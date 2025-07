El presidente Javier Milei anunció este sábado una baja generalizada de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, en el marco de la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo. Con tono enfático y sin medias tintas, el mandatario calificó estos impuestos como "un flagelo que nunca debió haber existido" y aseguró que las reducciones serán permanentes, mientras dure su mandato.

“Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducen del 6,75% al 5%; al maíz, del 12% a 9,5%; al sorgo, de 12% a 9,5%; al girasol, del 7% y 5% al 5,5% y 4%; y las retenciones a la soja bajan del 33% al 26% y en sus subproductos, del 31% al 24,5%”, detalló Milei, quien fue ovacionado por los presentes.

Según explicó, esto representa una reducción del 20% para las cadenas de granos y del 26% para la cadena ganadera, que –según dijo– fue "castigada durante los últimos 20 años". También confirmó que las rebajas transitorias sobre trigo y cebada ahora serán permanentes.

Porque Javier Milei anunció una reducción permanente de retenciones al campo durante su discurso en La Rural

"No tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno", remarcó. Y agregó: “No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido. Este concepto debe entenderlo no solo la sociedad, sino sobre todo la dirigencia política”.

Críticas a la casta y a Lousteau

Durante el acto, no estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en los últimos días había hecho públicas sus críticas por los viajes al exterior del mandatario. Sin nombrarla directamente, Milei la aludió en su discurso y cuestionó a los legisladores que, según él, “gastan viaje tras viaje para fines personales o políticos”.

También volvió a cargar contra el Congreso y apuntó a Martín Lousteau, a quien identificó como “el señor de la 125”. Dijo que las leyes impulsadas por la oposición son un “torpedo fiscal” que llevaría al país a la quiebra y aumentaría en un 80% la deuda pública actual.

un random grita: GRACIAS POR BAJAR LA INFLACIÓN PRESIDENTE



milei: espera a mitad del año que viene cuando sea 0😏pic.twitter.com/ZrX6csZyK0 — termo (@usdtermo) July 26, 2025

Halagos internos y fuertes definiciones

Milei también se tomó tiempo para elogiar a su gabinete, destacando el rol de Sandra Pettovello, Luis Caputo y Patricia Bullrich en la baja de la pobreza. “Hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”, afirmó.

Además, volvió a referirse a Cristina Kirchner, a quien definió como la “doblemente condenada y ahora presidiaria”, al hablar del desprecio de la política hacia el campo y la producción.

Finalmente, insistió en que la única forma de consolidar el rumbo económico es con disciplina fiscal. “¿Acaso creían que la motosierra era un chiste?”, preguntó, cerrando su discurso con su habitual tono desafiante.