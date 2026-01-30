Máximo Kirchner tomó una sorpresiva decisión este jueves por la noche cuando comunicó a sus dirigentes que “la mejor manera” de terminar con la interna por la sucesión del PJ bonaerense es que el mandatario provincial Axel Kicillof presida el partido.

Además, dijo que sería “lo lógico” para que el Gobernador, que tiene intenciones de ser candidato a Presidente en 2027, pueda presentar su plataforma de desde un cargo institucional dentro del peronismo.

De esta manera, Máximo Kirchner busca terminar con los choques constantes entre La Cámpora y el cristinismo más duro, por un lado, y el axelismo (aunado en el Movimiento Derecho al Futuro) por otro.

