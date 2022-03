El Dr. Juan Carlos Acuña, especialista en Derecho Público, Agrario y Ambiental, reflexionó sobre las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández para combatir la inflación. "Si el fin es asegurar el acceso a precios asequibles hay otras medidas mucho más directas, menos tortuosas y menos sinuosas, es bajar las alícuotas de IVA y los impuestos que gravan algunos aspectos de la cadena y el producto final", aseguró en diálogo con LaNoticia1.com.

Este sábado, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, oficializó la creación de un Fondo Estabilizador con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos, a través del decreto 132 publicado este sábado en el Boletín Oficial. Al respecto, Acuña sostuvo que "no está claro como se va a constitur ese fondo" y reveló que "desde el punto de vista técnico e instumental es absolutamente dudoso".

"Este tipo de experiencias ya han sido reproducidas. Se trata de un fondo fiduciario que todavía no se conoce quien lo constituye, ni cómo lo van a administrar, ni cómo lo van a distribuir. El Gobierno arma el fideicomiso para demostrar que la plata que ingresa no la va a gastar en otra cosa. Pero si el fin es asegurar el acceso a precios asequibles, hay otras medidas mucho más directas, menos tortuosas y menos sinuosas", explicó Acuña ante nuestros micrófonos.

En ese aspecto, el especialista consideró que actualmente "existen otras medidas más efectivas que podrían ser bajar las alícuotas de IVA y los impuestos que gravan algunos aspectos de la cadena y el producto final". "Como consecuencia de la guerra, hay países de la Unión Europea que están evaluando bajar o eximir tasas temporalmente. Si se pretende bajar la presión sobre el precio, tranquilamente acá podrían hacer lo mismo", subrayó el experto agrario.

Acuña remarcó que en nuestro país, "ya hubo muchas experiencias con este tipo de fideicomisos" y "la realidad es que no termina sucediendo nada". Y advirtió: "Ese fideicomiso además insume recursos, por lo que será necesario nombrar gente para que lo maneje". En ese contexto, planteó: "Directamente se podría eximir temporariamente de tributo a valor agregado al pan y asociar a todos los eslabones en toda la cadena agroalimentaria del producto".

"Esto lo veo más como un anuncio simbólico o testimonial para cambiar o disminuir la presión social que significan los aumentos por inflación de los productos de la canasta básica de alimentos", disparó Acuña. Y analizó: "Las herramientas que utiliza el Gobierno para bajar los precios creo que están equivocadamente concebidas. El fideicomiso quedará en manos de privados que difícilmente concuerden en los precios que van a pagarle al productor".

En declaraciones a este medio, el abogado recordó que el Ministro Julián Domínguez aseguró que estas medidas no se van a trasladar al precio que pagarán los productores. "Eso no lo puede asegurar un Gobierno porque precisamente los precios lo determinan y los forman el propio mercado. Decir que con estas medidas anunciadas los productores no van a sufrir el impacto es algo absolutamente descabellado", lanzó convencido el letrado durante la entrevista brindada a este medio.

En ese marco, el especialista reveló que no tiene "grandes espectativas" frente a los anuncios de la administración de Fernández. Y en esa línea, manifestó: "Hay sectores vulnerables que no están teniendo acceso a los alimentos y esa cuestión debe ser atendida cuanto antes. Y los productores eso no lo niegan. Al contrario, lo que están cuestionando son las herramientas para justificar un objetivo de dudoso logro, que sería bajar el rpecio de los alimentos".

En conclusión, Acuña sentenció: "Yo no creo que esta medida sea eficiente. Va a crear más burocracia estatal. Va a crear nichos y ventanas de corrupción, como ya la han creado otros fideicomisos a lo largo de la historia. Y el beneficiario final, que sería el consumidor, no va a percibir una baja de precios. Y el primer eslabón de la cadena, que es el productor, será el más sometido y castigado". "En definitiva, son medidas de arquitectura muy poco útiles", concluyó.