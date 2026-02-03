Grabois contra Pettovello y Jorge Macri: "Algunos que deberían gobernar se levantaron con ganas de decir boludeces"
El dirigente social y Diputado Nacional por la Provincia le dijo de todo a la Ministro de Capital Humano de Javier Milei y al Jefe de Gobierno porteño.
“Pettovello, señora repugnante y mentirosa, ¿dónde está el centro para hipoacúsicos que prometió hacer en el Instituto Perón? ¿Sabe que está al borde del procesamiento por guardarse la comida que le tiene que repartir a la gente?”, sentenció Juan Grabois este lunes en redes sociales.
Además, lanzó: “Y vos Jorge Macri, resentido corrupto de Vicente López, parece que estás un poquito obsesionado con hacerte el gallito porque Milei te copó la derecha política. Un Macri trucho no puede hacer otra cosa que una denuncia trucha”, en alusión al anuncio del Jefe de Gobierno en su contra realizado este lunes.
“Vi también que pegan cartelitos con mi nombre por el conurbano. Ojalá que no estén usando la plata del Estado que no llega a la Patagonia en estas campañas inservibles”, lanzó.
“Mi consejo: Está impecable coordinación guárdenla para tribunales. Adictos a la mentira, alérgicos a laburar”, concluyó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión