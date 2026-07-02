En medio de la ola de frío polar y de la crisis de abastecimiento de gas que afecta a industrias y estaciones de GNC en distintos puntos del país, el Gobierno nacional buscó llevar tranquilidad a los usuarios residenciales. El secretario de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que no están previstos cortes en los hogares.

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"No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución", afirmó el funcionario durante una entrevista con Radio Mitre.

González sostuvo que la denominada "demanda prioritaria", que incluye a los hogares, está completamente cubierta. "El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria", explicó.

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Las declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación por la falta de gas para sectores productivos y estaciones de servicio que venden GNC. En ciudades como La Plata y localidades cercanas, la interrupción del suministro derivó en largas filas, protestas, piquetes y cortes de calles por parte de trabajadores que dependen del combustible para desarrollar su actividad.

Al mismo tiempo, algunas industrias optaron por frenar su producción debido al elevado costo del gas natural licuado (GNL) que deben comprar sin subsidios para continuar operando.

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Para cubrir el incremento de la demanda durante el invierno, Argentina recurre a importaciones de GNL a través de la terminal de Escobar, además de volúmenes provenientes de Bolivia y, en ocasiones, de Chile. Cuando la demanda supera la oferta disponible, el Gobierno solicita a las centrales eléctricas que dejen de utilizar gas y generen energía con combustibles alternativos como gasoil, fuel oil o carbón, opciones más costosas y con mayor impacto ambiental.

El funcionario detalló el alcance de los subsidios y los criterios para su asignación según el nivel de ingresos.

Qué dijo sobre los subsidios y los aumentos

Durante la entrevista, el secretario de Energía también explicó cómo funciona el esquema de subsidios vigente. Indicó que aproximadamente la mitad de los usuarios del país ya no recibe asistencia estatal, mientras que el resto mantiene descuentos que, durante el invierno, alcanzan el 75% del costo del gas y superan el 60% en la tarifa eléctrica.

Además, recordó que el sistema de subsidios fue modificado para focalizar la ayuda según el nivel de ingresos y el consumo de cada usuario, eliminando los beneficios generalizados que regían anteriormente.

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En ese marco, González también confirmó que las tarifas de luz y gas continuarán actualizándose todos los meses. Según explicó, los incrementos responden automáticamente a la inflación de los meses previos y a la evolución del costo real de la energía, por lo que las boletas seguirán registrando ajustes periódicos.