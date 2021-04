El ministro de Salud, Daniel Gollan y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindaron este martes en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense. Durante su presentación, el titular de la cartera sanitaria ratificó que la cantidad de contagios "viene creciendo a un ritmo explosivo", disparó munición gruesa contra la oposición y llamó a no "creerle nada" a los matutinos porteños, en clara referencia al diario Clarín.

"La cantidad de casos que se viene registrando viene en un ritmo de crecimiento muy fuerte. Desde este gobierno de la provincia de Buenos Aires venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo sobre este fenómeno. También veníamos alertando sobre el impacto sobre el sistema sanitario, pountualmente sobre la utilización de camas. Siempre hablamos de cifras reales, como nos tiene acostumbrados nuestro gobernador Axel Kicillof", comenzó diciendo el titular del Ministerio de Salud bonaerense durante la conferencia de prensa.

"Digo esto porque parece que a veces hablar con las cifras reales a veces se toma como que es meterle miedo a la gente. Y la verdad es que cualquier comunidad necesita conocer la realidad de lo que está pasando, incluso para tomar consciencia. En los últimos días hemos visto declaraciones de personas del mundo de la política diciendo que nosotros le estamos metiendo miedo a la gente. Lo paradójico es que quienes dicen esto, fueron quienes denunciaron al gobierno nacional diciendo que las vacunas eran veneno", cuestionó.

Siguiendo la línea de críticas, el funcionario de Axel Kiciillof luego arremetió contra periodistas del grupo Clarín que hablaron de las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac. "Mucho más atroz fue lo que pasó ayer cuando medios porteños sacan un titular donde dicen que una de las vacunas chinas que se aplican en la Argentina tiene un bajísimo índice de efectividad. Esa fue una nota mentirosa, falaz e infame que generó un daño. Yo no creo que se hayan una vacuna con otra, para mi lo hicieron para generar temor", lanzó Gollán.

"No crean nada de lo que digan esos medios, crean en lo que sale en las publicaciones oficiales. En la Provincia se están aplicando las mejores vacunas que están disponibles en el mundo", tiró. No obstante, el ministro profundizó en una frase que dejó ayer, cuando expresó: "Mo es que no vamos a tener camas, ya no estamos teniendo". "Si digo quédense tranquilos que tenemos un montón de camas disponibles, estaría mintiendo. Por eso ya nos juntamos con todos los prestadores de la Provincia para tomar medidas".

Por último, al momento de hablar de las cifras de la pandemia y su impacto en la provincia de Buenos Aires, Gollán informó que en territorio bonaerense desde la llegada del virus ya se registraron 1.090.012 contagios con 827.250 recuperados y 29.445 fallecidos. En ese contexto, el titular de la cartera sanitaria alertó por "una suba explosiva de cantidad de los casos". "Como dijo bien nuestro gobernador, Axel Kicillof, esta segunda ola de Covid tiene más la forma de un tsunami a una pequeña ola que encontramos en la playa", concluyó.