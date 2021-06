POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

Guillermo Moreno fue uno de los funcionarios más polémicos y temidos del kirchnerismo. Actualmente el economista y empresario tiene 65 años​. Fue secretario de comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y de Comercio Interior desde el 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013 (gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández). Tras dejar el cargo, hasta el 10 de diciembre de 2015 fue agregado económico de la embajada argentina en Roma, en Italia. Ahora se prepara para volver a la arena política. En un mano a mano exclusivo con LaNoticia1.com respondió sobre todos los temas y no dejó títere con cabeza.

- ¿Vas a ser candidato a diputado nacional por la Provincia?

Si. Vamos a encabezar la lista del peronismo. No del Frente de Todos. Este es un gobierno de coalición, según lo definió el presidente, por lo tanto no tiene doctrina. Nostros vamos a encabezar la lista del movimiento nacional justicialista. Y vamos hacer todos los esfuerzos para ganarle al Frente de Todos y para ganarle a Juntos por el Cambio.

- Cuando hablás de ganarle al Frente de Todos, ¿lo decís en una interna? ¿Irían a las PASO con ellos?

No querido, hablo de ganarles la elección.

- Te lo pregunto porque el presidente Alberto Fernández es también el presidente del PJ nacional...

Él ocupa el Partido Justicialista pero se definió como social demoócrata durante un reportaje. Es aes la confusión que tenemos. Un hombre que se define social demócrata, que dice que gobierna sin doctrina porque es un gobierno de coalición, resulta que conduce el Partido Justicialista. No le da la cara. Lo que tendría que haber hecho cuando le hicieron el ofrecimiento fue decir: 'No muchachos'. Pero Alberto es Alberto. Por eso los peronistas lo que hicimos fue conformar otro partido y vamos hacer nuestro frente electoral.

- ¿Cómo lo viste a Alberto Fernández con todo lo que pasó en estos últimos días? Sus declaraciones, las cargadas...

El presidente no es apto. El día que Cristina lo eligió, yo dije que de lo que tenía en el menú, había elegido al peor. Lo único que está aconteciendo ahora es la ratificación de esos conceptos: Quedó demostrado que Cristina eligió al peor y que Alberto no es apto.

- Cuando mencionás que no es apto lo decís por un tema de capacidad. ¿Es comparable a lo que se dijo en su momento con De la Rúa?

Alberto no es apto, al margen de con quien lo compares. Es un adjetivo claro y contundente. Alberto no es apto para ejercer el cargo de presidente.

- ¿Vos estuviste presente en el despacho de Cristina Kirchner el día que lo echó a Alberto Fernández cuando se desempeñaba como jefe de gabinete?

Sí.

- ¿Y cómo fue ese momento?

Eso lo tiene que contar Cristina. Yo estuve ahí y fue así.

- ¿Y vos te imaginabas que después de ese episodio Alberto podía llegar a ser presidente elegido por ella misma?

El problema no es ese. El problema es que no es apto. Vos podés tener diferencias y echaer a una persona apta. No es la primera vez que sucede. Ahora, el problema es que él no es apto. ¿Se entiende la diferencia?

- Sí, se entiende. Lo que llama la atención es que Cristina, que es muy elogiada por su inteligencia y su capacidad de armado, haya elegida una persona no apta para ese cargo...

Bueno, ese es un debate que se da dentro del peronismo. Sobre la inteligencia de Cristina no vamos a opinar. Pero sobre algunas decisiones, me parece que si se opina. En su momento ocurrió con el caso de Cobos. En este caso es evidente. Cuando yo dije que Alberto no era apto, muchos podían creer que yo estaba equivocado porque Cristina es inteligente. Pero la realidad indica lo contrario. Cristina se equivocó y Alberto no es apto. Y eso está contundentemente demostrado por la realidad.

- ¿La Provincia de Kicillof es una Provincia peronista?

