Mientras continúan las tratativas para conseguir una lista de consenso para las elecciones internas del PJ bonaerense, la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y exdecana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, agitó el clamor por la continuidad de Máximo Kirchner al frente.

Ads

"Es muy importante ver qué peronismo queremos discutir, para qué lo queremos. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué queremos? Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder. Queremos un peronismo transformador, que se banque discutir con el poder, que no es solamente discutir con Milei. Es el poder mediático concentrado, es el poder económico”, señaló.

Allí fue cuando pidió por la continuidad del diputado Kirchner en el PJ Bonaerense: “Un peronismo para qué país. Porque nosotros tenemos que discutir qué queremos en el 2027. Justamente yo quiero un Kirchner”.

Ads

“¿Cómo que todos no estamos discutiendo proyectos pero asumimos naturalmente que Kirchner en el PJ ya no es? Esto fue un gran logro del kirchnerismo. Pero no por su candidatura, que además ni siquiera la propuso él ni la militó él”, indicó la ministra.

Y agregó: "Máximo es más que un nombre. Es Kirchner. Y además ha honrado ser Kirchner. Porque podría ser uno que come sushi en no se sabe donde. Ha honrado ser Kirchner. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos. Que garantiza unidad y que lo han estigmatizado tremendamente y eso no lo podemos permitir", cerró la titular del Instituto Cultural.

Ads