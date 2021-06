De acuerdo alo que denunciaron desde la oposición, en la Provincia se reubicaron 100 móviles policiales que fueron destinados al municipio de La Matanza, en detrimento de comunas del interior. "Sólo en la Quinta Sección llevamos un relevamiento que supera los 45 móviles trasladados. Se trata de móviles que prestaban servicios vitales para garantizar algo tan lógico como es la seguridad de los vecinos", dijo Flavia Delmonte.

En diálogo con LaNoticia1.com, la militante del radicalismo recordó que "esta maniobra del Gobierno bonaerense comenzó el año pasado y sucedió en casi todos los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires". "Hace un par de días lo volvieron a hacer con 34 móviles más", detalló ante nuestros micrófonos la legisladora cambiemita por la Quinta Sección y oriunda del partido bonaernse de La Costa.

"Es una locura que el Ejecutivo Provincial no entienda que la Provincia de Buenos Aires no es solamente el AMBA. No hay bonaerense de primera y de segunda en un tema tan delicado como lo es la inseguridad. Dejaron a los distritos del interior provincial en un contexto de vulnerabilidad ante los hechos delictivos que demuestra la falta de conocimiento que tienen con respecto a la realidad de esta Provincia", concluyó.

Horas atrás, Delmonte había señalado que esta acción "generó un perjuicio enorme en la estructura del funcionamiento operativo de la policía comunal incluso de la policía rural". "Dichas unidades móviles prestaban una colaboración sumamente valiosa no solo en el marco de la emergencia sanitaria, sino también en lo que respecta al prevenir los distintos ilícitos que se viven a diario en nuestra Provincia", expresó.