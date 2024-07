Por Walter Albarracín

Ignacio Kovarsky asumió en forma reciente la presidencia de Carbap, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

Asumiste hace unos días, y ¿qué análisis haces del apoyo que tuviste? ¿Qué podés comentar de tus primeros objetivos?

Pasadas las elecciones el apoyo fue muy grande. Se presentaron muchísimas rurales también a votar, lo cual es para nosotros importante, 85 rurales votando. Así que ya el primer respaldo estuvo ahí. Y después las repercusiones de, no sólo de delegado y rurales, sino de productores que se fueron comunicando conmigo y con el resto de los participantes de la Mesa. De verdad se sintió mucho el acompañamiento. Y mucha gente a disposición para trabajar, lo cual es un plus, ¿no? Porque una de las ideas es justamente abrir Carbap y recibir ayuda de todos los que estén dando vueltas, hay muchos lugares para ocupar, hay mucho trabajo que hacer, y para nosotros va a ser fundamental.

Así que los objetivos son claros, es estar bien cerca del productor, yendo a los lugares donde haya conflictos, si hay problemas climáticos, si hay problemas políticos con intendentes o con concejales y nos necesiten, porque ellos no los pueden solucionar por cualquier cuestión.

Y, por supuesto, en la centralidad, los gobiernos provinciales, atender la Legislatura con un trabajo mucho más constante del que venimos haciendo, metiendo una metodología que hasta ahora no la hemos usado, la vamos a probar. Por otro lado, con el Poder Ejecutivo, por supuesto, con una hoja de ruta que ellos establezcan en las provincias para trabajar con el agro. Y poder tenerlo en Carbap, analizarlo, hacer las contrapropuestas, y en lo que coincidamos, ir para adelante, y en lo que no, trabajarlo para que salga de la mejor manera.

Alentar a la formación de los dirigentes con la Comisión de Educación de Carbap, que seguimos haciendo cursos, alentar a la formación de Ateneos y darle apoyo al Ateneo de Carbap. Son objetivos claros y que hay que ponerle mucho tiempo, mucho trabajo, pero las ganas están.

Con respecto al diálogo social, te quería preguntar como dirigente, si es que sentís que los políticos, o la política en general, entiende los problemas del campo, y qué va a pasar con las retenciones, cuál es la postura de ustedes.

Mirá, yo entiendo que, a diferencia de los anteriores gobiernos, sobre todo los que nos han puesto en la vereda de en frente, como el enemigo de la sociedad, como los mezquinos, como todos los adjetivos descalificativos que han usado, “las 4x4”, “oligarca”. Se han ocupado de ponernos en la vereda de en frente justamente para después atacarnos con impuestos. Este gobierno actual, al parecer, nos ha demostrado, por ahora, que no viene con esas intenciones, que entiende que el campo es un sector económico importante en la Argentina, que puede aportar muchísimo. Por supuesto no están pensando en dar cosas especiales, sino sacar impuestos, regulaciones, intervenciones, que es lo que nos han agregado por tanto tiempo.

Ya quitaron los permisos discrecionales. que eran las ROE (Registro de Operaciones de Exportación) que habían puesto en el gobierno anterior kirchnerista, ya abrieron las exportaciones que estaban cerradas, sacaron los derechos de registro, dejaron caer la resolución del Banco Central, que nos discriminaba con tasas superiores. Entonces, todo eso ya está, que fue cumpliendo. Y por lo menos en las reuniones que hemos tenido con (el ministro Luis) Caputo y en el discurso de Milei en La Rural, lo que dijo es que la agenda del campo coincide perfectamente con la del gobierno, lo que pasa es que necesitan ir cumpliendo objetivos.

Entonces, retenciones: ellos mismos dicen que es un impuesto malo, dañino, y lo van a sacar en la medida que vayan pudiendo cumplir con el déficit. Lo mismo dijeron del cepo, en la medida que vayan pudiendo hacer desaparecer la inflación. El impuesto País lo van a reducir en septiembre, eso nos dijeron, y después lo van a desaparecer y no lo van a renovar en diciembre.

Entonces, la hoja de ruta de a poco se va haciendo, y lo que decimos nosotros es que nos gustaría también formar parte de las mesas de debate por cómo va a ser esa hoja de ruta, porque lo que necesitamos en verdad es que el productor confíe e invierta. Se está definiendo ahora la gruesa, el nivel de fertilizante, la tecnología que se va a aplicar, o cuántos vientres vamos a retener. Bueno, es interesante ser parte de esa hoja de ruta para que el gobierno tenga la voz nuestra y genere el ámbito para que esas inversiones aparezcan de parte de los productores. Eso es lo que queremos.

El campo como motor para el desarrollo del interior, ¿qué crees que hace falta hoy? Por ejemplo, obra pública, infraestructura o un plan a largo plazo.

