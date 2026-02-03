“Pettovello, señora repugnante y mentirosa, ¿dónde está el centro para hipoacúsicos que prometió hacer en el Instituto Perón? ¿Sabe que está al borde del procesamiento por guardarse la comida que le tiene que repartir a la gente?”, sentenció Juan Grabois este lunes en redes sociales.

Además, lanzó: “Y vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política. Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha”, en alusión al anuncio del Jefe de Gobierno en su contra realizado este lunes.

Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois.



Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso. — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

“Vi también que pegan cartelitos con mi nombre por el conurbano. Ojalá que no estén usando la plata del Estado que no llega a la Patagonia en estas campañas inservibles”, lanzó.

“Mi consejo: Está impecable coordinación guárdenla para tribunales. Adictos a la mentira, alérgicos a laburar”, concluyó.

