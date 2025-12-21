El siniestro se produjo cuando una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte choque por causas que aún son materia de investigación. Según informó el medio local El Día, el impacto dejó como saldo a una menor gravemente herida y generó un importante operativo sanitario y vial en la zona.

De acuerdo a la información oficial, el accidente involucró a un Fiat Palio, conducido por un joven de 25 años domiciliado en La Plata, y una motocicleta Gilera Voge, que colisionó contra la parte trasera del vehículo.

La motocicleta era conducida por un hombre de 54 años, comerciante y con domicilio en Wilde, quien sufrió lesiones leves. En el rodado menor viajaba también su hija, una adolescente de 17 años, que fue la más afectada por el impacto y requirió atención médica inmediata.

Personal sanitario de AUBASA asistió a la joven en el lugar del accidente y la clasificó en código rojo, debido a la gravedad de las heridas.

Traslado en código rojo y operativo en la Ruta 2

Tras la primera atención, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, bajo cordón sanitario y con escolta de la Motorizada Vial.

En paralelo, efectivos de Vialidad y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de balizamiento y control del tránsito. Durante varias horas, la circulación en la Ruta 2 se mantuvo reducida a un solo carril, mientras se aguardaba la llegada de los peritos para realizar las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la comisaría 15ª de Olmos, que intervino en el lugar y lleva adelante las actuaciones para determinar las responsabilidades del hecho.