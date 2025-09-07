Gabriel Katopodis llegó con entusiasmo a la mesa 045 de la escuela Politécnica de San Martín, donde solo una persona estaba adelante. La jornada electoral arrancó con demoras debido a la falta de fiscales y presidentes de mesa, pero finalmente se constituyeron todas las mesas y el candidato pudo votar sin inconvenientes alrededor de las 9.15. Su llegada generó gran expectativa entre vecinos y medios, con un ambiente de curiosidad y entusiasmo.

Tras emitir su voto, Katopodis dialogó con la prensa y afirmó: “Recojo mucha fuerza de la campaña, de la calle, de los trenes. La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno. En el cuarto oscuro no hay TikTok, ni agresiones, ni insultos; cada ciudadano va a decidir lo mejor para él y para el país”.

El candidato destacó además la importancia de la jornada electoral como un primer paso para consolidar la democracia y reafirmó su compromiso de trabajar “todos los días para que la gente pueda vivir un poco mejor”, sin importar los resultados.

Katopodis resaltó la labor de los intendentes y autoridades locales durante el proceso electoral, así como la organización del gobernador Axel Kicillof para garantizar el normal desarrollo de los comicios. También anticipó que durante la tarde se trasladará a La Plata para seguir de cerca el cierre de la jornada y los resultados.

Finalmente, el candidato subrayó el rol de la obra pública y del cuidado de los vecinos como ejes centrales de su campaña y de su proyecto legislativo: “Queremos poner al ciudadano y a la ciudadana en el centro, especialmente a quienes tienen angustia y preocupación. Hoy es un primer paso para que la Argentina recupere una senda de desarrollo”.

