El exministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, anticipó algunos de los principales lineamientos que impulsará el espacio de salud del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ante un eventual gobierno nacional de Axel Kicillof a partir de 2027.

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Gollán, uno de los dirigentes encargados de construir el armado del MDF en el área sanitaria, planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de salud integrado y destacó como uno de los ejes la creación de un laboratorio público con capacidad para intervenir en toda la cadena de producción y comercialización de medicamentos.

Durante una entrevista en Uno Tres Cinco, el exfuncionario sostuvo que la experiencia de gestión en la provincia permitió comprobar algunas de las ideas que el espacio viene desarrollando en materia sanitaria, aunque reconoció que existen límites vinculados con las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y los prestadores privados, cuya regulación depende principalmente del Gobierno nacional.

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“Todas esas cosas que nosotros hemos teorizado sobre cómo se integraría un sistema de salud se han constatado positivamente en la realidad”, sostuvo Gollán.

En ese sentido, planteó que una eventual llegada de Kicillof a la Casa Rosada permitiría avanzar sobre esas áreas que actualmente exceden las competencias de la Provincia.

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El laboratorio público como eje

Uno de los proyectos mencionados por Gollán es el desarrollo de un laboratorio público de medicamentos. El dirigente recordó que la Provincia ya cuenta con el Instituto Biológico y propuso darle una estructura que le permita ampliar sus funciones.

“Nosotros ya tenemos nuestro laboratorio, el Instituto Biológico, pero el tema es volverlo una sociedad anónima del Estado que le dé una vitalidad y una posibilidad no solamente de fabricar medicamentos, no solamente producir, sino distribuir, importar, exportar, participar de toda la cadena”, explicó.

Además, planteó la posibilidad de establecer acuerdos con otros organismos públicos, universidades y también empresas privadas para desarrollar innovación y nuevos medicamentos.

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Según Gollán, la iniciativa tendría como objetivo darle al Estado una herramienta para intervenir sobre los precios de los medicamentos y reducir los costos del sistema sanitario.

“Es una ley muy completa que le da una herramienta fundamental al Estado para abaratar el precio de los medicamentos”, afirmó, y agregó que se trata de una política que considera “estratégica para la provincia de Buenos Aires”.

En caso de que Kicillof llegue al Gobierno nacional, adelantó: “Lo vamos a tener que replicar”.

Se viene la presentación del MDF Salud Escobar, nos vemos el viernes! pic.twitter.com/xqptOJeI12 — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) September 9, 2026

Críticas a la concentración de las prepagas

Otro de los puntos planteados por el exministro fue la concentración económica dentro del sistema de salud.

Gollán recordó que durante los gobiernos kirchneristas se sancionó una ley para regular a las empresas de medicina prepaga, aunque consideró que la normativa no logró resolver el problema de la concentración del sector.

En ese sentido, señaló que de unas 700 entidades inscriptas, siete concentran el 73% de la facturación, mientras que dos de esas compañías representan alrededor de la mitad.

Para Gollán, esa concentración genera una fuerte desigualdad frente a mutuales y entidades de menor tamaño y obliga a revisar cómo se distribuyen los recursos destinados al sistema sanitario.

“Tenemos que definir con claridad en este sistema de salud argentino, dentro de ese 10% que se invierte en la salud, dónde llegan esos recursos y quiénes son los grandes extractores de esos recursos”, sostuvo.

Y agregó: “Muchas veces no es que no alcance el dinero, sino que de cada 100 pesos que va a aplicar a salud, a prestaciones de salud llegan 50”.

Según su planteo, el resto se pierde en “la ineficiencia del sistema” y en distintos actores que obtienen “rentas muy extraordinarias”.

En esa línea, Gollán lanzó una de sus principales críticas contra la concentración del negocio sanitario: “Lo que le falta en salario a un trabajador de la salud se lo está llevando en gran medida esa empresa concentrada de medicina prepaga, la industria farmacéutica y algunos otros monopolios instalados muy fuertemente”.

El dirigente sostuvo que un eventual sistema integrado debería incluir a los distintos subsectores, pero con reglas que, según su propuesta, impidan que determinados actores mantengan niveles de rentabilidad que considera excesivos.

“Van a estar todos menos los que tengan rentas extraordinarias porque van a tener que renunciar a esas rentas extraordinarias”, planteó.

El armado de Kicillof hacia 2027

Más allá de la discusión sanitaria, Gollán también se refirió al armado político del MDF y a las recorridas que viene realizando junto a otros dirigentes para fortalecer el espacio que responde al gobernador bonaerense.

Según explicó, mantiene reuniones con gremios, universidades, profesionales de la salud y dirigentes del peronismo en distintos puntos del país.

El objetivo es construir estructura mientras Kicillof sostiene que 2026 debe ser un año destinado a la construcción política.

Sin embargo, Gollán aseguró que en las recorridas aparece otro reclamo de parte de la militancia.

“Axel nos dice que este es el año de la construcción, pero a todos los lugares que vamos, la gente nos pide otra cosa. Dicen que lo quieren de candidato ya”, afirmó.

El exministro consideró que existe una instalación “de abajo hacia arriba” de la figura de Kicillof y sostuvo que, según su percepción, una amplia mayoría de los militantes del espacio ya reclama su candidatura presidencial.

“Por ahí es casi innecesario decir que él va a ser el candidato porque es lo que está demandando un 70 u 80% de los militantes”, aseguró.

Finalmente, Gollán dejó un mensaje hacia el interior del peronismo y llamó a priorizar la construcción colectiva por sobre las disputas internas.

“Eso de primero la Patria hay que cumplirlo, después el movimiento y después los hombres y las mujeres”, sostuvo.

Y concluyó: “No podemos estar peleando unos entre nosotros por nimiedades cuando la Patria está en peligro”.