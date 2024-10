En esta entrevista con LANOTICIA1.COM, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aborda temas centrales que hoy generan debate dentro del peronismo y en la provincia de Buenos Aires. El funcionario analiza las tensiones en el Partido Justicialista, especialmente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, destacando que estas internas son "normales" y deben “fortalecer al movimiento”. Además, se refiere al primer año de gobierno de Javier Milei, expresando su preocupación por el impacto de las políticas económicas en la vida cotidiana de los bonaerenses. Finalmente, invita a un apagón nacional como protesta por los aumentos de tarifas, una medida que, según él, "refleja el malestar generalizado en la sociedad".

Fuiste uno de los peronistas que en 2023 más alertó sobre las políticas de Javier Milei. ¿Cómo ves al país a casi un año de su gobierno?

La verdad que con mucha preocupación. Cuando uno habla con los vecinos o comerciantes, la realidad que se siente es difícil, la cosa está picante. Estamos todos un poco peor que en diciembre; todos hemos perdido algo de lo que teníamos, y cargamos con preocupaciones adicionales. Esto es el resultado de las medidas de un gobierno que, claramente, no tiene el oído puesto en las necesidades concretas de la gente. Ahora estamos llamando a un apagón nacional para el jueves 31 de octubre, y esto es un reflejo de que las tarifas son impagables. La gente, con un gesto tan sencillo como apagar la luz, quiere demostrar que es imposible seguir así.

Son 10 minutos de #ApagónNacional para que cada uno desde su casa pueda decirle a Milei: así no va más.



¿Cuáles son las mayores consecuencias que se observan en la provincia de Buenos Aires a raíz de este aumento de tarifas?

Lo que vemos es que la gente debe estirar el dinero. Primero tiene que cubrir la boleta de luz, gas, agua, gastar mucho más en transporte, y, al final, queda menos plata para el día a día. Esto afecta el consumo, porque muchas familias no pueden comprar un par de zapatillas para sus hijos o salir a comer en familia. Esta caída del consumo, que lleva ya 12 meses consecutivos, es una consecuencia directa de estas políticas. Cuando ajustás los salarios, imponés tarifazos y aplicás políticas de ajuste, el resultado es lo que estamos viviendo: caída del consumo, de la actividad económica y destrucción del empleo. Y, lamentablemente, siempre son los trabajadores y las clases medias los que más sufren.

Como Ministro de Infraestructura, ¿cómo describirías el estado actual de la Provincia en este año tan particular?

Estamos trabajando con mucha fuerza bajo la guía del Gobernador, con una agenda activa de obra pública en toda la provincia. Actualmente hay más de mil obras en ejecución, y esto marca un contraste claro con la situación nacional. Mientras el gobierno nacional ha detenido muchas obras y aplica recortes, Axel Kicillof está invirtiendo para que la obra pública continúe. La infraestructura sigue siendo una prioridad, y no vamos a frenar.

¿La Provincia ha tenido que hacerse cargo de obras que la Nación ha dejado paralizadas?

Sí, nos estamos haciendo cargo de proyectos en universidades, obras de saneamiento, rutas que el gobierno nacional había comenzado y luego frenó. No podemos dejar a las ciudades y localidades sin estas obras fundamentales, así que estamos avanzando en terminar esos proyectos.

¿Cómo ves la situación interna del PJ, con las tensiones entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof?

Estas tensiones son normales en nuestra fuerza política, y vamos a ordenarlas. Lo importante es que estas internas nos fortalezcan, que sirvan para sacar lo mejor de cada uno y que nos permitan avanzar con nuestro proyecto de país. Al final, el objetivo de estas internas es tener una alternativa fuerte, una esperanza distinta a lo que propone Milei.

En tu experiencia y contacto constante con la gente en la Provincia, ¿qué es lo que te dicen en la calle?

La gente tiene mucha preocupación por no llegar a fin de mes. Semana tras semana enfrentan una nueva dificultad: si no es el trabajo, es el pago de la luz, o elegir entre comprar un remedio para un abuelo. Hay una angustia permanente en las familias porque las malas noticias no paran. Es un escenario realmente angustiante.