Una protesta contra una ordenanza que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, derivó este lunes en graves incidentes frente al Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, a metros de la Municipalidad. La movilización, encabezada por militantes que responden al diputado nacional y dirigente social Juan Grabois, terminó con enfrentamientos con la Policía Bonaerense que custodiaba el edificio.

Los manifestantes se concentraron para rechazar el avance de la iniciativa impulsada por la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, que apunta a ordenar el estacionamiento en el distrito en respuesta a reiterados reclamos vecinales.

Desde el Ejecutivo municipal aclararon que la ordenanza no prevé la adjudicación directa del servicio a una cooperativa, tal como reclaman sectores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), espacio que responde a Grabois. En cambio, la decisión oficial es avanzar con una licitación pública para que puedan presentarse libremente quienes cumplan con los requisitos establecidos en el pliego.

En medio de los incidentes, Grabois se expresó contra el gobierno local y cuestionó el accionar policial. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió en sus redes sociales.

El dirigente también hizo referencia a las tensiones internas dentro del peronismo y criticó la falta de diálogo. “Cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja. Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, sostuvo.

Además, denunció la detención de una trabajadora de prensa durante el operativo policial. “Detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”, reclamó, y advirtió que la posición institucional “no da patente de corso para abusar del poder”.

Desde el municipio, en tanto, reiteraron que la iniciativa responde a “las reiteradas denuncias de vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches” y remarcaron que la licitación será abierta para quienes estén en condiciones de cumplir con la normativa.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) aseguró que el operativo se desató cuando los cuidacoches y trabajadores del sector reclamaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza, a la que calificaron como un intento de privatizar el sistema de tránsito municipal. “Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos respondieron a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada”, denunciaron desde el lugar.

A través de un comunicado, la organización exigió el cese inmediato de la violencia y la liberación de los detenidos. “No vamos a permitir que se lleven puestos nuestros derechos a los tiros”, advirtieron.