El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales visitó Santa Fe donde aseguró que se profundizó un sistema de "estado paralelo" en cuanto a los planes sociales y los fondos destinados a las organizaciones sociales a la vez que se refirió a las disputas internas en Juntos por el Cambio.

"Está mal que se siembren sospechas sobre dirigentes de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica es una fuerza respetable, y a Lilita (Carrió) que es una persona que aprecio, ha estado hace un mes en mi casa en Jujuy. Debo decirles que no es por allí por donde hay que ir, el adversario no está adentro, sino en el Frente de Todos, que es el responsable de poner a los argentinos al borde del abismo", señaló Morales, en el marco del Seminario: "Políticas sociales" en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas desarrollado en Universidad Nacional del Litoral.

En torno a las versiones de una incorporación del ministro de Economía Sergio Massa a Juntos por el Cambio, el jujeño dijo que "no ha habido ningún planteo en el espacio referido a incorporar a sectores que se han hecho kirchneristas, y Sergio Massa se ha hecho kirchnerista. Era antikirchnerista, y ahora es kirchnerista". Pero aclaró: "Cuestionar la posibilidad de ampliar el espacio hacia sectores del peronismo, cuyo primer paso hemos dado con la incorporación de Miguel Pichetto, tampoco me parece bien".

"Hay un sector del peronismo que es el peronismo republicano que forma parte de nuestro espacio y que está contribuyendo a que tengamos un país mejor. Y por ese camino podemos incorporar a sectores del socialismo, de partidos políticos provinciales, me parece que ese es un camino que hay que trabajar", aseguró.

Y agregó: "La consigna es fortalecer Juntos por el Cambio y el respeto a todas las fuerzas políticas, y la Coalición Cívica, fuerza política que respetamos, no es la referencia ética y moral de JxC".

En ese marco además Morales se explayó sobre planes sociales: "En estos dos últimos años: Desde el 1 de enero y hasta el 27 de julio de este año las organizaciones sociales han manejado 330 mil millones de pesos. En el mismo periodo a las provincias se han transferido 16.500 millones de pesos para programas sociales. Esto da cuenta de cómo se ha ido profundizado un estado paralelo, esto explica la lucha en la calle y como muchas organizaciones, con excepciones claro, pero la mayoría, ha mutado en estructuras de poder, que pujan por porciones cada vez más grandes de presupuesto".

"Hay que modificar el sistema, hay que modificar la lógica, todos lo dicen y no lo hacen, el gobierno no lo hace, algunos referentes del Gobierno lo dicen pero no lo hacen. Nuestro pensamiento es ir transformando las políticas sociales para vincularlas al empleo, porque lo que pasó con esta pelea de poder en la calle es que degradó la cultura del trabajo y el esfuerzo, que es algo que siempre nos ha dado identidad como país y de lo que siempre hemos estado orgullosos", señaló.

Y añadió: "Hoy estamos frente a un gobierno loteado y muy anárquico, en todas las áreas y también en desarrollo social donde los funcionarios que responden a Grabois solo responden a Grabois, los que responden a Pérsico solo responden a Pérsico, los que ha puesto el Chino Navarro, solo al chino Navarro, los de Máximo a Máximo, los de Cristina a Cristina, los de Sergio Massa a Sergio Massa, y así es imposible que haya una unidad de acción y un plan".

El titular de la UCR nacional mantvo un encuentro con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levin, firmó un convenio para el desarrollo científico tecnológico entre la provincia de Jujuy y el Parque Tecnológico Litoral Centro SAPEN. En el seminario estuvo junto a la vicepresidente del Senado Carolina Losada, el senador nacional Dionisio Scarpin, al diputado nacional Mario Barletta y al senador provincial y presidente del comité provincial Felipe Michlig.

Agenda en provincia de Buenos Aires

Este viernes 12 de agosto, desde las 17, el presidente de la UCR estará en Trenque Lauquen donde firmará un convenio con el intendente Miguel Fernández vinculado a la producción de Cannabis medicinal.

El sábado 13, en tanto, visitará Azul y cerrará la recorrida en Olavarría, donde encabezará una cena organizada por el Comité Local de la UCR en el Club Atlético Puerto Nuevo.