“Cómo les gusta Estados Unidos, los jets narco, la falopa cara y los privilegios de casta. Ya les llegará su Fin (SIC)”, escribió Juan Grabois en redes sociales.

De esta manera, el Diputado Nacional por la Provincia se refirió a hechos que levantaron polvareda en el oficialismo, como la denuncia contra José Luis Espert en su momento, impulsada por el propio Grabois, que lo sacó la escena política, y más recientemente por el viaje de la mujer de Manuel Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos.

El Jefe de Gabinete de Javier Milei intentó explicar la inclusión de su esposa en un vuelo oficial, pero sólo logró caldear más los ánimos. La palabra “Fin”, con mayúsculas en el posteo de Grabois es un tiro por elevación al Ministro que usa habitualmente ese latiguillo al concluir sus mensajes en Twitter.

