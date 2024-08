Luego de que la Secretaría de Energía emitiera Resolución eliminando el tope a los precios máximos del gas envasado, el intendente Fernando Gray, recorrió los centros de distribución de garrafas sociales y publicó un video en el que le reclama a Javier Milei que retrotraiga la medida.

Vale recordar que la normativa publicada en el Boletín Oficial dispuso que “a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema, resulta necesario dejar de aplicar ‘Precios Máximos de Referencia’ para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas".

En ese marco, el Gobernador Axel Kicillof, señaló que con la medida se afecta a los sectores más vulnerables y expresó: “Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)”.

Asimismo, el intendente de Esteban Echeverría se sumó a las críticas a la gestión de Milei y apuntó: “Esto sucede porque el gobierno nacional desreguló el precio y en muchos barrios se duplicó la tarifa de gas envasado”.

El jefe comunal explicó: “Recorrí los centros de distribución de gas envasado en Esteban Echeverría, donde desde la madrugada cientos de familias hacen filas para comprar una garrafa”.

Y continuó: “Actualmente, 20 millones de argentinas y argentinos no tienen acceso a la red de gas natural y deben recurrir a este insumo, que les resulta mucho más caro”.

“Desde temprano, con frío y con lluvia, cientos de bonaerenses se agolpan en las estaciones de gas para comprar una garrafa”, remarcó Gray quién recorrió los centros de distribución durante la jornada de este miércoles.

“Hoy realizamos una presentación en la Secretaría de Energía y le solicitamos al Gobierno nacional que controle y regule el precio del gas envasado”, concluyó el intendente peronista.