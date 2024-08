Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, consideró que localizar la planta de GNL en Punta Colorada “es una pésima decisión del Presidente de la Nación y del gobierno nacional, no sólo para nuestra Provincia sino también para la Argentina”. En ese marco, afirmó que no hay ningún informe técnico que justifique la decisión de cambiar la locación de la obra.



El funcionario de Kicillof manifestó que Javier Milei, junto al presidente de YPF, “van a tener que aclarar” por qué tomaron esta medida porque “no hay un informe técnico que la justifique seriamente”. Seguido, agregó que “priorizaron una localización donde no hay nada, versus otro lugar como Bahía Blanca donde está el 80% de la infraestructura construida”.

En diálogo con Radio Provincia, Katopodis subrayó que “tenemos una posición clara y crítica” en contra del RIGI porque “creemos que no es conveniente para Argentina”. De todos modos, aclaró que “el presidente de YPF, en conversaciones con Kicillof, manifestó que esa situación no es el motivo para la restricción de la localización de un lugar u otro, sino que había aspectos técnicos”.

No era el RIGI https://t.co/U2p4tC02Yt — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 1, 2024

"Tenemos un gobierno que primero dijo que era por la no adhesión al RIGI, después que era por un informe técnico y, por último, que era por la ideología del Gobernador. Sin embargo, todo eso esconde el motivo principal, que es que no quieren que este proyecto se desarrolle en Buenos Aires porque están gobernando desde el primer día en contra la Provincia”, agregó Katopodis.

Por otra parte, adelantó que “hay 2 inversiones de otro impacto que están empezando a ser analizadas y vamos a poner todas las condiciones para que lleguen a buen puerto”. El dirigente de San Martín recordó que “en el puerto de Bahía Blanca ya se venían desarrollando inversiones que permitían constituir este polo logístico con capacidad de desarrollo para diferentes proyectos”.