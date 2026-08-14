El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, reconoció que le gustaría ser el próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires y dejó abierta su aspiración de cara a 2027. Al mismo tiempo, planteó que el peronismo debe priorizar la construcción colectiva y dejar en segundo plano las disputas por candidaturas y liderazgos.

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“Me encantaría ser gobernador, pero hoy más que nunca la fuerza está en el conjunto”, afirmó Menéndez durante una entrevista en el stream Doctrinarios, conducido por Guillermo Moreno.

La definición del jefe comunal lo ubica entre los dirigentes del peronismo bonaerense que comienzan a expresar públicamente sus aspiraciones para la sucesión de Axel Kicillof, aunque Menéndez buscó diferenciar su planteo de una candidatura personal y lo vinculó con la necesidad de fortalecer al espacio.

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Menéndez pidió dejar de lado la interna

En ese sentido, el intendente de Merlo destacó el rol de la Liga de Intendentes como un espacio de articulación entre los distintos sectores del peronismo y sostuvo que su objetivo debe ser superar las diferencias internas.

“La Liga de Intendentes pretende ser un puente, más allá de cualquier grieta o disquisición de facción en un momento en donde la Argentina requiere de los mayores esfuerzos”, sostuvo.

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Menéndez también cuestionó una estrategia política basada únicamente en alcanzar una unidad electoral para enfrentar una elección. Según planteó, no alcanza con juntar fuerzas para ganar si después no existe un programa común.

“No alcanza con la unidad. No alcanza con decir: primero ganemos, juntémonos para ganar y después vemos qué hacemos”, afirmó.

El dirigente de Merlo también pidió correr del centro de la discusión las aspiraciones individuales.

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“Tenemos que dejar de discutir nombres, dejar de discutir cuestiones que están más emparentadas con alimentar el ego de alguno”, sostuvo.

“Tenemos que recuperar la agenda de la esperanza”

Por último, Menéndez planteó que el peronismo necesita recuperar una agenda política que vuelva a conectar con las expectativas de la sociedad y que tenga como eje las propuestas de futuro.

“Tenemos que recuperar la agenda que habla de la esperanza, que habla del futuro”, concluyó.