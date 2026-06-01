Al asumir responsabilidades en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) del Senado bonaerense, Malena Galmarini planteó que una de las prioridades será fortalecer el sistema judicial mediante la cobertura de vacantes y la designación de funcionarios capaces de responder a problemáticas cada vez más complejas, entre ellas la violencia contra las mujeres y los delitos vinculados a las nuevas tecnologías.

Ads

“Me parece que hay que seguir ocupando los espacios que están sin ocupar dentro de la justicia”, señaló la legisladora del Frente Renovador al ser consultada por LANOTICIA1 sobre los objetivos de trabajo de la comisión para la labor parlamentaria del 2026.

Aunque las declaraciones fueron realizadas tres días antes de que se conociera la desaparición y posterior femicidio de Agostina Vega en Córdoba, el caso volvió a instalar el debate sobre la capacidad de respuesta de la Justicia ante situaciones de violencia y sobre la necesidad de contar con estructuras judiciales especializadas y accesibles para las víctimas.

Ads

En diálogo con este medio, la senadora sostuvo que "si lo que buscamos es un mejor servicio de justicia, lo primero que hay que hacer es que haya jueces, fiscales, defensores y toda la estructura que se necesita para eso", y remarcó la importancia de que quienes integran el Poder Judicial comprendan "los nuevos problemas" que enfrenta la sociedad.

A pocos días de una nueva movilización del colectivo Ni una Menos, en medio de un renovado debate sobre las políticas de género y la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, Galmarini vinculó la cobertura de vacantes judiciales con la necesidad de mejorar el acceso a la Justicia y planteó que la violencia contra las mujeres será uno de los ejes que tendrá en cuenta al analizar los futuros acuerdos vinculados al Poder Judicial.

Ads

Sesión constitutiva de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Si bien la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos tiene entre sus funciones analizar pliegos y designaciones judiciales, la legisladora del Frente Renovador (FR) vinculó ese trabajo con la necesidad de contar con jueces, fiscales y defensores preparados para abordar problemáticas complejas como la violencia de género. La senadora también integra las comisiones de Niñez, Adolescencia y Familia y de Modernización del Estado, ámbitos desde los cuales esos temas tienen una incidencia más directa.

Ciberdelitos y violencia contra las mujeres

Jústamente en lo que se refiere a cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la senadora aseguró que el objetivo es “seguir dándole al Poder Judicial las herramientas para que haya un mejor servicio y además un mejor acceso a la justicia, que los vecinos y las vecinas puedan llegar a los juzgados o a las fiscalías y que haya quien atienda como corresponde sus demandas”.

“Alguien que entienda del territorio, que entienda cuáles son los nuevos problemas, no solamente a los que están habituados”, remarcó Malena Galmarini en referencia a las nuevas formas de cometer delitos mediadas por la tecnología y con una afirmación que abre la discusión sobre fenómenos actuales y frecuentes tales como las ciberestafas, el grooming o las distintas formas de violencia digital.

Ads

"Cada vez tenemos más problemas asociados a internet".

Las declaraciones de la flamante senadora conectan así dos debates que atraviesan hoy al sistema judicial: la violencia contra las mujeres y las nuevas formas de delito mediadas por la tecnología. "Hay un tema que a mí me preocupa mucho que es la violencia contra las mujeres". Y subraya: "Ese para mí va a ser un eje muy importante en cuanto a los acuerdos que tengan que ver con trabajar con el Poder Judicial".

"Trabajar para que las mujeres tengan autonomía y, si no pueden tener autonomía, defenderlas de quien las hostiga, quien las golpea, quien intenta matarlas o las mata".

Galmarini aseguró que una de las prioridades será cubrir vacantes judiciales y fortalecer el acceso a la Justicia en la provincia de Buenos Aires.

Las vacantes en la Suprema Corte Bonaerense

Entre las vacantes que hoy existen dentro del sistema judicial bonaerense destacan los cuatro cargos sin cubrir en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que actualmente funciona con tres de siete miembros. Vale aclarar que cualquier nombramiento tiene que pasar por la comisión de ACA antes de llegar al recinto del Senado en donde en caso de ser aprobado, se girará al Ejecutivo.

“Entiendo que la vicegobernadora (Verónica) Magario y el presidente de Diputados, (Alejandro) Dichiara ya estuvieron charlando con los tres. Así que entiendo que el presidente de la comisión hará un informe y veremos qué se puede y qué no se puede”, aclaró la senadora del FR sobre el pedido de autarquía judicial que impulsaron nuevamente los magistrados a través de su titular Sergio Torres.

Lo cierto es que tras seis años desde que se dio la primera vacante y poco más de dos desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud, los magistrados exigen celeridad en las designaciones para fortalecer la “institucionalidad” y “capacidad de conducción” de la corte, explicó Torres.

Más allá de los desafíos vinculados al sistema judicial, Malena Galmarini también se refirió al funcionamiento del Senado bonaerense y a la necesidad de acelerar el trabajo legislativo. En ese contexto. dio cuenta de que estuvieron trabajando con la Vicegobernadora y detalló; “Ella tiene también la idea de llegar a acuerdos para que haya más sesiones, para que las cosas salgan más rápido”. Y cerró: “Así que estamos encaminados. Ahora hay que poner el carro a andar”.