Rutas, que ningún gobierno hizo. Nosotros tenemos, increíblemente, Ruta 5 que une dos capitales provinciales y es un desastre. Ningún gobierno se ocupó. Necesitamos acopios, armar la infraestructura que hemos perdido, ¿no? Ojalá volvieran los trenes, pero volvieran los trenes en lugares específicos en los cuales es rentable y eso es parte de un plan que hay que hacer, como hizo Brasil, ¿no? Que pasaron distintos gobiernos con distintos colores políticos, pero la infraestructura la armaron, se sentaron y dijeron a todo el sector productivo, a la agroindustria y demás, dijeron, “¿qué necesitan para producir más?” Se planteó y de a poco fueron haciendo un plan para ir cumpliendo con eso.

En nuestro país tenemos que sentarnos en algún momento a establecer pautas de hacia dónde tiene que ir la Argentina, que por supuesto tiene que ser crecimiento e inversión, no hay manera de salir de la crisis.

¿Y qué es lo necesario? Necesitamos rutas y puertos, que hoy los puertos, muchos tienen conflictos, tienen sobretasas, son ineficientes, tienen corrupción. Todo eso de a poco hay que armarlo en la Argentina porque hemos dejado caerlo por muchísimos años y si queremos producir más, bueno, tenemos que tener infraestructura suficiente, ¿no?

Venís de la lechería, ¿no?

Sí, yo, tenemos un tambo chiquito, un tambo familiar chiquito, pero también me dedico en realidad, la mayor parte del tiempo me dedico a la producción bovina.

¿Y cómo está ese sector hoy? Porque específicamente la lechería hoy tiene las retenciones cero, empezó en el anterior gobierno y fueron prorrogadas ahora. ¿Cómo repercutió eso?

Sí, en verdad, el anterior gobierno es el que se ocupó con las retenciones en todo, ¿no? Después, en una época de campaña, las sacaron y este gobierno ahora lo que dice es que las prorrogó y la idea en el discurso de lo que dijeron que en verdad las van a prorrogar indefinidamente, o sea, no van a haber retenciones para lechería.

La lechería había tomado un impulso que en el último mes se frenó porque nos pegaron un planchazo con el aumento del precio, donde nos aumentaron el 2% nada más, entonces, otra vez estamos atados a los vaivenes del pago de la industria.

Se está exportando bien y la participación por ahí del productor es buena, pero es un negocio todavía que en la Argentina hay que armarlo, no es un negocio claro, somos entregadores de leche y cobramos lo que nos dicen cuando nos dicen. Por lo tanto, hay mucho para hacer en la lechería argentina. Por algo seguimos produciendo la misma cantidad de litros que producíamos en los años 90, o sea, esto es clarísimo. Tenemos menos productores, pero producimos lo mismo. El crecimiento de la Argentina en ese sentido, en lechería, ha sido nulo.

Mencionaste lo de menos productores y sos una persona joven, no sé si escuchás también el reclamo de que falta mano de obra en el campo, para puestos u ocupaciones específicas que no lo quieren hacer.

Sí, veo lo mismo y va muy acompañado de la vida en la ruralidad, ¿no? Los caminos son un desastre, no hay señal de teléfono. Hoy no podés pedirle a alguien que se vaya a ir al campo si no tiene señal de teléfono o no tiene conectividad, porque un joven ya tiene otro chip y necesita conectividad o una persona con familia. Tengo empleados que tienen internet en el campo porque los hijos se llevan tarea de la escuela al campo y necesitan internet, no tienen en el pueblo la biblioteca que van y consultan, entonces necesitan internet.

Ni hablar que tenés que tener un camino para que llegue la ambulancia, tener la tranquilidad de que cualquier cosa que te pase en el campo sos un ciudadano de primera. Eso no pasa.

Entonces conseguir gente cuesta cada vez más, la gente se va a vivir al pueblo. Eso hay que revertirlo y paralelamente hay que hacer un trabajo fuerte, que para mí desde las rurales y desde la patronal, no, desde otro lugar, de ir formando a los empleados en lo que se pueda. La tecnología ha avanzado, por suerte, no sé si lo suficiente, pero por suerte ha ido avanzando, obviamente no la maneja cualquiera, las máquinas rurales tampoco. Capacitar a la gente tiene que ser también fundamental para implementar lo que se viene en la producción tecnológica.

¿Querés decir algo más que no te haya preguntado?

Llamar a productores que se acerquen a todas las rurales locales a trabajar, a cooperar y a estar, porque necesitamos rurales bien fuertes para que Carbap sea fuerte. Cumplimos 92 años justo hoy en Carbap y ese es un poco el mensaje.

______________________________________________________________________________________________

Perfil

Kovarsky pertenece a la Sociedad Rural de Trenque Lauquen y tiene 40 años. Está en pareja con María José Cuffia, es tercera generación de productores lecheros. Además se recibió de médico veterinario en la UNLP (2008) con especialización producción lechera en UBA (2011).

Entre sus cargos en el sector se destaca el de vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen en 2012, y vocal y presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen 2017-2019, 2021-2023.

Gerente administrador de empresa agrícola ganadera de accionistas italianos, asesor ganadero externo en rodeos de carne.

Participó del programa Liderando el cambio 2020 (Eres Agro) y en CEIDA 2023 (Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial). Actualmente cursando diplomatura en políticas públicas CRA-UCA.