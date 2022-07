Los incendios en Islas Lechiguanas, Islas de Baradero, de Zarate, y de San Pedro dejaron un total de 432 focos entre la semana del 27 de junio al 03 de julio de 2022.

La superficie total quemada en el Delta del Rio Paraná fue de 6.073,92 hectáreas y el total de focos semanal fue de 432, según el monitoreo que realiza el Museo de Ciencias Naturales “Antonio Scasso” en el área que se conoce como territorio Piecas-DP (Plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible en el delta del Paraná).

De las más de 6 mil hectáreas afectadas, más de la midad (55%) corresponde a Lechiguanas, en Gualeguay (Entre Ríos) con 3.338,46 hectáreas. El total de focos semanal en esa zona fue de 241. El 30 de junio de 2022 se registró el mayor número de focos con un total de 124 en 24 horas, según un informe recopilado por el naturalista Enrique Sierra.

La siguiente foto de la NASA semanal muestra los grupos más frecuentes, grandes en superficie quemada:

La siguiente foto de la NASA, semanal, muestra los grupos grandes en superficie quemada en áreas de islas de provincia de Buenos Aires que se queman reiteradamente entre los años 2020/21, según el informe.

"Al igual que en Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y los municipios de Baradero, Zárate no ha tomado ninguna medida: prevención, control, investigación o sanción. Se desconoce información pública", advierte.

"En los boletines diarios del Plan Nacional de Manejo del Fuego del 27/06/22 al 03/07/22 no figuran los incendios de las islas de Provincia de Bs.As. Aquí señalados. Detalle no menor por que no va a las estadísticas mensuales, anuales", indica el reporte.

Y concluye: "Los incendios en el Delta son una de las causas de la falta de ordenamiento territorial, de usos, actividades a realizarse en este ambiente tan frágil he importante para la biodiversidad y habitantes que viven dentro, en los alrededores de esta ecorregión".

Foto: Crédito a Paz Ariel. Mapas: Museo Scasso y NASA FIRMS