastronómicos y el tradicional Pericón Nacional, mientras que Carmen de Areco realizó una nueva edición de la Fiesta del Locro Patrio.

En destinos serranos y de laguna como Tandil y Chascomús también se registró movimiento turístico sostenido, acompañado por una amplia agenda cultural y recreativa. Chascomús, por su parte, tuvo una ocupación del 70% y un gasto diario de $ 110 mil por turista.