El diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, repudió este sábado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y advirtió que detrás de la ofensiva encabezada por Donald Trump existen intereses económicos ligados al petróleo. “Hoy es el petróleo, ¿qué sigue?”, se preguntó.

El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales, donde el legislador bonaerense condenó “los bombardeos en territorio venezolano” y sostuvo que se trata de “una clara violación al derecho internacional”.

“No buscan la paz, ni defienden la democracia. Solo les interesan los bienes naturales que posee una región a la que buscan colonizar”, expresó Kirchner, en un mensaje que rápidamente generó repercusión política también en la provincia de Buenos Aires.

En la publicación, el diputado nacional acompañó sus palabras con una imagen que reproduce declaraciones públicas de Donald Trump, fechadas el 18 de diciembre de 2025, donde el mandatario estadounidense hace referencia directa a los intereses petroleros en Venezuela.



“Estamos recuperando tierras, derechos petroleros, todo lo que teníamos. Nos lo arrebataron porque teníamos un presidente que quizá no estaba atento. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros”, señala la cita compartida por Kirchner.

Para el presidente del PJ bonaerense, esas afirmaciones dejan en evidencia que la ofensiva militar no responde a razones humanitarias ni a la defensa de la democracia, sino a una disputa por los recursos naturales, en particular el petróleo venezolano.

Además, Kirchner publicó una imagen con el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los Estados miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, reforzando su cuestionamiento al accionar de Estados Unidos.