La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en una sesión atravesada por el paro general de la CGT y un clima de fuerte tensión política. Pero más allá del resultado —135 votos a favor y 115 en contra—, uno de los protagonistas fue el diputado nacional Juan Grabois, quien realizó un gesto dirigido a Karina Milei desde su banca.

Según registró la Agencia Noticias Argentinas, Grabois levantó su brazo y mostró tres dedos en dirección a la secretaria general de la Presidencia, en alusión al supuesto “tres por ciento” mencionado en acusaciones vinculadas al escándalo con la agencia Andis. Otros legisladores de Unión por la Patria replicaron el gesto durante la sesión.

En distintos momentos de silencio durante la votación también se escuchó un silbido de Grabois con la ya famosa melodía de “Guantanamera”, que desde el kirchnerismo rebautizaron como “alta coimera”. El sonido fue percibido en el recinto y sumó tensión al debate.

Modernización sería hablar de la cuarta revolución industrial, el pluriempleo, dejar la mitad del sueldo en el alquiler o algún problema real del nuevo mundo del trabajo. Se está tratando una ley de retroceso y de regresión. Quienes la voten se convertirán en verdugos de los… pic.twitter.com/5g58KvkeIc — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 20, 2026

Karina Milei siguió la sesión desde uno de los palcos, acompañada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. De acuerdo a lo informado, la funcionaria se mostró sonriente tras la votación y celebró la media sanción.

Cada vez que votaban en diputados y hacían silencio se escuchaba un silbidito de fondo que no entendía.



Y era el culiado de Grabois cantando Karina es alta coimera (Guantanamera) con la coimera en un palco.pic.twitter.com/HHHUxNVVIC — mauro (@MauroFdz) February 20, 2026

Victoria oficialista y próximo paso

La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero la eliminación del artículo 44 —referido a licencias por enfermedad— obliga a que el texto vuelva a la Cámara Alta para su revisión definitiva.

El objetivo de Javier Milei es convertir el proyecto en ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.