No. La realidad es que no. Pero también tengo que reconocer que las decisiones del presidente han tamizado todas las decisiones de las jurisdicciones subnacionales. Cada vez el espacio integrado por Alberto, Cristina, Kicillof, Massa, pasa a ser un espacio donde corren con la misma suerte. Yo no lo puedo hacer responsable a Massa por el fracaso de Alberto. A mi me gustaría conservar un coronel joven como Massa. Pero el problema es que ellos solos se van haciendo cargo. Santiago cafiero habla del Gobierno de Alberto y Cristina, ellos solos se van metiendo, nadie los obliga.

- Durante el segundo gobierno de Cristina había dos figuras muy fuertes: Moreno y Randazzo. Hoy nos encontramos con esas dos banderas fuera del espacio y con detractores de la gestión como Alberto y Massa, que actualmente están dentro. ¿Cómo se explica este fenómeno?

Eso se lo tenés que preguntar a ellos. Yo no te voy hacer una interpretación psicológica. Lo que podés corroborar es que cuando estaban unos el gobierno fue exitoso, y cuando están otros están fracasando. Si el gobierno de Alberto fuera exitoso, de Moreno y Randazzo no se estaría hablando. Este gobierno es una mezcla de Alfonsín y De la Rúa. Y van a terminar igual que ellos.

- Dijiste que Alberto es un ocupa del PJ nacional. ¿No ocurre lo mismo con Máximo Kirchner en la Provincia? Él quiere presidir el PJ bonaerense antes de las elecciones...

No se bien que es lo que pasa ahí. Lo que si creo es que por la edad que tiene, Máximo se tiene que presentar a las elecciones. Ahí le doy la derecha a Gray, no hay duda.

- En 2016 llamabas a que Mauricio Macri 'le devuelva la comida a la gente' haciendo referencia al aumento de los alimentos. ¿Qué opinás con lo que está pasando ahora con el precio de la comida?

Opino lo mismo que opinaba de Macri. Macri fracasó y Alberto también fracasó. Alberto se suponía que tenía que aplicar la doctrina peronista. Después llegó y ahí todos se enteraron lo que yo ya sabía, que es social demócrata. Alberto dice que no tiene doctrina porque es un gobierno de coalición. Y Perón dijo que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Alberto fracasó y punto.

- ¿Hace falta hoy un Guillermo Moreno en el gobierno para que el precio de los alimentos vuelvan a ser accesibles?

Lo que hace falta es un presidente peronista como tuvo el peronismo en la década ganada. El precio de los alimentos con un presidente peronista lo resolvés. Pero con un presidente que es una mezcla de Alfonsín y De la Rúa no lo resolvés ni aunque pongas a Mandrake.

- ¿Es verdad el mito de que tus negociaciones con los empresarios eran intimidantes, con métodos poco ortodóxos -por llamarlo de alguna manera-?

Y no sé, que se yo. Nosotros negociábamos. Los primeros 60 o 90 días pueden haber sido muy tensionantes pero después ya eran reuniones de uno o dos minutos. Una vez que se aprendió a bailar la música, se bailaba. Y listo.

- Vos sos economista. ¿Cómo se arregla este descalabro que hay en la economía?

Votando un presidente peronista, no hay otra alternativa. Mientras se vote gente de Cambiemos o gente del Frente de Todos esto no tiene solución.

- ¿Cuál fue el último gobierno peronista?

El nuestro, que empezó en 2003 y terminó en 2015. En todo caso tenés un problema entre 2014 y 2015 porque la economía la administró Kicillof y ahí empezó el derrumbe. Continuó con Macri y termina ahora con Alberto.

- Vos tenés un mayorista en San Martín y llegaste a la gestión pública luego de 30 años de experiencia en el sector privado. ¿Qué opinás de lo que arrancan al revés?

Yo se lo dije a Cristina. Esto se aprende en el mercado. Uno va al Estado a volcar lo que aprendió en la vida y no al revés. Kicillof llegó a ministro de Economía y lo único que había administrado fue un bar, que encima lo quebró. Lo mismo va para Vidal que dice: 'vótennos que ahora aprendimos'. Esa declaración es ridícula y hasta una falta de respeto.

- ¿Y ese proceso de aprendizaje es muy caro para el pueblo?

Y... mirá lo que hicieron Macri y Vidal. O lo que están haciendo Alberto y Kicillof ahora. Mirá si no va a ser caro el aprendizaje. Es como que yo vaya a jugar a la NBA o vos que sos periodista vayas como ministro de Economía....

- Bueno... Pero el ministro de Economía de Macri, Dujovne, era periodista...

(Risas) Si, que querés que te diga. Era ministro de Economía y tenía la plata afuera. Cuando viajaba a Europa todos le preguntaban por qué no tenía la plata en su país y él decía: 'Cuándo la cosa esté mejor la llevo'. Y eran declaraciones públicas. Era una cosa desesperante.

- ¿Va haber tiempo de hablar de inseguridad en esta campaña electoral?

Por supuesto. Nosotros, al igual que lo hicimos con la economía, vamos a poner el cuerpo contra la inseguridad. Mirá si no vas a saber quienes son los muchachos que venden el paco. Hay que poner el cuerpo. Hay que hacer lo que hay que hacer.

- ¿Y Sergio Berni ahora está poniendo el cuerpo en la Provincia?

Pero Berni es ministro, qué puede hacer él, ni siquiera es el gobernador. Esto lo tiene que resolver el presidente. Por eso en la próxima campaña presidencial, al que va a poner el cuerpo y se va hacer cargo de la seguridad, lo elegimos. Y el que no se va hacer cargo de la seguridad, porque lo va a delegar en un ministro o en un secretario, no lo elegimos. Yo voy a decir: 'Yo me hago cargo de la seguridad'. Resolver el tema de la banda de Los Monos en Santa Fe, es un tema del presidente. Y lo tiene que resolver como mucho en 15 días.

- Estuviste en el Vaticano y sos muy cercano al Papa Francisco. Recuerdo que cuando fue nombrado en 2013 recibió el silbido de La Cámpora durante un acto de Cristina en Tecnópolis...

No es cierto. No es así, uno solo chifló. Decir que todos los militantes de La Cámpora lo chiflaron es mentira.

- Bueno, uno, o varios. Pero eran militantes de La Cámpora...

No, escuchame. Hubo un chiflido.

- Pero ya venía de tener varios cortocircuitos con Néstor Kirchner.

Sí, está bien. Pero uno solo chifló.

- Okey, uno solo chifló. Con los años y el acercamiento de Cristina al Papa, luego fueron los seguidores de Cambiemos los que comenzaron a rechazar a Francisco. ¿Cómo explicás este fenómeno?

El Papa es un ser excepcional. Hoy está iluminado y es el guía espiritual de la humanidad. Es el argentino más importante que ha dado este pueblo. Más importante que Perón, no hay ninguna duda. Es una cosa extraordinaria lo que nos ha pasado. Yo creo que el Papa tiene un consenso extraordinario en el pueblo. Vos me hablás de algunos dirigentes. Alberto dice que los pueblos buscan la eternidad, o sea que quiere transformarse en Dios y ser inmortal. Tiene un lío bárbaro el presidente. Y Macri ni siquiera sabía hacerse la señal de la cruz. Yo no tengo dudas que el pueblo es devoto del Papa, lo ves en cada peregrinación a Luján y si llega a venir a la Argentina, lo vas a ver en las millones de personas que van a ir a recibirlo. Ahora por qué los dirigentes políticos deterioran la figura de la persona más importante que dio este pueblo. Bueno, ellos sabrán.

En este último tiempo acaparaste la atención de mucha gente. Pasaste de ser un dirigente temido a ser una especie de personaje carismático ¿Por qué no hablabas cuando eras funcionario del Gobierno?

No era mi rol hablar. Esa fue una decisión que tomó el capitán del equipo que era Cristina y había que acatarla. Y a mi no me molestaba. Si me mandaban de arquero, iba de arquero. Si jugás en equipo, jugás en equipo. Ahora, el equipo se destruyó cuando el capitán empezó a decir: 'No meto la mano en el fuego por los jugadores'. 'No meto la mano en el fuego por nadie, salvo por mi hijo y mi hija'. Bueno, entonces listo. Ya está, no hay más equipo.