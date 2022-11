Atrás quedó aquella frase que el presidente Alberto Fernández lanzó cuando aseguró que le declaraba la guerra a la inflación. Si fuera un campo de batalla, el alza de precios estaría obteniendo una contúndente victoria bélica. Algunos dirigentes y frentes políticos vinculados a La Cámpora lanzaron un hashtag exponiendo a empresas que subieron los precios por encima de la inflación.

“Frenar el abuso de las empresas es cuidar la mesa de los argentinos”, expresó “El Cuervo” Larroque, dirigente de La Cámpora y Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia.

Dentro de los productos señalados aparecen una conocida marca de azúcar, papel higiénico, leche, detergente, jabón para lavar la ropa y hasta las prepagas quienes fueron cuestionadas por Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Durante la gestión de Alberto Fernández se sancionó la ley de Góndolas par fomentar la competencia entre los distintos proveedores pero los supermercados no la cumplen y el Estado no controla. Hace unos días Sergio Massa amenazó con poner el precio de los productos en el envase para que no se pueda modificar el valor pero aún no se avanzó.

El ministro de economía tambien apuntó contra la industria textil que elevó los precios de manera injusticada y pidió que los bajen o abría las importaciones. Hasta el momento los valores de la ropa y zapatillas no han bajado.

Frenar el abuso de las empresas es cuidar la mesa de los argentinos.#SiAumentanNoCompres — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 1, 2022

