Grabois marcó la sesión por la reforma laboral: gesto del "3%" a Karina Milei y silbidos de "alta coimera"
La reforma laboral fue aprobada con 135 votos. El diputado de UxP apuntó contra Karina Milei desde su banca. Hubo gesto del “3%” y un silbido con la melodía de “Guantanamera”.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en una sesión atravesada por el paro general de la CGT y un clima de fuerte tensión política. Pero más allá del resultado —135 votos a favor y 115 en contra—, uno de los protagonistas fue el diputado nacional Juan Grabois, quien realizó un gesto dirigido a Karina Milei desde su banca.
Según registró la Agencia Noticias Argentinas, Grabois levantó su brazo y mostró tres dedos en dirección a la secretaria general de la Presidencia, en alusión al supuesto “tres por ciento” mencionado en acusaciones vinculadas al escándalo con la agencia Andis. Otros legisladores de Unión por la Patria replicaron el gesto durante la sesión.
En distintos momentos de silencio durante la votación también se escuchó un silbido de Grabois con la ya famosa melodía de “Guantanamera”, que desde el kirchnerismo rebautizaron como “alta coimera”. El sonido fue percibido en el recinto y sumó tensión al debate.
Karina Milei siguió la sesión desde uno de los palcos, acompañada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. De acuerdo a lo informado, la funcionaria se mostró sonriente tras la votación y celebró la media sanción.
Victoria oficialista y próximo paso
La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero la eliminación del artículo 44 —referido a licencias por enfermedad— obliga a que el texto vuelva a la Cámara Alta para su revisión definitiva.
El objetivo de Javier Milei es convertir el proyecto en ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión