Fred Machado rompió el silencio y apuntó directamente contra José Luis Espert, el diputado libertario por la provincia de Buenos Aires, quien recientemente renunció a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto tras el escándalo por los aportes de campaña.

En una entrevista con Radio Rivadavia, el empresario —acusado de integrar una estructura de lavado vinculada al narcotráfico— relató cómo fue su primer contacto con el economista. “Lo conozco en 2019. Nunca tenía interés en la política. Me gusta cómo hablaba, no era un tipo agresivo como ahora”, explicó.

Según su versión, Espert le pidió apoyo cuando aún no contaba con estructura partidaria. “Me decía que quería detonar al sistema, que tenía 58 años y quería cambiar el país. Me pareció una causa noble”, recordó Machado. Y agregó la frase que hoy vuelve a poner al dirigente en el centro de la escena:

“Che, ¿no me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.

El empresario relató que ese primer encuentro derivó en una relación más fluida, y que incluso lo acompañó a un viaje a la Patagonia para la presentación de un libro. “Le dije: ‘Venite conmigo, yo te organizo algo allá porque conozco gente’. En ese momento a Espert no lo conocía nadie”, sostuvo.

Machado afirmó que no hubo un monto específico en ese primer aporte y que los gastos fueron “bajos” en comparación con las grandes estructuras partidarias. “Entre comidas, hoteles y aviones habrán sido 100 o 150 lucas. No era nada”, explicó replicó Clarín.

El empresario también describió una reunión en la casa de Luis Rosales, donde se definía la fórmula presidencial de 2019. “Estaban Espert, Clarita Montero Barré, Dick Morris y otros asesores. Lo único que se dedujo fue que la fórmula iba a ser con Rosales”, recordó.

Pero el punto más delicado de su testimonio fue el pago de 200 mil dólares que, según él, realizó antes de la pandemia. “Le conté a Espert que tenía un proyecto minero en Guatemala, y me dijo que hacía consultorías. Firmamos algo, fue en cuotas. No me acuerdo la cifra final”, contó Machado.

Para el empresario, el economista bonaerense “debería haber reconocido todo en 2021”. “Acá están los hechos y listo. Pero me salió a negar y era imposible, hay videos”, sentenció.